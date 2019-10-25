 Одного українського воїна поранено на Донбасі. За добу - 25 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 15 обстрілів:
- п'ять разів поблизу Мар'їнки - з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- двічі неподалік Талаківки - з великокаліберних кулеметів, СПГ та автоматичних гранатометів;
- двічі неподалік Богданівки з напрямку Петрівського (в межах ділянки розведення) - зі стрілецької зброї та РПГ;
- біля Верхньоторецького - зі станкових протитанкових та автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- у районі Славного - з великокаліберних кулеметів і СПГ;
- двічі поблизу Авдіївки - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- двічі неподалік Широкиного - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 10 обстрілів:
- 5 разів біля Золотого-4 (за межами ділянки розведення) - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;
- неподалік Зайцевого - зі стрілецької зброї;
- двічі поблизу Луганського - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів;
- біля Троїцького - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- неподалік Кримського - з великокаліберних кулеметів, РПГ та автоматичних гранатометів.
"Учора, 24 жовтня, внаслідок обстрілу поранення зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли.
образовать на территории 3 стран (украина, россия, белоруссия) одно гос-во со столицей в Киеве. Народ будет называться украинцы (всех московитов ордынцев выкинуть обратно в монголию). Нац.валюта=гривна.
вата согласна вот с таким вариантом? .. почему нет? .. так братский мы народ, или нет?
пцу 1031 год назад крестила народ киевской руси, если чё)...не только без ордынцев, а и без прочих угро-финов...да и без балтов, кривичей и голядей там всяких
- дважды неподалеку от Талаковки - из крупнокалиберных пулеметов, СПГ и автоматических гранатометов; Источник: https://censor.net.ua/n3155853
- два раза неподалеку от Широкино - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Источник: https://censor.net.ua/n3155853
Видите, это ж а пределах практически визуальной видимости, из Мариуполя. Значит- не закончились.