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Все про:обстріл (5636) поранення (1545) Донбас (13405) операція Об'єднаних сил (1683)

 Одного українського воїна поранено на Донбасі. За добу - 25 ворожих обстрілів, - штаб ОС

24 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 25 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 15 обстрілів:

- п'ять разів поблизу Мар'їнки - з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- двічі неподалік Талаківки - з великокаліберних кулеметів, СПГ та автоматичних гранатометів;
- двічі неподалік Богданівки з напрямку Петрівського (в межах ділянки розведення) - зі стрілецької зброї та РПГ;
- біля Верхньоторецького - зі станкових протитанкових та автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- у районі Славного - з великокаліберних кулеметів і СПГ;
- двічі поблизу Авдіївки - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- двічі неподалік Широкиного - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби 24 жовтня ворог 13 разів порушив перемир'я, один український воїн зазнав поранення, - штаб ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 10 обстрілів:

- 5 разів біля Золотого-4 (за межами ділянки розведення) - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;
- неподалік Зайцевого - зі стрілецької зброї;
- двічі поблизу Луганського - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів;
- біля Троїцького - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- неподалік Кримського - з великокаліберних кулеметів, РПГ та автоматичних гранатометів.

"Учора, 24 жовтня, внаслідок обстрілу поранення зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли.

Одного українського воїна поранено на Донбасі. За добу - 25 ворожих обстрілів, - штаб ОС 01
Одного українського воїна поранено на Донбасі. За добу - 25 ворожих обстрілів, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155853
 
 
 Топ коментарі
 
Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! палай у пеклі клята масковія!!!! Пораненному воїну України скорішого одужання!!! А "червоний хрест" усе їм возе та возе щось???
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Тут ще цікаво виходе, що біля Золотого 4 зафіксовані обстріли і зразу пояснення, що мов якось не так близько від місця "зради",розведення... мутно щось, може місцеві патріоти дадуть інфу, що да як там на місці???
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тоже за мир!!!
образовать на территории 3 стран (украина, россия, белоруссия) одно гос-во со столицей в Киеве. Народ будет называться украинцы (всех московитов ордынцев выкинуть обратно в монголию). Нац.валюта=гривна.
вата согласна вот с таким вариантом? .. почему нет? .. так братский мы народ, или нет?
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чувак, если московитов ордынцев выкинешь обратно в монголию, то дальше можешь ничего не делать...в смысле триединства и всего такого на это похожего...
пцу 1031 год назад крестила народ киевской руси, если чё)...не только без ордынцев, а и без прочих угро-финов...да и без балтов, кривичей и голядей там всяких
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! палай у пеклі клята масковія!!!! Пораненному воїну України скорішого одужання!!! А "червоний хрест" усе їм возе та возе щось???
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Дней 15-20 назад, скорые в Мариуполе выли как в начале 2015-го, не менее! Я даже снова тревожный чемоданчик собрал, бо выглядело угрожающе как-то. Однако! Сейчас- всё тихо. То есть- несколько дней- ни единой. Что бы это всё значило???
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Так вон, в сводке:

- дважды неподалеку от Талаковки - из крупнокалиберных пулеметов, СПГ и автоматических гранатометов; Источник: https://censor.net.ua/n3155853
- два раза неподалеку от Широкино - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Источник: https://censor.net.ua/n3155853
Видите, это ж а пределах практически визуальной видимости, из Мариуполя. Значит- не закончились.
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Тут ще цікаво виходе, що біля Золотого 4 зафіксовані обстріли і зразу пояснення, що мов якось не так близько від місця "зради",розведення... мутно щось, може місцеві патріоти дадуть інфу, що да як там на місці???
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когда очищать землю от орков? сколько можна стоять и не продвигатся вперед? сколько можна фиксировать? это позор просто пусть уж будет что будет если кацапы попрут напрямую с авиацией тогда не будет отмазок что апалченцы у нас есть ПВО тогда точно увидят что мордор напал на Украину
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Вопрс- если герой ранен в Золотом то формулы штайна не будет. А где та красная линия от Золотого где можно убивать и даже поранить нашего героя чтоб Штайн был доволен и формула заработала и главное какая с этого корысть раненому герою.Удачи и везения герою.
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чекаємо на пояснення від бубочки фофіка щодо "розведення" біля Золотого.
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