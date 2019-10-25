 Одного українського воїна поранено на Донбасі. За добу - 25 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 15 обстрілів:

- п'ять разів поблизу Мар'їнки - з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- двічі неподалік Талаківки - з великокаліберних кулеметів, СПГ та автоматичних гранатометів;

- двічі неподалік Богданівки з напрямку Петрівського (в межах ділянки розведення) - зі стрілецької зброї та РПГ;

- біля Верхньоторецького - зі станкових протитанкових та автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

- у районі Славного - з великокаліберних кулеметів і СПГ;

- двічі поблизу Авдіївки - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

- двічі неподалік Широкиного - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби 24 жовтня ворог 13 разів порушив перемир'я, один український воїн зазнав поранення, - штаб ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 10 обстрілів:

- 5 разів біля Золотого-4 (за межами ділянки розведення) - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;

- неподалік Зайцевого - зі стрілецької зброї;

- двічі поблизу Луганського - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів;

- біля Троїцького - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- неподалік Кримського - з великокаліберних кулеметів, РПГ та автоматичних гранатометів.

"Учора, 24 жовтня, внаслідок обстрілу поранення зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли.



