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 Політика України
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Все про:недоторканність (467) Холодницький (544)

 Холодницький: депутатську недоторканність потрібно зняти до кінця, а не частково

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький наголошує на необхідності "остаточного, а не часткового" зняття недоторканності з народних депутатів України.

"Депутатську недоторканність потрібно зняти, до кінця, не частково, а до кінця. Тому що наступного тижня, найімовірніше, ми знову підемо вже з генеральним прокурором Рябошапкою в регламентний комітет Верховної Ради з поданням на одного чинного народного депутата, і знову побачимо там квазісудовий процес про підстави для взагалі внесення подання", - сказав він в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Холодницький вказав, що з огляду на "епопею зі зняттям депутатської недоторканності", НАБУ і САП сьогодні фактично обмежені в проведенні будь-яких негласних слідчо-розшукових дій, наприклад, у свіжій справі про можливе отримання хабаря розміром $30 тис. чинними народними депутатами з фракції "Слуга народу", які є членами комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП зареєструвала провадження щодо нардепа від СН Медяника, - Холодницький

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155851
 
   
 Топ коментарі
 
Портніков пише, що люди Зеленсткого ведуть таємні перемовини у Москві з представниками віце-прем'єра Козака і Суркова. Якщо це так, то версія, що поліграфічні історії це відволіканні від чогось справді важливого, має право на життя.
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Мабуть домовляються тікати на росію, бо після падіння їхньої фінансової піраміди вони владу не втримають.
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Моника умудрился всё просрать за 5 месяцев!!! Такого достичь даже тупейший овощ с рыгами не смог😂
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Хто ж до кінця щось буде знімати? Можливо лише Ківа швиденько скидає свої штани.
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Портніков пише, що люди Зеленсткого ведуть таємні перемовини у Москві з представниками віце-прем'єра Козака і Суркова. Якщо це так, то версія, що поліграфічні історії це відволіканні від чогось справді важливого, має право на життя.
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Мабуть домовляються тікати на росію, бо після падіння їхньої фінансової піраміди вони владу не втримають.
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Як казало пуйло наступна зустріч у нормандському форматі має відбутися для затвердження (підписання) завчасно погоджених рішень. Ось вони ці рішення і погоджують. А нас з вами про них поінформують (можливо) по факту.
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СНЯТЬ НЄПРІКОСНОВЄННОСТЬ ДО САМОГО КОНЦА!!!
Холодницкий: депутатскую неприкосновенность нужно снять до конца, а не частично - Цензор.НЕТ 1075
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ківа снімаєт нєпрікосновєнность до конца
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в конце-то концов надо снять нєпрікосновєнность конца до конца
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Та він може і через штани подрочити вошів, щоб його "зняли"
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От в тому і справа що,"слугі"ЛИШЕязиками ляпають та на оточуючих кізяками кидаютьсяХолодницький: депутатську недоторканність потрібно зняти до кінця, а не частково - Цензор.НЕТ 5503 А все що роблять - ФЕЙК та декорації для відвертання уваги свого бидла
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"Не встигли із одного л...йна вилізти": Хор Верьовки звернувся до росіян (відео)

В кадрі артисти розповідають про своїх родичів і друзів з Росії і закликають до миру. Артисти хору імені Григорія Верьовки звернулися до росіян і жителів східних областей України. В кадрі артисти розповідають про своїх родичів і друзів з Росії і закликають до миру. При цьому вони зазначають, що розмовляють мовою музики, яка лежить поза політичними протистояннями.
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А з лайна їм вже не в лізти. Є просто істоти, які у лайні живуть і цим не паряться.
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Хор гельмінтів імені Григорія Верьовки розповідає про своїх родичів і друзів з Росії.
Хватит прятаться,говорите уже по русски,репутацию уже все равно просрали. Холодницький: депутатську недоторканність потрібно зняти до кінця, а не частково - Цензор.НЕТ 8208
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і що "поліпроктополіграф" не допоміг? Холодницкий: депутатскую неприкосновенность нужно снять до конца, а не частично - Цензор.НЕТ 9575
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Антикорупційні органи не бачили свідка Арахамії: Холодницький висловив обурення
Підер фракції "Слуга уроду" Давид Арахамія обіцяв привести на телеефір депутата, який став свідком пропозиції хабара депутатам фінансового комітету. Втім потім передумав та повів його до СБУ. Така поведінка дещо обурила голову САП Назара Холодницького.

Право на владу.
-Арахамія, сьогодні ми були в правоохоронному органі, два слідчих взяли пояснення свідка, сказали на ефір не йти, результат буде за два тижні.
Приходить Холодницький і каже до Арахамії:
-Д@біли де Ви були?
А:
-В СБУ, мене набрав Баканов, каже, хто свідок? Веди його до нас.
Х:
-Так я ж тобі вчора написав, що справа у нас, СБУ не має повноважень;
А:
-Та фіг його знає, зараз настворювали скільки органів, що не знаєш куди іти.
Х:
-Короче, чекаю Вас у себе і у нас є хороший сертифікований поліграф.

Вже немає жодного сумніву що це цирк для зелібобів. Якщо свідок щось і знав, то два живчика з СБУ вже зчитали всю інформацію і продадуть її фігурантам справи. Епізод вичерпаний, зефілитікі задоволені, шоу вдалося.
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Прямо якась відомча "БИТВА ПОЛІГРАФІВ" Холодницкий: депутатскую неприкосновенность нужно снять до конца, а не частично - Цензор.НЕТ 641
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Агрохимия пошутил.Берет пример с презЕдента. Холодницький: депутатську недоторканність потрібно зняти до кінця, а не частково - Цензор.НЕТ 4076
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якісь нєпрілічні асоціації визивають трєбованія "снять нєпрікосновєнность до КОНЦА"
Тут і ківа і іже с німі
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Чому асоціації, якщо говорять про це відверто, а Ківа навіть демонструє зняття "нєпрікосновєнності"?
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Кому шо, а тебе конец, любишь все, что с ним связано?
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Уряд буде перевіряти законність виплат субсидій та соцвиплат.
Перевіряти законність статків олігархів, чиновників, суддей і депутатів- ніт
(C)
@MrHimikus
😳
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ти таки хочеш відправити Петруся за грати
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Все вірно він сказав.
Пора вже саджати баригу та основних підбарижників.
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В цих "антикорупційних органах" чорт ногу зломить. Тому й не дивно, що люди тикаються не в ті двері. При цьому в них такі зарплати, що корупціонери заздрять антикорупціонерам.

Можна тільки позаздрити вересневій зарплаті колишнього заступника глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимира Кривенка - 1 млн 646 тис. грн. У САП відзначили, що йому перед звільненням виплатили грошову компенсацію за невикористану відпустку.
Перший заступник глави САП Максим Грищук отримав 155,4 тис. грн. Сам керівник прокуратури Назар Холодницький - тільки 93,3 тис. грн.
Серед керівників антикорупційних органів найбільше заробив директор НАБУ Артем Ситник - 170,1 тис. грн. У принципі, його заступники не дуже відстають: минулого місяця їм нарахували 110-159 тис. грн.
Глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Мангул заробив 95,2 тис. грн. Його обігнав заступник Станіслав Патюк - 136,9 тис. грн. Зарплата членів НАЗК була більш скромною.
Директор Держбюро розслідувань Роман Труба заробив 71,3 тис. грн. Його заступники 67-69 тис. грн. У цьому відомстві зарплати традиційно нижче, ніж у інших.
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а чого дивуватись, коли "вхід" - 20 шт трампенків Холодницкий: депутатскую неприкосновенность нужно снять до конца, а не частично - Цензор.НЕТ 3257
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ЗелеМоника обосрался со своими слугами каломойского😂
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При баригах хоч якийсь порядок був. Зараз - повний піпець. На цю карикатурну "влад"у просто не зважають. Звідси й недобори в бюджет, які будуть тільки рости, Зєлі треба подавати у відставку, а то його розіпнуть "свої", якщо не втіче в Ізраїль. Нові вибори - "нейтральний" президент. Бачу на цій посаді Садового або Юлію Світличну.
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Моника умудрился всё просрать за 5 месяцев!!! Такого достичь даже тупейший овощ с рыгами не смог😂
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Зебилы даже неприкосновенность снять не смогли... какой-то посмешище.
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Розовощекий, ты уже не нужен, скоро вас заменят одним полиграфом, и усе. Веселись рванина!!!
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Пробачте, але ви робите ручною прокуратуру, запланували зробити ручними всі суди, а тепер хочете щоб депутати зняли недоторканність?
Хтось вважає їх повними ідіотами?
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Вы искали фашистов ? Вот, пожалуйста: человек, выступающий за отмену права оппозиции на существование. Фашист в чистом виде.
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Холодницкий подтвердил, что преЗЕдент обыкновенный брехло-популист.... Холодницький: депутатську недоторканність потрібно зняти до кінця, а не частково - Цензор.НЕТ 7605
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Лучшеб ето дерьмо холодницкий снялся сам и улетел на марсили в ад
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