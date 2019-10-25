 Холодницький: депутатську недоторканність потрібно зняти до кінця, а не частково

"Депутатську недоторканність потрібно зняти, до кінця, не частково, а до кінця. Тому що наступного тижня, найімовірніше, ми знову підемо вже з генеральним прокурором Рябошапкою в регламентний комітет Верховної Ради з поданням на одного чинного народного депутата, і знову побачимо там квазісудовий процес про підстави для взагалі внесення подання", - сказав він в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Холодницький вказав, що з огляду на "епопею зі зняттям депутатської недоторканності", НАБУ і САП сьогодні фактично обмежені в проведенні будь-яких негласних слідчо-розшукових дій, наприклад, у свіжій справі про можливе отримання хабаря розміром $30 тис. чинними народними депутатами з фракції "Слуга народу", які є членами комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП зареєструвала провадження щодо нардепа від СН Медяника, - Холодницький