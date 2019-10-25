 Холодницький: депутатську недоторканність потрібно зняти до кінця, а не частково

"Депутатську недоторканність потрібно зняти, до кінця, не частково, а до кінця. Тому що наступного тижня, найімовірніше, ми знову підемо вже з генеральним прокурором Рябошапкою в регламентний комітет Верховної Ради з поданням на одного чинного народного депутата, і знову побачимо там квазісудовий процес про підстави для взагалі внесення подання", - сказав він в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Холодницький вказав, що з огляду на "епопею зі зняттям депутатської недоторканності", НАБУ і САП сьогодні фактично обмежені в проведенні будь-яких негласних слідчо-розшукових дій, наприклад, у свіжій справі про можливе отримання хабаря розміром $30 тис. чинними народними депутатами з фракції "Слуга народу", які є членами комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.
В кадрі артисти розповідають про своїх родичів і друзів з Росії і закликають до миру. Артисти хору імені Григорія Верьовки звернулися до росіян і жителів східних областей України. В кадрі артисти розповідають про своїх родичів і друзів з Росії і закликають до миру. При цьому вони зазначають, що розмовляють мовою музики, яка лежить поза політичними протистояннями.
Хватит прятаться,говорите уже по русски,репутацию уже все равно просрали.
Підер фракції "Слуга уроду" Давид Арахамія обіцяв привести на телеефір депутата, який став свідком пропозиції хабара депутатам фінансового комітету. Втім потім передумав та повів його до СБУ. Така поведінка дещо обурила голову САП Назара Холодницького.
Право на владу.
-Арахамія, сьогодні ми були в правоохоронному органі, два слідчих взяли пояснення свідка, сказали на ефір не йти, результат буде за два тижні.
Приходить Холодницький і каже до Арахамії:
-Д@біли де Ви були?
А:
-В СБУ, мене набрав Баканов, каже, хто свідок? Веди його до нас.
Х:
-Так я ж тобі вчора написав, що справа у нас, СБУ не має повноважень;
А:
-Та фіг його знає, зараз настворювали скільки органів, що не знаєш куди іти.
Х:
-Короче, чекаю Вас у себе і у нас є хороший сертифікований поліграф.
Вже немає жодного сумніву що це цирк для зелібобів. Якщо свідок щось і знав, то два живчика з СБУ вже зчитали всю інформацію і продадуть її фігурантам справи. Епізод вичерпаний, зефілитікі задоволені, шоу вдалося.
Тут і ківа і іже с німі
Перевіряти законність статків олігархів, чиновників, суддей і депутатів- ніт
(C)
@MrHimikus
😳
Пора вже саджати баригу та основних підбарижників.
"Ві всьо врьотце"?
Можна тільки позаздрити вересневій зарплаті колишнього заступника глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимира Кривенка - 1 млн 646 тис. грн. У САП відзначили, що йому перед звільненням виплатили грошову компенсацію за невикористану відпустку.
Перший заступник глави САП Максим Грищук отримав 155,4 тис. грн. Сам керівник прокуратури Назар Холодницький - тільки 93,3 тис. грн.
Серед керівників антикорупційних органів найбільше заробив директор НАБУ Артем Ситник - 170,1 тис. грн. У принципі, його заступники не дуже відстають: минулого місяця їм нарахували 110-159 тис. грн.
Глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Мангул заробив 95,2 тис. грн. Його обігнав заступник Станіслав Патюк - 136,9 тис. грн. Зарплата членів НАЗК була більш скромною.
Директор Держбюро розслідувань Роман Труба заробив 71,3 тис. грн. Його заступники 67-69 тис. грн. У цьому відомстві зарплати традиційно нижче, ніж у інших.
Хтось вважає їх повними ідіотами?