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 Київські новини
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Все про:Київ (6676) Київрада (240) екологія (485)

 Київрада ухвалила рішення про будівництво комплексу з переробки опалого листя

Депутати Київради затвердили перелік природоохоронних заходів у місті на 2019-2020 роки, який, зокрема, передбачає будівництво комплексу з переробки й утилізації рослинних відходів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київради.

На думку депутатів, створення такого комплексу дозволить вирішити питання спалювання опалого листя. Терміни реалізації проєкту в Київраді не назвали.

Також ця програма передбачає обстеження та розчистку русла річки Либідь, розчищення та ремонт споруд на озері Голубе і благоустрій озер у парку Нивки.

"Запланована розчистка та благоустрій озер у Солом’янському, Подільському, Оболонському районах. Також маємо облаштувати систему поливу в парку Позняки на Дарниці. Також заплановані заходи з демеркуризації промислового майданчика ВАТ "Радикал" як однієї з найбільших екологічних проблем Дарницького району. Йдеться про вивіз ртутьвмісних речовин з території заводу", - розповів начальник управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екопроєкт "Разом за природу": в центрі Києва встановили триметрову скульптуру рисі з льоду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155850
 
   
 Топ коментарі
 
тобто яма з листям , накритим брезентом---називається"комплекс по переробці листя"
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А той, хто їх туди кидає - менеджер з благоустрою навколишнього середовища🐸
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Це буде безнадійно, поки часники не влаштують цю процедуру у відношенні влади. Минулого року нам виділили машину 1 штуку, яка забирала упаковане в мішки листя. Так всі як зайчики чітко в день вивозу все зібрали і виставили. Цього року ніякої машини немає, і звичайно ж листя знов палять. Це логічно, якщо в місті немає смітників, все буде летіти на дорогу.
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Ліца новиє над Кієвом кружатся, с тіхім шорохом под поліграф ложатся🐸
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І от взяток ім не спрятаться, не скриться. Ліца новиє скажітє как ва спіться.
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а якщо "листя Зе-лене", то також якийсь "жнець зірвав" і в переробку?
Гімн партії "СН"?
https://www.youtube.com/watch?v=TU_SkrsAVFo
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Ето будет бесполезно если не начать трахать частников которые жгут листья вокруг Киева.
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Це буде безнадійно, поки часники не влаштують цю процедуру у відношенні влади. Минулого року нам виділили машину 1 штуку, яка забирала упаковане в мішки листя. Так всі як зайчики чітко в день вивозу все зібрали і виставили. Цього року ніякої машини немає, і звичайно ж листя знов палять. Це логічно, якщо в місті немає смітників, все буде летіти на дорогу.
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А не судьба каждому выкопать в конце своего участка компостную яму и сбрасывать туда листья и скошенную траву? Через год калифорнийский червяк сделает из него готовое удобрение. Я например так и делаю и не нужно в магазине втридорога покупать грунт и удобрения для рассады и цветов. Почему то людям хоть кол на голове чеши, а у них как традиция все сжигать, особенно в сырую погоду и в штиль.
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По перше не всі ділянки мають місце для ями. По друге не всі мають гроші на нормальний ******** компостер. По третє яма на маленькій ділянці багатьом не подобається через запах, якщо вона невірно збалансована в % матеріалу, запах буде ще той. По четверте листя деяких рослин не можна використовувати для компостування, наприклад горіха, тому що в них є юглон, який уповільнює рост рослин і є природнім гербіцидом. А по нашій вулиці основні листя на приватних ділянках це яблуня та горіх. Впевнений у інших мешканців є й інши аргументи щодо компостерів, це просто перше, що пригадалося.

Все ж таки варто 1 раз на рік організувати машину, причому ми навіть могли б щось трішки платити, тому що машина нас звільняє від спалення листя, а палити їх це малоприємна припара. Англійці переробляють їх якось у дрова, 1 мішок листя - 1 поліно, це один з виходів з ситуації.
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Если не лить какашки то и запаха никакого не будет. Зато червячками для рыбалки всегда обеспечен.
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тобто яма з листям , накритим брезентом---називається"комплекс по переробці листя"
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А той, хто їх туди кидає - менеджер з благоустрою навколишнього середовища🐸
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Листья желтые по городу кружатся,
Пачки зелени в карманы нам ложатся..."Київрада ухвалила рішення про будівництво комплексу з переробки опалого листя - Цензор.НЕТ 5959
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ось що робить конкуренція))) як півень не клюне.. - київрада не збереться
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А вот интересно, киевские бомжи собирали каштаны? Вроде как была заявлена цена- 2 гривны за килограмм. У нас, например, такой акции не было, по понятным причинам, потому, с клумбы, перед окнами, листву и каштаны собирал я. Просто грузил в пакеты и волок на мусорку. Маленькая клумба вроде, а шесть пакетов больших я отволок. И ещё парочку отволоку. Я бы и этого не сделал, но жена, почему-то, любит в этой клумбе ковыряться.
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Бомжі є, а каштанів вони не збирали. У нас повно місць, де їм дають безкоштовні обіди.
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Ага, понял. А на выпить/похмелиться? Мне кажется, что наши бы собирали, за 2 гривны кг. А можэ и нет, хотя каштанов у нас хватает.
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А на бухло пляшки та метал збирають та просять гривну під магазином.
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Понятно. Выходит, что игнорировали акцию. Хотя, странно, каштанов было просто море, наверное, бери- не хочу.
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Каштанів повно, а пунктів прийому не бачив.
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Бомжі не користуються інтернетом. Їм би просто нічого не робити🙄
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Ну, вот... никто их не организовал. В прошлом году аж 45 тонн в Киеве сдали. Это- 90.000 гривен. 1000 бутылок водки, как-никак.
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45 тон здали непрацюючі пенсіонери🍾
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Конкурирующая организация, значит... Нету смотрящих в Киеве, за бомжами,выходит. А у нас- есть.
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У нас сморящім є чим зайнятися, тобто повно ринків та іншого, де їм платять. От середня ціна місця на ярмарку - 400 грн - 3 метра асфальту на день.
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Так смотрящие наши- тоже бомжи. Так мне и представился один из них, когда я одного бомжа в больничку отвез. Меня они очень быстро нашли. Ну и оказалось, что перечень услуг, которые они могут оказать- весьма и весьма широк. А чудик, который подъехал, на ВИП-такси, так и представился: "Здравствуйте, я- бомж!". Не шучу.
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У нас вони купують спирт за ціною 47 грн літр, тобто за 47 грн виходить 2,4 літра горілки🤮
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Ну, это я просто, с налёту, выхватил цену Хортицы 0,5 л. А так, понятно, возможны варианты.
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не ерничай, Андрюха...
бо за Мериуполь в плане украсть и в дурака обернутсься мы тоже трохи знаем...
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Не понял. Прошу перевести, для мариупольца, который не может сдать каштаны по 2 гривны за кило.
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Просто каштани ще не розкрутили на назву "київські каштани їстівні"
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Помниться Янукович обещал,что киевляне будут эти каштаны жрать.Зекоманда это обещание выполнит. Київрада ухвалила рішення про будівництво комплексу з переробки опалого листя - Цензор.НЕТ 129
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без киевского горсовета опавшие листья пропали бы.
горько осознавать, но они ето делают каждой осенью....
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Киевсовет принял решение о строительстве комплекса по переработке опавших листьев

Прекрасное по идее мероприятие. И если оно осуществится в должной мере, то результат будет выдающийся, чрезвчайно положительный для экологии
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три мексиканца на таратайках с шо бы пошуметь мотором и все ето на 30 мин
за чуть чуть - ты не?
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Киев им не родной.
приезжие оне - плевать они на Киев хотели!
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Листья клёна падают с ясеня... (с) С. Есенин
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Да-да, можно и продолжить, правда, слова будут народные.
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от я и ж думаю киевлянам с не? - разговор? - одни ругачки...
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ага, и по подтиранию жопы кыянам, в пунктах подтирания жопу то карточке горожанина, гулять так гулять.
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Діди спалювали, батьки - а ми шо, найрозумніші? Теж до куп збираємо - і нехай горить воно вогнем, те листя.
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Сегодня экология, без вариантов, должна быть на первом месте. Иначе человечество сожрет, уничтожит само себя, а вместе с собой и матушку Землю.


Киевсовет принял решение о строительстве комплекса по переработке опавших листьев - Цензор.НЕТ 5163

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Наконец то я понял куда мы все, *****, шли - в колмойскую зеленку.....
кому патроны одолжить, бойцы?
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за тебя так вопросов нет - сиди под лавкой пока не спросят....
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пиндец вы, рОдные, повелись, отдуплились на полкило в пасть закинуть и то не факт.....
не факт - шо все из вас мне родные...
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Не понимаю.
А зачем вообще выгребать листья? Или возомнили себя умнее природы?

А почему бы не заняться сбором и вывозом листьев из лесов и посадок? Это же какую занятость (распил бабла) можно организовать? Не сразу везде - а начать с посадок и лесов близлежащих к городам...
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Страшный БЕНДЕРовец

@Realuran

Гроші нікуди дівати? Патронний завод збудуйте, рехформатори ...уєви!!!
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Я извиняюсь, а действующие мусороперерабатующие и также сжигающие заводы не подойдут ??
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