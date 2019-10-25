 Київрада ухвалила рішення про будівництво комплексу з переробки опалого листя

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київради.
На думку депутатів, створення такого комплексу дозволить вирішити питання спалювання опалого листя. Терміни реалізації проєкту в Київраді не назвали.
Також ця програма передбачає обстеження та розчистку русла річки Либідь, розчищення та ремонт споруд на озері Голубе і благоустрій озер у парку Нивки.
"Запланована розчистка та благоустрій озер у Солом’янському, Подільському, Оболонському районах. Також маємо облаштувати систему поливу в парку Позняки на Дарниці. Також заплановані заходи з демеркуризації промислового майданчика ВАТ "Радикал" як однієї з найбільших екологічних проблем Дарницького району. Йдеться про вивіз ртутьвмісних речовин з території заводу", - розповів начальник управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.
Гімн партії "СН"?
https://www.youtube.com/watch?v=TU_SkrsAVFo
Все ж таки варто 1 раз на рік організувати машину, причому ми навіть могли б щось трішки платити, тому що машина нас звільняє від спалення листя, а палити їх це малоприємна припара. Англійці переробляють їх якось у дрова, 1 мішок листя - 1 поліно, це один з виходів з ситуації.
Пачки зелени в карманы нам ложатся..."
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бо за Мериуполь в плане украсть и в дурака обернутсься мы тоже трохи знаем...
горько осознавать, но они ето делают каждой осенью....
Прекрасное по идее мероприятие. И если оно осуществится в должной мере, то результат будет выдающийся, чрезвчайно положительный для экологии
за чуть чуть - ты не?
приезжие оне - плевать они на Киев хотели!
кому патроны одолжить, бойцы?
не факт - шо все из вас мне родные...
А зачем вообще выгребать листья? Или возомнили себя умнее природы?
А почему бы не заняться сбором и вывозом листьев из лесов и посадок? Это же какую занятость (распил бабла) можно организовать? Не сразу везде - а начать с посадок и лесов близлежащих к городам...
Страшный БЕНДЕРовец
@Realuran
Гроші нікуди дівати? Патронний завод збудуйте, рехформатори ...уєви!!!