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 Політика України, Події
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Все про:Холодницький (544) Слуга народу (392)

 Троє нардепів хочуть дати свідчення у справі про хабарі у фракції "СН", - Холодницький

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія для розслідування корупційного скандалу в парламентському фінансовому комітеті водив таємничого свідка до СБУ для надання пояснень та свідчень. Однак свідка треба було вести в НАБУ або САП.

Це з'ясувалося в прямому ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький сказав, що цієї справою займаються саме САП і НАБУ. Вони відкрили кримінальне провадження за фактом публікації в "Українській правді", підозрюваних у справі ще немає, триває слідство. А ось народні депутати до них заяви не подавали.

Холодницький порадив Арахамії привести свідка саме до них, а не до СБУ.

Також Холодницький повідомив, що троє нардепів уже звернулися до них, аби дати свідчення. Одна з них – Ольга Василевська-Смаглюк, про це вона повідомила публічно в соцмережі. "За цю добу (після відкриття провадження) до мене на прийом записалися кілька осіб, які висловили бажання дати пояснення у цій справі. Це народні депутати. Троє. Монобільшість. Перша, хто звернулася, – Ольга Василевська-Смаглюк. Я це кажу, бо вона сама вже про це написала (у соцмережі)", - сказав Холодницький. Хто інші двоє – таємниця слідства, пояснив керівник САП.

Холодницький також зазначив, що в НАБУ є професійний сертифікований поліграф, де можна пройти тест, який буде врахований під час слідства, а не влаштовувати так звані медійні шоу з проходження тестування на детекторах брехні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перевірити нардепів на поліграфі вже запропонували поліграфологи СБУ, Міноборони і НАБУ, - Арахамія. ВIДЕО

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155849
 
   
 Топ коментарі
 
СЛуга УРода самая продажная и корумпированная партия. Не прошло и пары месяцев приСлуги Урода сразу же спалились на взятках..Дальше только хуже.
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Поки виборці слуг народу дивляться циркову виставу "Поліграф", в країні рейдери - олігархи захоплюють бізнес і землю!
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Прийшли молоді і бідні.
30 тисяч баксів, то для багатьох мабуть перша в житті така сума.
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СЛуга УРода самая продажная и корумпированная партия. Не прошло и пары месяцев приСлуги Урода сразу же спалились на взятках..Дальше только хуже.
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Поки виборці слуг народу дивляться циркову виставу "Поліграф", в країні рейдери - олігархи захоплюють бізнес і землю!
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А вони знають, шо таке це слово - рейдери?
А Ківа- нє шоб об'яснить, самі бачили, чим там занімається...
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- Попрошу свидетелей указать фамилии и адреса. свидетели, записывайтесь! ©
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ТА НЕМА ТАМ НІЯКОЇ ПАРТІЇ!!! Троє нардепів хочуть дати свідчення у справі про хабарі у фракції "СН", - Холодницький - Цензор.НЕТ 1331

П Р О С Т О Н Е М А!! Троє нардепів хочуть дати свідчення у справі про хабарі у фракції "СН", - Холодницький - Цензор.НЕТ 387

САМОДІЯЛЬНИЙ гурток ************** шмарклі зляпали з ПОКИДЬКІВ, НАЇВНИХ ДУРНИКІВ та ІДІЙОТІВ клінічних
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Дв ну! И эти испортились? Никогда такого не было, и вот опять!
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НЕ СКРЫВАТЬ И ОЧИЩАТЬСЯ-РЕСПЕКТ.Это удел сильных.Никогда такого не было.Спасибо за честность
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СН це всі хабарники, але деякі ще тільки збираються брати хабарі.
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Прийшли молоді і бідні.
30 тисяч баксів, то для багатьох мабуть перша в житті така сума.
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І навіть, якщо виженуть з Ради, надовго хвате.
100% такі мислі.
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Якщо у депутатів минулих каденцій щодо хабарів були все-таки застереження, то у цих того немає. За 30 тисяч вони готові навіть влаштувати стриптиз, знявши не лише штати, але й натітьну білизну.
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Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа.

Зная эту бандитско мафиозную Бенину шоблу могу предположить что АП специально давит и подставляет депутатов не согласных с сепарской политикой Бабломойской мафии. Т.е дело сфабриковано. Иначе эта банда их бы не закладывала, если б они реально брали взятки была бы тишина. Думаю это политическая расправа над теми кто против ЗЕсепара бабломойского.
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Да там 90% голожопих.
Они шо, так і мєчтають через 5 років, вийти з Ради обратно в жизнь з голою жопою ?
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Последние новости Мордора.

17:17, 24 октября 2019
Госдума начала замораживать пенсии россиян еще на год



Трое нардепов хотят дать показания по делу о взятках во фракции "СН", - Холодницкий - Цензор.НЕТ 8214Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии еще на год, передает ТАСС. Такая мера действует с 2014 года. Отчисления в накопительную часть в размере шести процентов направляются на выплаты нынешним пенсионерам.»(с)

Як тут мичать лахтоботи: «Да рассіі плєвать на еті санкціі »

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Виробничі потужності Japan Tobacco в Україні зосереджені у м Кременчук. Фабрика була заснована у 1993 р.( продукція Camel, Winston, Magna, Monte Carlo)Наприклад, за 2011 рік фабрика сплатила податків у бюджет України 581,6 мільйонів доларів І ось-

Трое нардепов хотят дать показания по делу о взятках во фракции "СН", - Холодницкий - Цензор.НЕТ 5808
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А зато какіє билі вєсьолиє вєчєром 21 апрєля...
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Нє надо батєнька, бить такім песімістом.
Будєт! Обязательно будєт !

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Пам'ятаю КРАЗ останні 5 років працвав добре, доречі і Кременчугм'ясо дякую! Д
опомогали і Майдану, і передовій!
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Краз ?
Добре ?
я конечно там не работаю,
но когда он хорошо работал
не припомню от вообще,
когда свиня мазы, может, закупила ?
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Твой Пьетя крал на Кразе и обворовывал Украину не менее успешно. Так, что иди в .уй
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Пруф, що вкрав Порошенко.
А туди йди сам. Бо видно, що дорогу знаєш добре.
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ты настолько туп, что в жизни не поймешь, если 250 машин надо на вчера, а нам Кразов 2 года ждать? хотя и ими затарились нормально, сколько было...
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Не путайте КРАЗ с "Богданом", єто конкурентьі.
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У Кременчузі живе один ватний коментатор Цензора. Втрата такого виробника призведе до втрати робочих місць його родичами. Тепер нехай жартує із них.
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У мене повно знайомих із Прилук, які раніше були більш-менш задоволені життям. В наступному році буду у них питати про їхній добробут🤣
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А який дурень, зізнається, що його пошили в дурні?
Це розумна людина, як лоханеться, може сказати: «Який же я дурень !»
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Побачимо, бо я їх переконував не голосувати за Зе. Тепер Прилуки не будуть мати роботи. Зізнаються, бо я все про них знаю.
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Можете бути впевнені, що у всьому вони будуть винуватити Порошенка.
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На жаль, але я лише буду там літом. Але впевнений, що вони розумніші за наших киян і будуть говорити відверто.
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вы батенька ХОРОШЕЕ ТРЕПЛО
КрАЗ давным давно отстойная помойка (в плане робота/зарплата),
откуда слиняли все нормальные люди
не знаю никого, кто нормально отзывался о этом предприятии,
оно еле чхает с началадевяностых
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Ждьом проклятій работніков етой фабрікі, в адрес Порошенка, за то, что им пришлось голосовать против Порошенка.

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главное, что порохосвиней вполне устраивает охметов с гудком
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Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер в конце августа отозвал свою рекомендацию восстановить ряд торговых привилегий в отношении Украины. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.
Лайтхайзер, по их сведениям, принял данное решение после того, как занимавший на тот момент пост помощника президента по нацбезопасности Джон Болтон предупредил его, что американский лидер Дональд Трамп, вероятно, будет против любых мер, которые будут выгодны украинскому правительству. Параллельно с этим Белый дом приостановил выделение Украине военной помощи на сумму в 391 млн долларов. Как отмечает издание, на данный момент неясно, обращался ли Болтон к Лайтхайзеру по поручению Трампа, а также был ли глава государства в курсе этого разговора.
"Его решение о предоставлении торговых привилегий отозвали незадолго до того, как оно должно было лечь на стол президенту, - сообщил источник газеты. - Болтон обратился к Лайтхайзеру, чтобы заблокировать его".
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Ранее сообщалось, что сенаторы Демократической партии США призвали Пентагон расследовать задержку финансовой помощи Украине. Поводом для этого стали подозрения в том, что президент США Дональд Трамп пытался использовать ее в качестве рычага давления на украинские власти
Напомним, США восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

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Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.
В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине.
Как отмечала газета, президент хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.
Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 Млрд. долларов. https://www.segodnya.ua/world/usa/ssha-otmenili-reshenie-o-predostavlenii-ukraine-torgovyh-privilegiy-smi-1350356.html
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А з якого бісу американці мають підтримувати Коломийського якого розшукує прокурор із Делаверу?🤔
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Звичайно, що тепер уряд України стає ворожим західному Світу.
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А шоу тки, маст гоу он, судя по всему. Уже даже конкурс заявлен! Свидетелей- тащить в САП или в НАБУ! Никоим образом- в СБУ! Я так вижу, что весьма скоро появится ещё какой-нибудь орган, который тоже заявит своё право первой брачной ночи. Во, лажаемся, по-полной.
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Петушатня зелеМОНИКИ погрязла в коррупции😂
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ето сегодня трое, шо дать хотят, а завтра будет трое + ...
приятно на клованов сатреть... - идейные, шо убегай
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девушке нужно брови подвыщипать, по серьезному так.
хочет, шо бы слуги-бровистки-нардепы ... - а как откажешь?
цена сговорная....
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Хотят, прямо-таки пылают желанием стукануть на самих себя и других. Это интересный факт, уже проходили когда-то. Закончилось все каннибализмом и ГУЛАГом. Народ ссучили и они привели к власти подобных себе.
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Тайна следствия в Украине это когда по-тихому заминают дело.
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Будем посмотреть, похоже на очередной мыльный пузырь, очередной власти Троє нардепів хочуть дати свідчення у справі про хабарі у фракції "СН", - Холодницький - Цензор.НЕТ 8001
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Насчет полиграфа : кто знает , как поставлена работа службьі безопасности "Рошен" с менеджерами и персоналом кондитерского концерна? Что-то мне подсказьівает , что там массово не воруют...
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Чистка партии СЛУГА НАРОДА от петя-ботов взяточников!
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