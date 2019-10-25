 Троє нардепів хочуть дати свідчення у справі про хабарі у фракції "СН", - Холодницький

Це з'ясувалося в прямому ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький сказав, що цієї справою займаються саме САП і НАБУ. Вони відкрили кримінальне провадження за фактом публікації в "Українській правді", підозрюваних у справі ще немає, триває слідство. А ось народні депутати до них заяви не подавали.

Холодницький порадив Арахамії привести свідка саме до них, а не до СБУ.

Також Холодницький повідомив, що троє нардепів уже звернулися до них, аби дати свідчення. Одна з них – Ольга Василевська-Смаглюк, про це вона повідомила публічно в соцмережі. "За цю добу (після відкриття провадження) до мене на прийом записалися кілька осіб, які висловили бажання дати пояснення у цій справі. Це народні депутати. Троє. Монобільшість. Перша, хто звернулася, – Ольга Василевська-Смаглюк. Я це кажу, бо вона сама вже про це написала (у соцмережі)", - сказав Холодницький. Хто інші двоє – таємниця слідства, пояснив керівник САП.

Холодницький також зазначив, що в НАБУ є професійний сертифікований поліграф, де можна пройти тест, який буде врахований під час слідства, а не влаштовувати так звані медійні шоу з проходження тестування на детекторах брехні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перевірити нардепів на поліграфі вже запропонували поліграфологи СБУ, Міноборони і НАБУ, - Арахамія. ВIДЕО

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"