 Троє нардепів хочуть дати свідчення у справі про хабарі у фракції "СН", - Холодницький

Це з'ясувалося в прямому ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький сказав, що цієї справою займаються саме САП і НАБУ. Вони відкрили кримінальне провадження за фактом публікації в "Українській правді", підозрюваних у справі ще немає, триває слідство. А ось народні депутати до них заяви не подавали.
Холодницький порадив Арахамії привести свідка саме до них, а не до СБУ.
Також Холодницький повідомив, що троє нардепів уже звернулися до них, аби дати свідчення. Одна з них – Ольга Василевська-Смаглюк, про це вона повідомила публічно в соцмережі. "За цю добу (після відкриття провадження) до мене на прийом записалися кілька осіб, які висловили бажання дати пояснення у цій справі. Це народні депутати. Троє. Монобільшість. Перша, хто звернулася, – Ольга Василевська-Смаглюк. Я це кажу, бо вона сама вже про це написала (у соцмережі)", - сказав Холодницький. Хто інші двоє – таємниця слідства, пояснив керівник САП.
Холодницький також зазначив, що в НАБУ є професійний сертифікований поліграф, де можна пройти тест, який буде врахований під час слідства, а не влаштовувати так звані медійні шоу з проходження тестування на детекторах брехні.
Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".
Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.
23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.
Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"
А Ківа- нє шоб об'яснить, самі бачили, чим там занімається...
П Р О С Т О Н Е М А!!
САМОДІЯЛЬНИЙ гурток ************** шмарклі зляпали з ПОКИДЬКІВ, НАЇВНИХ ДУРНИКІВ та ІДІЙОТІВ клінічних
30 тисяч баксів, то для багатьох мабуть перша в житті така сума.
100% такі мислі.
Зная эту бандитско мафиозную Бенину шоблу могу предположить что АП специально давит и подставляет депутатов не согласных с сепарской политикой Бабломойской мафии. Т.е дело сфабриковано. Иначе эта банда их бы не закладывала, если б они реально брали взятки была бы тишина. Думаю это политическая расправа над теми кто против ЗЕсепара бабломойского.
Они шо, так і мєчтають через 5 років, вийти з Ради обратно в жизнь з голою жопою ?
17:17, 24 октября 2019
Госдума начала замораживать пенсии россиян еще на год
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии еще на год, передает ТАСС. Такая мера действует с 2014 года. Отчисления в накопительную часть в размере шести процентов направляются на выплаты нынешним пенсионерам.»(с)
Як тут мичать лахтоботи: «Да рассіі плєвать на еті санкціі »
Будєт! Обязательно будєт !
опомогали і Майдану, і передовій!
Добре ?
я конечно там не работаю,
но когда он хорошо работал
не припомню от вообще,
когда свиня мазы, может, закупила ?
А туди йди сам. Бо видно, що дорогу знаєш добре.
Це розумна людина, як лоханеться, може сказати: «Який же я дурень !»
КрАЗ давным давно отстойная помойка (в плане робота/зарплата),
откуда слиняли все нормальные люди
не знаю никого, кто нормально отзывался о этом предприятии,
оно еле чхает с началадевяностых
а ЛЮДИ мають ІНШУ МЕНТАЛЬНІСТЬ ніж бидло...
Лайтхайзер, по их сведениям, принял данное решение после того, как занимавший на тот момент пост помощника президента по нацбезопасности Джон Болтон предупредил его, что американский лидер Дональд Трамп, вероятно, будет против любых мер, которые будут выгодны украинскому правительству. Параллельно с этим Белый дом приостановил выделение Украине военной помощи на сумму в 391 млн долларов. Как отмечает издание, на данный момент неясно, обращался ли Болтон к Лайтхайзеру по поручению Трампа, а также был ли глава государства в курсе этого разговора.
"Его решение о предоставлении торговых привилегий отозвали незадолго до того, как оно должно было лечь на стол президенту, - сообщил источник газеты. - Болтон обратился к Лайтхайзеру, чтобы заблокировать его".
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Ранее сообщалось, что сенаторы Демократической партии США призвали Пентагон расследовать задержку финансовой помощи Украине. Поводом для этого стали подозрения в том, что президент США Дональд Трамп пытался использовать ее в качестве рычага давления на украинские власти
Напомним, США восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.
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Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.
В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине.
Как отмечала газета, президент хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.
Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 Млрд. долларов. https://www.segodnya.ua/world/usa/ssha-otmenili-reshenie-o-predostavlenii-ukraine-torgovyh-privilegiy-smi-1350356.html
приятно на клованов сатреть... - идейные, шо убегай
хочет, шо бы слуги-бровистки-нардепы ... - а как откажешь?
цена сговорная....