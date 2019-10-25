 Вільне судноплавство в Азовському морі мають забезпечити міжнародні морські сили - екскомандувач НАТО в Європі Брідлав

Як передає Цензор.НЕТ, про це Брідлав заявив в інтерв'ю hromadske.
"Чому ми чекаємо, що українці мають впоратися з цим самостійно? У великих держав є потужні сили на морі, і частина їхньої місії - забезпечувати свободу навігації у міжнародних водах", - зазначив він.
Генерал заявив, що НАТО розглядає Азовське море як міжнародні води, де Україна має порти, зокрема Маріуполь, від яких залежить торгівля.
"Один з ваших урядовців сказав, що треба звернути увагу на те, що в Чорному морі, біля Керчі та в інших місцях, постійно мають бути міжнародні морські сили. Це дійсно так, адже ми всі зацікавлені в тому, щоб ви могли вільно пересуватися в цих водах, вести торгівлю з усім світом. Бо від цього залежить фінансове благополуччя вашої країни", - сказав Брідлав.
а то сбился он у вас 3мя новостями ниже..
а мне кажется у них до сих пор туман - не казламордия....
небрат - уберись в кацкелово....
вроде и сказало - признайте оккупированый Крым
урисдикцией кацапстана, его оккупировавшего,
и возможно мы пообсуждаем судоходство...
на такой откровенный шантаж, даже дети в песочнике не ведутся - шмаркли вполне могут.
может не сразу, а по частям могут - и ***** ето сразу унюхало - "шмаркли у них доме - можна давить"....
Тут надо изыскивать какое-то более тонкое решение, совместно с США. Например- сдать его США в аренду на 25 лет. Тогда и деньги будут капать- и он останется вашим- хоть через 25 лет получите взад. И не в прежнем состоянии- а в современном, полностью рабочем.
Или просто сдать там США кусок берега под базу ВМФ. Я в этом ничего не смыслю- а просто объясняю- что разных подходящих вариантов может быть много- и их надо состыковывать, и разрабатывать совместно.
А такие дуболомные решения- типа отдать США назло ********** вместо одних проблем создадут другие.
Досталось одному китайцу 3 желания. А у него как назло в этот момент дико болел живот! Так сильно- что он крикнул: -"Хочу, чтобы у меня вообще не было живота!"
И живот исчез. Остался 1 позвоночник. Он как глянул- смертельно перепугался! И завопил: -"Хочу, чтобы у меня был большой-пребольшой живот!"
И у него появился гигантский живот- с дом! Тут он вообще чуть дуба не дал.
Последним желанием дурака было: -"Хочу, чтобы всё было как прежде!"
Эрдоган завалил бомбардировщик - путин полез дружить.
Силы ООН служат совсем для другого- это всего лишь военная полиция. Если какая-то из сторон не хочет сил ООН- то они туда не пойдут- ибо эта страна их выбьет оттуда.
Но бывают случаи- когда ОБЕ стороны заявляют что хотят мира- а тем временем мочат друг друга. И каждая сторона говорит- что она ВЫНУЖДЕНА отвечать на огонь с другой стороны.
Вот тогда их запрашивают на ввод сил ООН. И если какая-то из сторон откажется- то её тут же уличат во лжи и объявят агрессором.
А если обе стороны согласились, и очистили равную полосу вдоль лини фронта для ввода сил ООН, но одна из сторон втихаря стреляет- то у другой стороны уже нет необходимости отвечать на огонь. Ибо сейчас уже за них подставили свои бошки силы ООН. И тогда уже нейтральная ООН, от себя, обвиняет страну-нарушителя в стрельбе.
предателям - петля