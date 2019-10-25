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 Політика України
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Все про:Азовське море (1201) Брідлав Філіп (11)

 Вільне судноплавство в Азовському морі мають забезпечити міжнародні морські сили - екскомандувач НАТО в Європі Брідлав

Вільний прохід суден до Азовського моря мають забезпечувати міжнародні морські сили, бо Україна сама не впорається з цим, вважає командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі у 2013-2016 роках Філіп Брідлав.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Брідлав заявив в інтерв'ю hromadske.

"Чому ми чекаємо, що українці мають впоратися з цим самостійно? У великих держав є потужні сили на морі, і частина їхньої місії - забезпечувати свободу навігації у міжнародних водах", - зазначив він.

Генерал заявив, що НАТО розглядає Азовське море як міжнародні води, де Україна має порти, зокрема Маріуполь, від яких залежить торгівля.

"Один з ваших урядовців сказав, що треба звернути увагу на те, що в Чорному морі, біля Керчі та в інших місцях, постійно мають бути міжнародні морські сили. Це дійсно так, адже ми всі зацікавлені в тому, щоб ви могли вільно пересуватися в цих водах, вести торгівлю з усім світом. Бо від цього залежить фінансове благополуччя вашої країни", - сказав Брідлав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час окупації Криму фокус НАТО не був на Росії - екскомандувач НАТО в Європі Брідлав

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155848
 
   
 Топ коментарі
 
фокус настройте - потом шелестеть будете,
а то сбился он у вас 3мя новостями ниже..
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Кого підтримають зетролі?
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Ватнигу, озабоченность гораздо более эффективное средство с русскими!
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фокус настройте - потом шелестеть будете,
а то сбился он у вас 3мя новостями ниже..
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Так ведь уже же настроили фокус- он об этом и говорит.
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думаете настроили?
а мне кажется у них до сих пор туман - не казламордия....
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Это Бридлав говорит. Он же знает. А Вам кажется другое. Значит Вам ещё нужно многому учиться. Или просто принять таблетку- чтобы ничего не казалось.
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пaшла песоналка старшемышевовая на училово всех....

небрат - уберись в кацкелово....
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ну нет и нет - никто и ожидал от кацапской маразоты ответа....
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кто хочет кацапского мира, всегда зовет ***** - а уже ***** трупами всех обеспечит .....
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Було би добре, щоб міжнародні сили Крим повернули, тоді судноплавство буде вільним, але за нас ніхто нічого робити не буде🤗
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ну так ***** ж, ротом одного из своих лизАл,
вроде и сказало - признайте оккупированый Крым
урисдикцией кацапстана, его оккупировавшего,
и возможно мы пообсуждаем судоходство...
на такой откровенный шантаж, даже дети в песочнике не ведутся - шмаркли вполне могут.
может не сразу, а по частям могут - и ***** ето сразу унюхало - "шмаркли у них доме - можна давить"....
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КАКИЕ международные силы? Таких сил же не существует.
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На северо-востоке Сирии вспыхнули столкновения между турецкой армией и войсками Башара Асада.
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Украине нужно продать Бердянск США, чтобы Азовское море стало международными водами а не внутренними водами ********* и Украины. За одну необдуманную подпись десятки лет назад теперь имеем большой геморой.
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Совместное с Россией использование Азовского моря, что перевело его из статуса международного во внутреннее море. Было подписано Кучмой под шантажом после конфликта из-за острова Тузла.
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Понятно. Продавать Бердянск тоже не выход. США серьёзная страна- тут всё по закону. Иначе США давным-давно развалились бы к чертям собачьим, без всякой внешней помощи. Тут же нет никаких племенных связей, тут всё только на законе. Продадите бердянск- США его оформят своей территорией- и прости-прощай! Построят там огромный порт, начнут через него торговлю на миллиарды- а вы будете на это смотреть.

Тут надо изыскивать какое-то более тонкое решение, совместно с США. Например- сдать его США в аренду на 25 лет. Тогда и деньги будут капать- и он останется вашим- хоть через 25 лет получите взад. И не в прежнем состоянии- а в современном, полностью рабочем.

Или просто сдать там США кусок берега под базу ВМФ. Я в этом ничего не смыслю- а просто объясняю- что разных подходящих вариантов может быть много- и их надо состыковывать, и разрабатывать совместно.

А такие дуболомные решения- типа отдать США назло ********** вместо одних проблем создадут другие.

Досталось одному китайцу 3 желания. А у него как назло в этот момент дико болел живот! Так сильно- что он крикнул: -"Хочу, чтобы у меня вообще не было живота!"

И живот исчез. Остался 1 позвоночник. Он как глянул- смертельно перепугался! И завопил: -"Хочу, чтобы у меня был большой-пребольшой живот!"

И у него появился гигантский живот- с дом! Тут он вообще чуть дуба не дал.

Последним желанием дурака было: -"Хочу, чтобы всё было как прежде!"
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Так чего мелочиться, надо сдавать в аренду США лет на 10 всю Украину, чтобы построили там развитой капитализм.
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Слова экс-командующего - это настолько мощно, что уххх! Покруче чем глубокая озабоченность. Кремляди уже начали сцаться от страху
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СуДно ходство. От слова "судно", которое лежачим больным подают для ест. отправлений.
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Кажется, своим троллингом, мистер Бридлав кое- чего добился. Например, обсуждая эту заяву, народ, как всегда впрочем- пересрался, судя по количеству крестиков вверху.
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Пока по путинской консервной банке не садонут ракетой, кремль будет борзеть.
Эрдоган завалил бомбардировщик - путин полез дружить.
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Нарборот, после этого Эрдоган поперся в Москву "дружить"
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приполз на коленях извиняться, ввплатил компенсацию, пилота сбившего рашасамолет - уволили из армии.
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Так оно и есть- но вам же пока что нечем садануть. А Турции есть чем- вот она и саданула.
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Силы ООН вводятся лишь по согласью ОБЕИХ сторон. Они не служат для силового давления на какую-то одну сторону, в пользу другой.

Силы ООН служат совсем для другого- это всего лишь военная полиция. Если какая-то из сторон не хочет сил ООН- то они туда не пойдут- ибо эта страна их выбьет оттуда.

Но бывают случаи- когда ОБЕ стороны заявляют что хотят мира- а тем временем мочат друг друга. И каждая сторона говорит- что она ВЫНУЖДЕНА отвечать на огонь с другой стороны.

Вот тогда их запрашивают на ввод сил ООН. И если какая-то из сторон откажется- то её тут же уличат во лжи и объявят агрессором.

А если обе стороны согласились, и очистили равную полосу вдоль лини фронта для ввода сил ООН, но одна из сторон втихаря стреляет- то у другой стороны уже нет необходимости отвечать на огонь. Ибо сейчас уже за них подставили свои бошки силы ООН. И тогда уже нейтральная ООН, от себя, обвиняет страну-нарушителя в стрельбе.
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А что- ММС- по-моему звучит неплохо.
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3ю кацапскую лахтинскую сегодня всю на амерские флажки подсадили - ну мощно же
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Ну давай уже, посмотрим реальный на морской бой. А то щечки надувают только когда в отставку уходят.
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Бридлав говорит, я молчу - тока его слушать хочу...
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расстрел еще нужно заслужить - ето привилигия...
предателям - петля
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Даешь базу НАТО в Мариуполе, Хуторе Михайловском и Харькове.
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а ***** сказал , шо крым это расия, азовское море и черное это расия, европа и нато скоро развалятся, будущее за расией африкой и китаем в едином говударстве со столицей в мацкве.
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И кто же будет вторым? Опять морской трибунал, таран, военнопленные. Не, не будет второго.
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То ми можемо розраховувати на натівські кораблі в азовській акваторії ?
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Ми можемо розраховувати на що завгодно, тільки не на те, що нам потрібно.
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Повторюю.Бази НАТО-США в Азові ,але для цього потрібен Волкер ,як президент США.
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