 САП зареєструвала провадження щодо нардепа від СН Медяника, - Холодницький

Про це керівник САП Назар Холодницький сказав в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо пана Медяника, справді, надійшла заява про злочин і провадження таке зареєстровано", - сказав Холодницький.
Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували листування нардепа від СН Медяника про те, як вирішити питання з прокурорами, зокрема він написав: "По сахару з Трепаком поговорю". Заступник Генерального прокурора Віктор Трепак спростував будь-які зв'язки з нардепом від "Слуги народу" В'ячеславом Медяником: "Тепер готовий познайомитися і поговорити. Але зовсім не "по сахару".
https://www.youtube.com/watch?v=kJmrQ5eGXho&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2mR1RVKhAblMDUMl76gof25GX5cuyZACy3xWttK_LL7fSbIjVmyTB6PU0
БУНДЕСТАГ ПРОГОЛОСОВАЛ ПРОТИВ СНЯТИЯ САНКЦИЙ С РФ.» (с)
!!!!!
БУНДЕСТАГУ - РЕСПЕКТ !
Зєбануті- починайте мантру: «Європа устала от Украіни !»
(C)
@osmaktv
🤔
(С)
😂🤣😂🤣😂
😂🤣😂🤣
А чому кацапи такі дурні? Це зрозуміло почитавши ваші коментарі. Скільки вам Беня доплачує? Чи ви на прямому фінансуванні з Мордовії
🤔
несправедливо