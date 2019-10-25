EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  2589  28
Матеріали за темою:
Все про:Холодницький (544) Антикорупційна прокуратура (985) Медяник В’ячеслав (6)

 САП зареєструвала провадження щодо нардепа від СН Медяника, - Холодницький

Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала провадження стосовно народного депутата фракції "Слуга народу" В'ячеслава Медяника.

Про це керівник САП Назар Холодницький сказав в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо пана Медяника, справді, надійшла заява про злочин і провадження таке зареєстровано", - сказав Холодницький.

Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували листування нардепа від СН Медяника про те, як вирішити питання з прокурорами, зокрема він написав: "По сахару з Трепаком поговорю". Заступник Генерального прокурора Віктор Трепак спростував будь-які зв'язки з нардепом від "Слуги народу" В'ячеславом Медяником: "Тепер готовий познайомитися і поговорити. Але зовсім не "по сахару".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступні листування будуть про сухарі, - Рябошапка застеріг нардепів від спроб "вирішити питання" в прокуратурі. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155847
 
 
 Топ коментарі
 
Є такий вислів: с грязи, да в князи. Всьо просто.
 показати весь коментар
 
Латвийский политолог на Прямом:во время визита в Латвию 16.10 Зеленский приехал в парк к памятнику Шевченко в сопровождении 10 авто охраны.Латвийцы были в шоке от слуги народа.А во время визита в Латвию президент Порошенко пришел в этот парк пешком в сопровождении двух охранников
(C)
@osmaktv
🤔
 показати весь коментар
 
«Посмотри,сколько людей за Зеленского!» Милая моя,миллион мух не убедят меня,что говно-это вкусно.
(С)
😂🤣😂🤣😂
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
«24.10.2019.
БУНДЕСТАГ ПРОГОЛОСОВАЛ ПРОТИВ СНЯТИЯ САНКЦИЙ С РФ.» (с)
!!!!!
БУНДЕСТАГУ - РЕСПЕКТ !


Зєбануті- починайте мантру: «Європа устала от Украіни !»

 показати весь коментар
 
 
У него же на "лице" всё написано. Куда смотрели в СН когда свой праймериз объявили? Ах да я забыл что никакого праймериза не было, одно только название, они просто не реагировали на мнение, и доказательства людей о кандидатах от партии. Ну теперь в этом часть вины и на руководстве партии.
 показати весь коментар
 
 
Чому узеленські в голубих піджачішках? На що вони натякають?
 показати весь коментар
 
 
Они видели что в таких рыги когда-то ходили, типа чтобы по-багатому выглядеть. Короче коррупционеров там можно вычислить даже по цвету пиджака.
 показати весь коментар
 
 
З пана буде хам, але з хама не буде пана.
 показати весь коментар
 
 
А пітерки й синє в голубому світлі бачать.
 показати весь коментар
 
Латвийский политолог на Прямом:во время визита в Латвию 16.10 Зеленский приехал в парк к памятнику Шевченко в сопровождении 10 авто охраны.Латвийцы были в шоке от слуги народа.А во время визита в Латвию президент Порошенко пришел в этот парк пешком в сопровождении двух охранников
(C)
@osmaktv
🤔
 показати весь коментар
 
 
Є такий вислів: с грязи, да в князи. Всьо просто.
 показати весь коментар
 
 
главное,шо на прямом так сказали.ты видео видел это.или "политолог" твой
 показати весь коментар
 
 
«Посмотри,сколько людей за Зеленского!» Милая моя,миллион мух не убедят меня,что говно-это вкусно.
(С)
😂🤣😂🤣😂
 показати весь коментар
 
 
Чого тобі, зелена шмара? Шкандибай далі
😂🤣😂🤣
 показати весь коментар
 
😂🤣😂🤣😂
А чому кацапи такі дурні? Це зрозуміло почитавши ваші коментарі. Скільки вам Беня доплачує? Чи ви на прямому фінансуванні з Мордовії
🤔
 показати весь коментар
 
СН усі бандюки, але деяких ще не зловили.
 показати весь коментар
 
 
ой там...які князі..не по сьомці шапка САП зарегистрировала производство в отношении нардепа от СН Медяника, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 9952
 показати весь коментар
 
 
тю...модер єдиного зільоного стер...
несправедливо САП зарегистрировала производство в отношении нардепа от СН Медяника, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 9769 САП зарегистрировала производство в отношении нардепа от СН Медяника, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 2152
 показати весь коментар
 
То був іспаномовний підданий каудільо Франка🐸
 показати весь коментар
 
протрепався про Трепака...тепер за те що спалив контору вхопить вдвойну..
 показати весь коментар
 
 
А когда этот жлоб был в списках его биографию зебилам лень было просесть. Ну так в Днепре есть еще бужанский,
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору