EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Спорт
  580  38
Все про:Динамо (131) Ліга Європи (63) футбол (779)

 Ліга Європи: "Динамо" в Києві зіграло внічию з данським "Копенгагеном"

У матчі третього туру групового етапу Ліги Європи "Динамо" в Києві зіграло внічию 1:1 з данським "Копенгагеном".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Рахунок вже на 2 хвилині відкрили гості, відзначився Сотіріу. Кияни змогли відігратися у другому таймі, гол на рахунку Шабанова (53 хвилина).

Також читайте: Ліга Європи: "Динамо" на виїзді розійшлося миром зі швейцарським "Лугано"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155846
 
 
 Топ коментарі
 
За Пахтакор обиделся? Чы за славный Салават Юлаев, башкир?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Динамо это не команда ,это сборище штопаных контрацептивов во главе с дебилами Суркисами !
 показати весь коментар
 
 
не пойму...то ли не дожали, то ли отскочили....ну хоть не проиграли
 показати весь коментар
 
не команды а карлики европейские.

Черноморец - Чемпион!!!
 показати весь коментар
 
 
Чорноморець в першу лігу вилетів і болтається там ближче до дна турнірної таблиці Ліга Європи: "Динамо" в Києві зіграло внічию з данським "Копенгагеном" - Цензор.НЕТ 5382
 показати весь коментар
 
какая правда, Черноморец в отпyске, отдыхает.
и вообще, мне не хочется разговаривать с фаном спартака.
 показати весь коментар
 
 
Справжній дніпрянин ніколи б таку фразу не сказав.
Скажу більше за це по морді б отримав. І не раз. І не два.
 показати весь коментар
 
 
За Пахтакор обиделся? Чы за славный Салават Юлаев, башкир?
 показати весь коментар
 
 
Малорос що? Не розумію російської мови.

Ну що, ЗЕбіл сушоний, поводили тобі пахтакором по губам?
Зажуй шаурмою. ))
 показати весь коментар
 
 
справжній уболівальник здогадався б що це стьоб
 показати весь коментар
 
 
я ж этим не черноморец под..нул,а ментов
 показати весь коментар
 
Радует, что в групе пока лидеры вместе с Копенгагеном, но это пока, с такой игрой, это не футбол, а позор.
 показати весь коментар
 
 
Для них надо третий европейский турнир проводить,типа интер тото
 показати весь коментар
 
 
Турнир для ходячих, а не бегающих по полю.
 показати весь коментар
 
 
там еще сyперклyбы в спинy дышат, Мальмё и Лyгано.
тяжелейшая грyппа, сдаваться надо.
 показати весь коментар
 
 
Не повезло Динамо с жеребьевкой, в групу смерти попала.
 показати весь коментар
 
 
Так та Ковалівка, млять як Швицарія, так шо по статусу потрібно бути...)
 показати весь коментар
 
 
Шндеврально мордва Forza, Verona напевно думає що потрібно було написати як в гугл перекладача - ляльководі? Ліга Європи: "Динамо" в Києві зіграло внічию з данським "Копенгагеном" - Цензор.НЕТ 5342
 показати весь коментар
 
На динамо мацковскі траляки реагують...
ватани на південь за поребрик марш...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСпорт
 
 
 
 
 
 вгору