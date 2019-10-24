 Ліга Європи: "Динамо" в Києві зіграло внічию з данським "Копенгагеном"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Рахунок вже на 2 хвилині відкрили гості, відзначився Сотіріу. Кияни змогли відігратися у другому таймі, гол на рахунку Шабанова (53 хвилина).

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