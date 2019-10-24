 Ліга Європи: "Динамо" в Києві зіграло внічию з данським "Копенгагеном"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Рахунок вже на 2 хвилині відкрили гості, відзначився Сотіріу. Кияни змогли відігратися у другому таймі, гол на рахунку Шабанова (53 хвилина).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Рахунок вже на 2 хвилині відкрили гості, відзначився Сотіріу. Кияни змогли відігратися у другому таймі, гол на рахунку Шабанова (53 хвилина).
Черноморец - Чемпион!!!
и вообще, мне не хочется разговаривать с фаном спартака.
Скажу більше за це по морді б отримав. І не раз. І не два.
Ну що, ЗЕбіл сушоний, поводили тобі пахтакором по губам?
Зажуй шаурмою. ))
тяжелейшая грyппа, сдаваться надо.
ватани на південь за поребрик марш...