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 Політика України, Економіка
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Все про:нерухомість (186) Маркарова (71)

 Маркарова спростовує розслідування "Схем" про наявність у неї елітної нерухомості на київському Подолі

Міністр фінансів Оксана Маркарова заявляє, що не є власницею будинку на столичному Подолі, в якому, зокрема, міститься Музей-архів преси.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Маркарова отметила: "Чергова нерухомість Маркарової – Насправді НІ Або "Бий своїх щоб чужі боялись"

Сьогодні шанована мною програма Схеми вийшла з розслідуванням, з якого можна зробити висновок, незважаючи на надані мною коментарі та документи, що приміщення, в якому я давно знімаю офіс для Музею Преси Вахтанг Кіпіані, ніби-то куплене мною. Це не так.

Але так як як репутація для мене не пустий звук, то надаю ще раз короткі коментарі:

(1) купівля Активбанку була моєю бізнес помилкою задовго до приходу на службу. Працюючи в секторі Private equity я мала відношення до багатьох інвестицій – більшості успішних, але деяких не дуже.

(2) Під час короткого володіння і управління мною банком до березня 2014 року він не був визнаний ні проблемним, ні неплатоспроможним. Всі питання активбанку вже не раз прокоментовано мною, починаючи з 2015 року

(3) Приміщення на Подолі було продано відповідно до законодавства разом з юридичними компаніями. Я знаю про цей продаж, але не маю до нього жодного відношення, окрім оренди офісу на 6 поверсі. Сподіваюсь що весь цей публічний шум не призведе до потреби шукати нове приміщення для Музею.

(4) Все майно, належне мені та моєму чоловіку, вказую в своїх електронних деклараціях, про перевірки яких мої читачі знають досить багато завдяки дуже прискіпливому до мене ставленню НАЗК

(5) Готова надати будь-які пояснення правоохоронним органам, які вирішать через цю передачу зайняти мене наданням пояснень ще й на цю тему

Нова каденція в Мінфіні – нові рослідування. Дуже нагадує 2015 рік. І як і в 2015 році - знову не про Мінфін, а домисли про моє попереднє бізнес життя, але якось дуже забагато за останні 2 місяці.

PS. Принагідно нагадую, що будівля Профспілок куплена однією з компаній, якою я теж володіла 10 років тому, теж не моя".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155845
 
 
 Топ коментарі
 
Ой, дюймовочка ти наша, віримо тобі, як і всій вашій зекоманді.
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Ой, дюймовочка ти наша, віримо тобі, як і всій вашій зекоманді.
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Які ж потрібно мати зуби щоб наїсти таку пику. І не тільки її...
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Ну конечно это все бабушки.....
Или племянника....
Как у бедной нищебродки Юли.
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Та звільняйте вже її. Негодяща вона. Зеленського інвестиції посилає шукати. Бідний вже позеленів - куди не їде всюди волає дайте інвестицій. Далі класичних теорій економіки ця міністр не просунулась. А по класичних теоріях гарно живуть лише країни, у яких є економіка і розумні люди, які ці теорії розробляли. А в недорозвинутих, де економіка вимагає інвестицій, та й люди розумні повтікали, класичні теорії приводять до класичного колапсу, бо і навпаки - чим менші інвестиції - тим менший ріст економіки, до падіння. Інакшими словами ніхто ще за класичними теоріями не став із недорозвинутої держави розвинутою. Тут інакший механізм необхідно застосовувати.
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Нотариус все знает, колите его))))), просто так снимает арест и до сих пор работает????? Рука руку моет.
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после того, как Схемы зажали информацию и оказались довольно темной конторой, больше верю Маркаровой. Маркарова спростовує розслідування "Схем" про наявність у неї елітної нерухомості на київському Подолі - Цензор.НЕТ 1050
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