 На Закарпатті прикордонники виявили "примагнічені" до товарних вагонів контрабандні цигарки. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Щоб непомітно переправити партію тютюнових виробів в Угорщину креативні правопорушники використовували потужні магніти, за допомогою яких прикріпили пакети з сигаретами до днища вагонів вантажного поїзда.

Але в пункті пропуску "Саловка" прикордонники Чопського загону під час контролю викрили плани контрабандистів і в 6 вагонах виявили 750 пачок цигарок.

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Виявлені товари, після проведення відповідних процесуальних процедур, передано співробітникам фіскальної служби.

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