 На Закарпатті прикордонники виявили "примагнічені" до товарних вагонів контрабандні цигарки. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Щоб непомітно переправити партію тютюнових виробів в Угорщину креативні правопорушники використовували потужні магніти, за допомогою яких прикріпили пакети з сигаретами до днища вагонів вантажного поїзда.
Але в пункті пропуску "Саловка" прикордонники Чопського загону під час контролю викрили плани контрабандистів і в 6 вагонах виявили 750 пачок цигарок.
Виявлені товари, після проведення відповідних процесуальних процедур, передано співробітникам фіскальної служби.
Сьогодні дружина одягнула футболку з логотипом "Зе" впродовж 15 хвилин її два рази оплювали, 3 рази обматюкали та 1раз копнули. Боюсь навіть уявити що буде коли вона вийде на вулицю.
Богдан Гук ©
Вішати цікавіше, тільки помаленьку, бо знаю я вас, х@як, і все. Вічно кудись спішать
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Ніколи не повторюйте... Не ризикуйте життям, через декілька фото для прес служби... Вагон без башмака на колесі... І замість новини про сигарети, можна було про труп отримати.