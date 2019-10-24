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Все про:Держприкордонслужба (2290) Закарпаття (825) контрабанда (1019) Правоохоронні органи (298) цигарки (416)

 На Закарпатті прикордонники виявили "примагнічені" до товарних вагонів контрабандні цигарки. ФОТО

Прикордонники на Закарпатті виявили спробу незаконного переміщення через державний кордон сигарет із використанням магнітів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

На Закарпатті прикордонники виявили примагнічені до товарних вагонів контрабандні цигарки 01

Щоб непомітно переправити партію тютюнових виробів в Угорщину креативні правопорушники використовували потужні магніти, за допомогою яких прикріпили пакети з сигаретами до днища вагонів вантажного поїзда.

На Закарпатті прикордонники виявили примагнічені до товарних вагонів контрабандні цигарки 02

Але в пункті пропуску "Саловка" прикордонники Чопського загону під час контролю викрили плани контрабандистів і в 6 вагонах виявили 750 пачок цигарок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Чернівецькій області вилучено 20 тис. пачок сигарет, призначених для контрабанди до Румунії. ФОТОрепортаж

На Закарпатті прикордонники виявили примагнічені до товарних вагонів контрабандні цигарки 03

Виявлені товари, після проведення відповідних процесуальних процедур, передано співробітникам фіскальної служби.

Також дивіться: Українські силовики допомогли румунським колегам ліквідувати найбільший канал контрабанди сигарет до Європи. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155844
 
   
 Топ коментарі
 
Внутри вагонов оплаченная контробанда))
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Родинна трагедія у Прилуках!!!
Сьогодні дружина одягнула футболку з логотипом "Зе" впродовж 15 хвилин її два рази оплювали, 3 рази обматюкали та 1раз копнули. Боюсь навіть уявити що буде коли вона вийде на вулицю.

Богдан Гук ©
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Что сделаешь? семья на зе бонутая!
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Внутри вагонов оплаченная контробанда))
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Це відбивається. Один неодімовий магніт, що витримує 400 кг коштує 1500-2000 грн. Скільки пачок сигарет потрібно для 400 кг?
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Какой ужассс!!! На Закарпатье пограничники обнаружили "примагниченные" к товарным вагонам контрабандные сигареты - Цензор.НЕТ 2534 Аж десяток-другой блоков сигарет. А пограничники не замечают примагниченных ешелонов с лесом, рудой, углем, янтарем и миллиардами долларов вывозимых ежедневно с Украины?
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за бугор сигареты, назад молоко и колбасу. Вам твари жалко что люди выживают как могут не нанося никакого вреда стране и окружающим?
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Родинна трагедія у Прилуках!!!
Сьогодні дружина одягнула футболку з логотипом "Зе" впродовж 15 хвилин її два рази оплювали, 3 рази обматюкали та 1раз копнули. Боюсь навіть уявити що буде коли вона вийде на вулицю.

Богдан Гук ©
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Нехай заховає подалі, колись це буде антикварна річ.
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Что сделаешь? семья на зе бонутая!
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І в когось залишились сумніви що до психічного здоров"я петюшок? Більш гуманно буде їх присипляти, ніж лікувати.
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ЗЕбілє, згоден, але присипляти, це занадто шляхетно для ЗЕхама і ЗEбидла. Звичайно вішати.
Вішати цікавіше, тільки помаленьку, бо знаю я вас, х@як, і все. Вічно кудись спішать На Закарпатті прикордонники виявили "примагнічені" до товарних вагонів контрабандні цигарки - Цензор.НЕТ 4010
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Палишся, тролику. Це ви, кацапи, живете у системі координат "альфа-самця". А ми з давніх часів наймаємо на обмежений термін ефективного топ-менеджера (у часи козаччини - наказного гетьмана). І якщо обранець косячив, його просто саджали на кілок. Незалежно від його імені.
Не відповідай. Краще посидь у спамі.
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Аж 750 пачек сигарет, по 1 доллару за пачку- аж на 750 долларов контрабандисты разжились бы. Да пограничники больше на бензин и на бумаги, грамоты и ордена потратили
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Ніякого креативу. Креатив був у 80-х роках. Совєцький фізик виїжджав на ПМЖ до Ізраїлю і довго думав - як провезти через митний пост в шеремєтьєві золоті брязкалки та монети. Тоді спроба вивозу тягнула за собою кримінальну справу. Фізик знайшов геніальне рішення: контейнер з брязкалками за допомогою хитрих магнітів (тема його досліджень) примагнітив до аеровокзального візочка. Митники їх не помітили. Потім легким рухом руки (поворотом важільця) магніти були перевелені у "нейтральне положення" і контейнер відділився від візочка. А в разі шухеру фізик сказав би "це не моє. Це ваш візок, "пароходський", а що до нього причепилося, я не знаю."
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Ні. Циліндричні постійні магніти, потужні, радіальна намагніченість. В залежності від взаємної орієнтації або міцно тримали контейнер, або нейтралізували поле один одного і контейнер від'єднувався. До речі той фізик досяг чималих успіхів у цій темі за кордоном. Прізвище не пам'ятаю.
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Бачите перше фото?
Ніколи не повторюйте... Не ризикуйте життям, через декілька фото для прес служби... Вагон без башмака на колесі... І замість новини про сигарети, можна було про труп отримати.
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