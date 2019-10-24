 Група нардепів відвідала КПВВ "Станиця Луганська". ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Народні депутати ознайомилися з особливостями проходження громадянами пропускних операцій на КПВВ "Станиця Луганська" і порядком проведення ремонтних робіт з реконструкції зруйнованого моста і модернізації території КПВВ.
Також депутати поспілкувалися з громадянами і поцікавилися, з якими проблемами вони стикаються під час перетину лінії розмежування.
-Корова, ти чого на дерево лізеш ?
-Та грушок захотілось
-Так це ж ялинка !
-та грушки у мене з собою.