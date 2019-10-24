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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Держприкордонслужба (2290) депутат (991) КПВВ (61) Станиця Луганська (88)

 Група нардепів відвідала КПВВ "Станиця Луганська". ФОТО

В рамках робочого візиту на Донбас представники комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій відвідали КПВВ "Станиця Луганська".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Група нардепів відвідала КПВВ Станиця Луганська 01

Народні депутати ознайомилися з особливостями проходження громадянами пропускних операцій на КПВВ "Станиця Луганська" і порядком проведення ремонтних робіт з реконструкції зруйнованого моста і модернізації території КПВВ.

Група нардепів відвідала КПВВ Станиця Луганська 02

Також депутати поспілкувалися з громадянами і поцікавилися, з якими проблемами вони стикаються під час перетину лінії розмежування.

Група нардепів відвідала КПВВ Станиця Луганська 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155842
 
 
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Смотрим внимательно на фото: зепутаты идут в Лугандон (по правой полосе). Рядом с ними и навстречу им никого. Так с какими "гражданами" они там "пообщались"? Группа нардепов посетила КПВВ "Станица Луганская" - Цензор.НЕТ 1287
Группа нардепов посетила КПВВ "Станица Луганская" - Цензор.НЕТ 3818
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Гражданскіє ?
-Корова, ти чого на дерево лізеш ?
-Та грушок захотілось
-Так це ж ялинка !
-та грушки у мене з собою.
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