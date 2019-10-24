 Група нардепів відвідала КПВВ "Станиця Луганська". ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Народні депутати ознайомилися з особливостями проходження громадянами пропускних операцій на КПВВ "Станиця Луганська" і порядком проведення ремонтних робіт з реконструкції зруйнованого моста і модернізації території КПВВ.

Також депутати поспілкувалися з громадянами і поцікавилися, з якими проблемами вони стикаються під час перетину лінії розмежування.

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