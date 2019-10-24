EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 За кордоном
  471  29
Матеріали за темою:
Все про:НАТО (2110) Сирія (1369) Туреччина (947)

 Міністри оборони країн НАТО засудили Туреччину за вторгнення в Сирію

Туреччина зазнала 24 жовтня різкої критики за вторгнення на північний схід Сирії на початку дводенної зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Міністр оборони США Марк Еспер назвав вторгнення Туреччини, яке почалося 9 жовтня, "необґрунтованим". Водночас НАТО визнали, що мало можуть зробити для покарання свого стратегічно важливого союзника.

"Ми бачимо, як вони крутяться ближче до орбіти Росії, ніж на західній орбіті. І я думаю, що це прикро", - сказав глава Пентагону.

Значна частина критики стосувалася занепокоєння, що дії Анкари можуть підірвати регіональну стабільність і поставити під загрозу досягнення в боротьбі з угрупованням "Ісламська держава".

Читайте також: Через операцію Туреччини в Сирії на свободі опинилися десятки бойовиків ІД, - спецпредставник Трампа Джеффрі

Президент Туреччини Реджеп Ердоган і його російський колега Володимир Путін 22 жовтня уклали домовленості, спрямовані на утримання курдських сил подалі від кордону Сирії з Туреччиною.

Наступного дня Сполучені Штати оголосили, що скасовують санкції, введені проти Туреччини за операцію проти курдських бійців, які спільно з американськими силами воювали проти угруповання "Ісламська держава".

Серед інших тем зустрічі міністрів оборони країн НАТО завдання альянсу в Афганістані та Україні, адаптація до гібридних загроз і прогрес у розширенні можливостей швидкого реагування.

Також читайте: Путін і Ердоган домовилися, що армії Туреччини і РФ спільно контролюватимуть сирійсько-турецький кордон

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155841
 
 
 Топ коментарі
 
На следующий день Соединенные Штаты объявили, что отменяют санкции, введенные против Турции за операцию против курдских бойцов, которые совместно с американскими силами воевали против группировки "Исламское государство

Оно и правильно, большая озабоченность ето же намного страшнее реальных санкций. Министры обороны стран НАТО осудили Турцию за вторжение в Сирию - Цензор.НЕТ 1918
Вот ваш мировой порядок, договора о неразделе границ и союзные договоренности наглядно. Нужно ЯО собирать и притом быстрыми темпами. Ето не прихоть а условие выживания.
 показати весь коментар
 
Они осудили, а РФ реально остановило Турцию. Теперь небось благодарственные письма в Кремль шлют.
 показати весь коментар
 
Как показала история нато это говно !И их генералы такое же говно !
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а ты бедненький все рояль себе никак не настроишь.
 показати весь коментар
 
Они осудили, а РФ реально остановило Турцию. Теперь небось благодарственные письма в Кремль шлют.
 показати весь коментар
 
 
А наш рыжий придурок снял с Эрдогашки санкции, которые даже ввести толком не успел, и рассказывает, шо Курды аж из штанов выпрыгивают от счастья, когда по ним турецкие Леопарды катаются.
 показати весь коментар
 
 
А как вам Трамп?
Не успел ввести санкции - и сразу отменил!
И санкции не против экономики - а персональные против министра и ещё кого-то.
Если у министра нет активов в США, то такими санкциями можно только подтереться...
 показати весь коментар
 
 
Айяйяй и пальчиком погрозили.
Туркам всё равно, у них самая большая армия в НАТО.
 показати весь коментар
 
 
На следующий день Соединенные Штаты объявили, что отменяют санкции, введенные против Турции за операцию против курдских бойцов, которые совместно с американскими силами воевали против группировки "Исламское государство

Оно и правильно, большая озабоченность ето же намного страшнее реальных санкций. Министры обороны стран НАТО осудили Турцию за вторжение в Сирию - Цензор.НЕТ 1918
Вот ваш мировой порядок, договора о неразделе границ и союзные договоренности наглядно. Нужно ЯО собирать и притом быстрыми темпами. Ето не прихоть а условие выживания.
 показати весь коментар
 
 
Вот поетому нужно голосовать только за националистов. Никто не поможет вам в случай чего кроме нас самих. И каждый народ должен жить в своей стране а не мигрировать а потом качать права и требовать от чужой страны принять свои людоедские условия
 показати весь коментар
 
 
Политика Трампа ясна - умываем руки и делайте что хотите.
 показати весь коментар
 
 
Как показала история нато это говно !И их генералы такое же говно !
 показати весь коментар
 
 
Турции - победу!! Премьер-министру Турции Р.Т.Эрдогану - респект!! А "осуждение" НАТО выглядит как слабость, безволие и неумение постоять в бою за безопасность собственной нации, своего народа, своей земли.
 показати весь коментар
 
 
А вот это было обидно - сказал глава Пентагона. Да вы ещё отсосите у куйла.
 показати весь коментар
 
Эрдоган выразил глубокую обеспокоенность по поводу осуждения и обеспокоенность по поводу резкой критики.
Европейские бесхребетники теперь будут расхлебывать последствия от "почему у пуйла проконало с Крымом, а мне нельзя?".
 показати весь коментар
 
...ну очень страшно стало всем, особенно турке и фюреру...ржут под пиво натовское))) ...
 показати весь коментар
 
все идет согласно планов - втянуть рашистов и турок в военные операции,конфликты ,отжим чужих територий и их финансово- материальное содержание и ждать ,когда монеты будут заканчиватся...
 показати весь коментар
 
монет, как и нефти там немеренно...а бабы дурней еще нарожают...планам таким место только на гвоздике..)))
 показати весь коментар
 
Значить все нормально.Турки досягли своєї мети-зачистили свою прикордонну зону від курдських загонів,"гаряча" стадія операції завершена.ЄС прикинулась,що вводить санкції,НАТО виразило стурбованість.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору