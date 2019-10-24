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Все про:Велика Британія (1082) Європарламент (431) Туск (216) Brexit (171)

 Європарламент погодився відстрочити Brexit ще на 3 місяці

Лідери політичних груп Європейського парламенту погодилися перенести Brexit до 31 січня 2020 року, тобто на три місяці.

Конференція очільників політичних фракцій направила голові Європейської ради Дональду Туску лист, в якому рекомендувала йому продовжити переговори щодо Brexit до 31 січня 2020 року. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

"Відтермінування дозволить Сполученому Королівству уточнити свою позицію, а Європейському парламенту – належним чином виконувати свою роль", – наголосив голова Європарламенту Давид Сассолі.

Нагадаємо, 17 жовтня, Європейська рада схвалила угоду про вихід Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з Європейського Союзу.

Читайте також: Британський парламент відхилив план Джонсона щодо прискореного виходу з Євросоюзу

19 жовтня Палата громад британського парламенту проголосувала за поправку, яка передбачає, що Brexit буде відстрочений навіть у тому випадку, якщо пізніше законодавці затвердять проект угоди про вихід з ЄС.

У червні 2016 року у Великій Британії було проведено референдум про вихід країни з Європейського Союзу. Це рішення тоді підтримало 51,9% британців. Дату виходу призначили на 29 березня 2019 року.

Британський парламент 13 березня проголосував проти Brexit за схемою "без угоди". При цьому Палата громад кілька разів відхиляла урядовий варіант угоди щодо Brexit.

Також читайте: Євросоюз може відкласти Brexit на три місяці, - DW

На саміті 10 квітня лідери країн Євросоюзу затвердили відстрочку Brexit до 31 жовтня.

Джонсон заявляв, що дата Brexit більше переглядатися не буде, отже, можливий вихід без угоди.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155839
 
   
 Топ коментарі
 
Почему так мало?
Надо было на три года...
И два из них вообще сделать ввиде каникул...
Чтобы могли отдохнуть от этой Брэксит Барбары Европарламент согласился отсрочить Brexit еще на 3 месяца - Цензор.НЕТ 7568
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The year is 2192. The British Prime Minister visits Brussels to ask for an extension of the Brexit deadline. No one remembers where this tradition originated, but every year it attracts many tourists from all over the world.
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интересно, кто бы так панькался с Украиной??
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Почему так мало?
Надо было на три года...
И два из них вообще сделать ввиде каникул...
Чтобы могли отдохнуть от этой Брэксит Барбары Европарламент согласился отсрочить Brexit еще на 3 месяца - Цензор.НЕТ 7568
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Роды перенесли на 3 месяца. это ж Европа
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ПЕСье, расскажите как Сатановская ришуче "закрыла" Сбербанк рассии, отделения которого и сейчас на каждом углу в Киеве? И почему она с триб уны ВР верещала, что это бюджетообразующий банк
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Боже, які ж смішні бобіки)))

Все пізнається в порівнянні.
Але, щоб порівнювати, в голові потрібно мати мізки, а не Зелені шмарклі!
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Forza, Verona
...американским прокси...

Якщо ти системний ****@с, не варто дивуватися, що тобі системно бажають. Якщо ти агресивний системний ****@с, не варто дивуватися, що тобі агресивно бажають. Бо дивно читати, що системний агресивний токсичний ****@с плокаєт.. Європарламент погодився відстрочити Brexit ще на 3 місяці - Цензор.НЕТ 6366



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Очень мне нравится как кацапье ругается, прячась за жопами кацапских мусоров в Мацкве. А в Киеве такое сможешь повторить, абрек диабетный?
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який же він гарненький - малорос ))

в атаку пішов. Європарламент погодився відстрочити Brexit ще на 3 місяці - Цензор.НЕТ 1173
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Так что насчет Киева, башкир под прокси? Очко жим-жим?
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Постою, послухаю.... малороса з зарплатою в 100 фунтів на місяць)
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Где постоишь, башкир? В Уфе на улице Салавата Юлаева? Ну постой, постой
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Из какого ты города, башкир? Не крути хвостом
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Та не трогайте ви цього Таргана...
Він може бути заразним Європарламент погодився відстрочити Brexit ще на 3 місяці - Цензор.НЕТ 8798
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ЗЕбілє, малорос, цікаво, чи будуть купувати касові апарати вчителі, які займаються репетиторством англійської мови?

А ще цікаво, чи будуть вчителі давати кешбек за своє репетиторство, як того вимагає закон?
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Зебіл, навіщо їм репетиторство з зарплатою в 4 тис. дол., так?
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Мне нравится, что все свиноботы берут себе или кацапские кликухи или киргизские. Невже не вистачило клепки назватись Едік Тарганюк, прихильник свиночолого гетьмана? І патріотичненько так
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Бльоооооооо...Малорос, це вже нижче паску удар, боляче...

Європарламент погодився відстрочити Brexit ще на 3 місяці - Цензор.НЕТ 2802
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...клепки назватись...



Підлога країни немає сечі )


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Петики никого не могут заразить. От них люди шугаются как от прокаженных.
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Засуха і дощ одночасно це страшне діло для борща.
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The year is 2192. The British Prime Minister visits Brussels to ask for an extension of the Brexit deadline. No one remembers where this tradition originated, but every year it attracts many tourists from all over the world.
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Це ти із блогожаби передрав? А де фотка? Без фотки не так прикольно.
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Допоки жива параша, про міжусобиці слід забути!
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Вот так на ровном месте нашли приключений на свою дупу...
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Тот самый случай когда ..."господа, вы будете смеяться, но брексит опять отсрочен"
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И правда смешно. Какими убогими стали все выбшие империи.
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убогие те, кто с ними носится, как дурень с писаной торбой.
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Опять что-ли? им не надоело. отменяйте уже тот Брексит или выходите. а не отодвигайте в который раз.
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Была когда то Великая Британия.
Превратилась в посмещище с Омарами Мухаммедами вместо самих себя.
Засохшее чучело империи, а не королевство.
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19 октября Палата общин британского парламента проголосовала за поправку, которая предусматривает, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если законодатели утвердят проект соглашения о выходе из ЕС. Источник: https://censor.net.ua/n3155839

А в анекдоте вроде евреи прощаются и не уходят, а не англичане.
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