 Європарламент погодився відстрочити Brexit ще на 3 місяці

Конференція очільників політичних фракцій направила голові Європейської ради Дональду Туску лист, в якому рекомендувала йому продовжити переговори щодо Brexit до 31 січня 2020 року. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.
"Відтермінування дозволить Сполученому Королівству уточнити свою позицію, а Європейському парламенту – належним чином виконувати свою роль", – наголосив голова Європарламенту Давид Сассолі.
Нагадаємо, 17 жовтня, Європейська рада схвалила угоду про вихід Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з Європейського Союзу.
19 жовтня Палата громад британського парламенту проголосувала за поправку, яка передбачає, що Brexit буде відстрочений навіть у тому випадку, якщо пізніше законодавці затвердять проект угоди про вихід з ЄС.
У червні 2016 року у Великій Британії було проведено референдум про вихід країни з Європейського Союзу. Це рішення тоді підтримало 51,9% британців. Дату виходу призначили на 29 березня 2019 року.
Британський парламент 13 березня проголосував проти Brexit за схемою "без угоди". При цьому Палата громад кілька разів відхиляла урядовий варіант угоди щодо Brexit.
На саміті 10 квітня лідери країн Євросоюзу затвердили відстрочку Brexit до 31 жовтня.
Джонсон заявляв, що дата Brexit більше переглядатися не буде, отже, можливий вихід без угоди.
Надо было на три года...
И два из них вообще сделать ввиде каникул...
Чтобы могли отдохнуть от этой Брэксит Барбары
Все пізнається в порівнянні.
Але, щоб порівнювати, в голові потрібно мати мізки, а не Зелені шмарклі!
...американским прокси...
Якщо ти системний ****@с, не варто дивуватися, що тобі системно бажають. Якщо ти агресивний системний ****@с, не варто дивуватися, що тобі агресивно бажають. Бо дивно читати, що системний агресивний токсичний ****@с плокаєт..
в атаку пішов.
Він може бути заразним
А ще цікаво, чи будуть вчителі давати кешбек за своє репетиторство, як того вимагає закон?
Підлога країни немає сечі )
Превратилась в посмещище с Омарами Мухаммедами вместо самих себя.
Засохшее чучело империи, а не королевство.
А в анекдоте вроде евреи прощаются и не уходят, а не англичане.