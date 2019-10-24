 Ліга Європи: "Олександрія" у Франції зіграла внічию з "Сент-Етьєном"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Захисник "Сент-Етьєна" Сілва Габріел відкрив рахунок на 8 хвилині, забивши у ворота "Олександрії". На 14 хвилині він же відзначився автоголом, відправивши м'яч у власні ворота після прострілу олександрійця Третьякова з лівого флангу.

Свій наступний матч у Лізі Європи "Олександрія" проведе 7 листопада у Львові проти "Сент-Етьєна".

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