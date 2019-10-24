 Ліга Європи: "Олександрія" у Франції зіграла внічию з "Сент-Етьєном"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Захисник "Сент-Етьєна" Сілва Габріел відкрив рахунок на 8 хвилині, забивши у ворота "Олександрії". На 14 хвилині він же відзначився автоголом, відправивши м'яч у власні ворота після прострілу олександрійця Третьякова з лівого флангу.
Свій наступний матч у Лізі Європи "Олександрія" проведе 7 листопада у Львові проти "Сент-Етьєна".
Увидим как киевляне смогут держать удар...
забивать надо, но не могyт, нефиг на 2-ой минyте пропyскать.
Хотя, не ожидал этого от Олександрії...
Но уже два очка принесли в копилку для Украины в сетке УЕФА...
Очко сегодня...
Очко в прошлом туре...
Коэффициент в копилку...
Пока всё идёт хорошо...
Хотя если назвать Олександрію Колхозниками, то не думаю, что это было бы унижением...
Вон Дерби в прозвищи имеют Баранов и ничего