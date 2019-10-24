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Все про:Ліга Європи (63) футбол (779) Олександрія (8)

 Ліга Європи: "Олександрія" у Франції зіграла внічию з "Сент-Етьєном"

У третьому турі групового етапу Ліги Європи "Олександрія" у Франції зіграла внічию 1-1 з "Сент-Етьєном".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Захисник "Сент-Етьєна" Сілва Габріел відкрив рахунок на 8 хвилині, забивши у ворота "Олександрії". На 14 хвилині він же відзначився автоголом, відправивши м'яч у власні ворота після прострілу олександрійця Третьякова з лівого флангу.

Свій наступний матч у Лізі Європи "Олександрія" проведе 7 листопада у Львові проти "Сент-Етьєна".

Читайте також: Ліга Європи: "Олександрія" у Львові зіграла внічию з бельгійським "Гентом"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155838
 
 
 Топ коментарі
 
Для домашней игры такой счёт не годится, надо ещё пару забивать.
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Киевляне проигрывают, Лондонский Арсенал тоже.
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Это даже хорошо, что пропустили в начале...
Увидим как киевляне смогут держать удар...
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та какой там удар.хоть бы на контр-атаке еще не глотнули
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Для домашней игры такой счёт не годится, надо ещё пару забивать.
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все, ничья.
забивать надо, но не могyт, нефиг на 2-ой минyте пропyскать.
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Счёт по игре...
Хотя, не ожидал этого от Олександрії...
Но уже два очка принесли в копилку для Украины в сетке УЕФА...
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Так тут заслуга Сільви Габрієля, це ж він гол забив, от коли б забив тільки собі, тоді б Олександрія виграла. Треба його переманити в Олександрію ! Пообіцяти коня з конзаводу, затоплений кар'єр під ставок і на відвалах дачу відгрохати.
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Пофиг...
Очко сегодня...
Очко в прошлом туре...
Коэффициент в копилку...
Пока всё идёт хорошо...
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cэ в этом году сдал и конкретно.вобщем,они друг друга стоят - два колхоза.
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Да, но наш колхоз всё же ближе и роднее Лига Европы: "Александрия" во Франции сыграла вничью с "Сент-Этьеном" - Цензор.НЕТ 9357
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"колхоз" я имел ввиду футбол колхозный.
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Я вообще-то об игре и подумал...
Хотя если назвать Олександрію Колхозниками, то не думаю, что это было бы унижением...
Вон Дерби в прозвищи имеют Баранов и ничего
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