 Під час окупації Криму фокус НАТО не був на Росії - екскомандувач НАТО в Європі Брідлав

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю hromadske заявив командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі у 2013–2016 роках Брідлав.
"За часів холодної війни ми на Заході мали дуже цілісний, конкретний і детальний набір розвідувальних можливостей, які були сфокусовані на Росії. Ми добре розуміли тактичну ситуацію і були в курсі того, як діятимуть оперативні групи", - зазначив він.
Але після падіння Берлінського муру й розпаду Радянського Союзу НАТО вже не так стежило за Росією, до того ж були війни в Іраку й Афганістані.
"Так ми втратили контакт з операційним і тактичним рівнем російських військ. Ми досі маємо хорошу розвідку щодо їхніх ядерних потужностей, але ми втратили контакт", - сказав Брідлав.
За його словами, під час окупації 2014 року в НАТО бачили, що "щось відбувається", й зафіксували російські війська за кілька днів до початку операції.
"Але ще 20 років тому ми знали б, де перебуває кожен із цих батальйонів і куди саме прямує", - підкреслив екс-командувач НАТО.
Брідлав визнав, що Альянс не чекав від Росії таких дій, не чекав, що Москва використає свою армію, щоб порушити міжнародно визнані кордони й захопити Крим, а потім почне війну на Донбасі.
"Ми думали, що використання великою державою військової сили для того, щоб змінити міжнародно визнані кордони, більше неможливе. Виявилося, що у випадку з Росією це актуально", - резюмував він.
Ви так проспите захоплення Європи.
24.02.2014 07:49
Вике-Фрейберга: pоссия может ввести войска для "защиты" Восточной Украины
Вике-Фрейберга также отметила, что pоссия пока не могла ввести войска в Украину из-за Олимпиады в Сочи. "Думаю, этой формулировки достаточно, чтобы считать это весьма законным. Раз уж можно вторгнуться в Южную Осетию и Абхазию. Если посмотреть, какой демографический профиль в Донбасе и Крыму, то… Мы именно сейчас находимся на лезвии ножа. На самом лезвии ножа. Сценарии могут быть разные", - отметила она.
И Россия не решилась на наступление.
А сейчас Бридлав задним числом заявляет что они внезапный захват Крыма проворонили- а как это проверишь? Говорит что не знали- значит не знали.
Зато СЕЙЧАС-то он уже заявил- что они ВСЁ ПРЕКРАСНО ВИДЯТ И ЗНАЮТ! Поняли намёк? ОФн уже косвенно берёт на США ответственность за то- что может произойти потом. США и сейчас не обязаны вмешиваться. Только они уже потом не смогут сказать- что они ничего не видели и ничего не знали!
НАТО себя обезопасить должно на дальних рубежах , а не допускать боевых действий у своих границ !
Кроме самих БПЛА в Ykpаину доставлены боеприпасы, сопутствующее оборудование и тренажеры.
Сейчас в Хмельницкой области продолжаются финальные приемо-сдаточные испытания БПЛА, в ходе которых проверяются их боевые возможности.
На начальном этапе украинском военным, прошедшим курсы подготовки в
Турции, помощь в эксплуатации данных образцов оказывают турецкие
специалисты - представители компании-производителя Baykar Makina.
После этих полетов начнется активная фаза боевого слаживания экипажей и звеньев подразделения к выполнению задач по назначению.
B начале года Ykpаина купила турецкие боевые БПЛА Bayraktar TB2. B контракт входят 6 ударных дронов, 2 станции управления и 200 управляемых ракет на сумму 69 млн долларов. ВСУ уже приняли эти БПЛА на вооружение.
Bayraktar TB2 побил мировой рекорд по продолжительности полета в классе тактических средневысотных БПЛА. Bо время тестовых полетов в июне-августе 2014 на высоте 8 км он находился в небе 24 часа 34 минуты.
Турецкая компания Baykar Makina завершила поставки ударных БПЛА Bayraktar TB2 в Ykpаину. Об этом сообщает DefenceTurk net 23 октября.
Кроме самих БПЛА в Ykpаину доставлены боеприпасы, сопутствующее оборудование и тренажеры.
Сейчас в Хмельницкой области продолжаются финальные приемо-сдаточные испытания БПЛА, в ходе которых проверяются их боевые возможности.
На начальном этапе украинском военным, прошедшим курсы подготовки в
Турции, помощь в эксплуатации данных образцов оказывают турецкие
специалисты - представители компании-производителя Baykar Makina.
После этих полетов начнется активная фаза боевого слаживания экипажей и звеньев подразделения к выполнению задач по назначению.
B начале года Ykpаина купила турецкие боевые БПЛА Bayraktar TB2. B контракт входят 6 ударных дронов, 2 станции управления и 200 управляемых ракет на сумму 69 млн долларов. ВСУ уже приняли эти БПЛА на вооружение.
Bayraktar TB2 побил мировой рекорд по продолжительности полета в классе тактических средневысотных БПЛА. Bо время тестовых полетов в июне-августе 2014 на высоте 8 км он находился в небе 24 часа 34 минуты.Я восстановил,татаромордва спамит ,подонки
Только вы из её информации делаете неправильные выводы. Если в начале 1946-го совку бы хватило 500 кт, то нынешней параше и 500 мт мало будет. Не заботитесь вы об экологии планеты Земля.
https://www.youtube.com/watch?v=OjDdnTN2jJY