 Під час окупації Криму фокус НАТО не був на Росії - екскомандувач НАТО в Європі Брідлав

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю hromadske заявив командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі у 2013–2016 роках Брідлав.

"За часів холодної війни ми на Заході мали дуже цілісний, конкретний і детальний набір розвідувальних можливостей, які були сфокусовані на Росії. Ми добре розуміли тактичну ситуацію і були в курсі того, як діятимуть оперативні групи", - зазначив він.

Але після падіння Берлінського муру й розпаду Радянського Союзу НАТО вже не так стежило за Росією, до того ж були війни в Іраку й Афганістані.

"Так ми втратили контакт з операційним і тактичним рівнем російських військ. Ми досі маємо хорошу розвідку щодо їхніх ядерних потужностей, але ми втратили контакт", - сказав Брідлав.

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За його словами, під час окупації 2014 року в НАТО бачили, що "щось відбувається", й зафіксували російські війська за кілька днів до початку операції.

"Але ще 20 років тому ми знали б, де перебуває кожен із цих батальйонів і куди саме прямує", - підкреслив екс-командувач НАТО.

Брідлав визнав, що Альянс не чекав від Росії таких дій, не чекав, що Москва використає свою армію, щоб порушити міжнародно визнані кордони й захопити Крим, а потім почне війну на Донбасі.

"Ми думали, що використання великою державою військової сили для того, щоб змінити міжнародно визнані кордони, більше неможливе. Виявилося, що у випадку з Росією це актуально", - резюмував він.