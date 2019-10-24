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 Політика України
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 Під час окупації Криму фокус НАТО не був на Росії - екскомандувач НАТО в Європі Брідлав

Коли Росія почала операцію з анексії Криму, вона не була у фокусі розвідки Північноатлантичного альянсу (НАТО), як це було за часів холодної війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю hromadske заявив командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі у 2013–2016 роках Брідлав.

"За часів холодної війни ми на Заході мали дуже цілісний, конкретний і детальний набір розвідувальних можливостей, які були сфокусовані на Росії. Ми добре розуміли тактичну ситуацію і були в курсі того, як діятимуть оперативні групи", - зазначив він.

Але після падіння Берлінського муру й розпаду Радянського Союзу НАТО вже не так стежило за Росією, до того ж були війни в Іраку й Афганістані.

"Так ми втратили контакт з операційним і тактичним рівнем російських військ. Ми досі маємо хорошу розвідку щодо їхніх ядерних потужностей, але ми втратили контакт", - сказав Брідлав.

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За його словами, під час окупації 2014 року в НАТО бачили, що "щось відбувається", й зафіксували російські війська за кілька днів до початку операції.

"Але ще 20 років тому ми знали б, де перебуває кожен із цих батальйонів і куди саме прямує", - підкреслив екс-командувач НАТО.

Брідлав визнав, що Альянс не чекав від Росії таких дій, не чекав, що Москва використає свою армію, щоб порушити міжнародно визнані кордони й захопити Крим, а потім почне війну на Донбасі.

"Ми думали, що використання великою державою військової сили для того, щоб змінити міжнародно визнані кордони, більше неможливе. Виявилося, що у випадку з Росією це актуально", - резюмував він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155837
 
 
 Топ коментарі
 
Погані у вас аналітики..
Ви так проспите захоплення Європи.
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То есть наивным ребятам из НАТО события в Грузии 08.08.2008 года не показались , скажем так , странными ?!
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Так РФія і зараз "не в фокусе разведки Североатлантического альянса" - що змінилося ?
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Погані у вас аналітики..
Ви так проспите захоплення Європи.
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Рукожопые на это способны?
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Я думаю, НАТО брешет, что РФ в 2014 году была не в их фокусе, вешают лапшу. Все это липа для дебилов.
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конечно брехня. не помню,кто именно,но кто-то из американцев говорил,шо они за всем этим наблюдали со спутника
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это его мнение, были и другие мнения

24.02.2014 07:49
Вике-Фрейберга: pоссия может ввести войска для "защиты" Восточной Украины

Вике-Фрейберга также отметила, что pоссия пока не могла ввести войска в Украину из-за Олимпиады в Сочи. "Думаю, этой формулировки достаточно, чтобы считать это весьма законным. Раз уж можно вторгнуться в Южную Осетию и Абхазию. Если посмотреть, какой демографический профиль в Донбасе и Крыму, то… Мы именно сейчас находимся на лезвии ножа. На самом лезвии ножа. Сценарии могут быть разные", - отметила она.
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Так РФія і зараз "не в фокусе разведки Североатлантического альянса" - що змінилося ?
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С 2014 уже в фокусе. Я помню- когда после Иловайска Россия провела мобилизацию и подтянула войска позади ДНР ко всей границе с Украиногй, готовя второе наступление для захвата Киева- и при этом говорила что никого кроме ополченцев там нет- Генсек НАТО публично предупредил Россию: - "Что вы там бегаете- мы вас видим как облупленных".

И Россия не решилась на наступление.

А сейчас Бридлав задним числом заявляет что они внезапный захват Крыма проворонили- а как это проверишь? Говорит что не знали- значит не знали.

Зато СЕЙЧАС-то он уже заявил- что они ВСЁ ПРЕКРАСНО ВИДЯТ И ЗНАЮТ! Поняли намёк? ОФн уже косвенно берёт на США ответственность за то- что может произойти потом. США и сейчас не обязаны вмешиваться. Только они уже потом не смогут сказать- что они ничего не видели и ничего не знали!
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гм ... в своїх свідченнях по справі Яника , минулого року , Пластир турчинов (і це є на відео !) відкрито сказав , що вони депутати ВР , ще наприкінці 2013 знали про те , що РФія щось затіває в Криму ...
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Вы так скоро сольетесь в унитаз...Вам надо что-то делать с вашим факусом.
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Это паРашка показала фокус НАТЕ! А НАТА до сих пор хлопает ресницами.....
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То есть наивным ребятам из НАТО события в Грузии 08.08.2008 года не показались , скажем так , странными ?!
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країни НАТО , й досі , майже третину нафтопродуктів і пального для армії імпортують з РФії ... хтось не знав ?
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А вы кто ?
НАТО себя обезопасить должно на дальних рубежах , а не допускать боевых действий у своих границ !
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Прикажи НАТО что оно должно делать,генерал
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А если бы фокус был на Роисси, что бы изменилось? Высказали бы не обеспокоенность, а глубокую озабоченность?
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ага, а сейчас с кацапами просто в засос в Сирии..
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Весь фокус в том что Московия фокусничает с Трампом и Медведчуком,а ЕС подыгрывает на балалайке и от этого всего на Банковой подпевают и подпивают за возврат в Московское стойло и всё так методично происходит Во время оккупации Крыма фокус НАТО был не на России - экс-командующий НАТО в Европе Бридлав - Цензор.НЕТ 6613
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Я думаю это и невозможно было предсказать. Неожиданный приказ поступил с самого верха, вышколенная армия технично выполнила приказ в течении суток. Высшее руководство Кремля печатает приказы на механических печатных машинках. У Путина нет сотового, он не сидит в интернете и среди его ближайшего окружения нет предателей.
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Буквально несколько лет назад читал новость о том, что Кремль объявил тендер о закупке 20-ти механических печатных машинок без электроники вообще. Кстати обошлись они довольно дорого, где-то по паре тысяч долларов за машинку.
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Ну да, поэтому неудивительно, что их ракеты разбиваются о небесную твердь...😁😁😁😂
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Ну и??? Мы думали...мы репу чесали ... мы не предполагали... а они сами начали... где исполнение будапештских гарантий? Где гарантии суверенитета после ядерного разоружения? И еще, толстопузые, не забывайте, что в Украине только условно решен вопрос с Чернобылем... это не шантаж. Карте - место, слово - закон...
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Почитайте Будапештский меморандум и забудьте о претензиях к кому-либо кроме Роисси.
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"Россия никогда не была такой сильной, какой она хотела быть, и никогда не была такой слабой, как о ней думали"(с)
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Турецкая компания Baykar Makina завершила поставки ударных БПЛА Bayraktar TB2 в Ykpаину. Об этом сообщает DefenceTurk net 23 октября.

Кроме самих БПЛА в Ykpаину доставлены боеприпасы, сопутствующее оборудование и тренажеры.

Сейчас в Хмельницкой области продолжаются финальные приемо-сдаточные испытания БПЛА, в ходе которых проверяются их боевые возможности.

На начальном этапе украинском военным, прошедшим курсы подготовки в
Турции, помощь в эксплуатации данных образцов оказывают турецкие
специалисты - представители компании-производителя Baykar Makina.

После этих полетов начнется активная фаза боевого слаживания экипажей и звеньев подразделения к выполнению задач по назначению.

B начале года Ykpаина купила турецкие боевые БПЛА Bayraktar TB2. B контракт входят 6 ударных дронов, 2 станции управления и 200 управляемых ракет на сумму 69 млн долларов. ВСУ уже приняли эти БПЛА на вооружение.

Bayraktar TB2 побил мировой рекорд по продолжительности полета в классе тактических средневысотных БПЛА. Bо время тестовых полетов в июне-августе 2014 на высоте 8 км он находился в небе 24 часа 34 минуты.
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Dlinny Nos

Турецкая компания Baykar Makina завершила поставки ударных БПЛА Bayraktar TB2 в Ykpаину. Об этом сообщает DefenceTurk net 23 октября.

Кроме самих БПЛА в Ykpаину доставлены боеприпасы, сопутствующее оборудование и тренажеры.

Сейчас в Хмельницкой области продолжаются финальные приемо-сдаточные испытания БПЛА, в ходе которых проверяются их боевые возможности.

На начальном этапе украинском военным, прошедшим курсы подготовки в
Турции, помощь в эксплуатации данных образцов оказывают турецкие
специалисты - представители компании-производителя Baykar Makina.

После этих полетов начнется активная фаза боевого слаживания экипажей и звеньев подразделения к выполнению задач по назначению.

B начале года Ykpаина купила турецкие боевые БПЛА Bayraktar TB2. B контракт входят 6 ударных дронов, 2 станции управления и 200 управляемых ракет на сумму 69 млн долларов. ВСУ уже приняли эти БПЛА на вооружение.

Bayraktar TB2 побил мировой рекорд по продолжительности полета в классе тактических средневысотных БПЛА. Bо время тестовых полетов в июне-августе 2014 на высоте 8 км он находился в небе 24 часа 34 минуты.Я восстановил,татаромордва спамит ,подонки
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"Мы до сих пор имеем хорошую разведку по их ядерным мощностям..."

Только вы из её информации делаете неправильные выводы. Если в начале 1946-го совку бы хватило 500 кт, то нынешней параше и 500 мт мало будет. Не заботитесь вы об экологии планеты Земля.
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Газовые игры: Киев может поломать стратегические планы Кремля

https://www.youtube.com/watch?v=OjDdnTN2jJY
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а в Грузії? 2008 року?---теж були осліпли
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Волкера президентом США і фокус НАТО буде правильним.Курт вже спєц по фокусам путіна.
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Что вы свистите. Такое событие как окупация европейской страны и передвижение росийских войск- самого главного врага НАТО не могло остаться незамеченным. Чем руководствовались страны НАТО и что они хотели етим выиграть ето уже другой вопрос.
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Сказочка конечно хорошая но реально ета штука бесполезная против современных ПВО.
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Поэтому в Ираке сначала неделю ровняли с землей ПВО российского производства, а уж потом вылетели Б-52.
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...Нато расслабило булки, ихтамнеты уже по норвегии как у себя дома шастают, и сапогом кованным ни разу в рыло не отгребли...пока америкосы и наты не выставят вдоль границ от норвегии до грузии свои базы, танковые ударные группировки, арту, авиацию, современные средства пво и не начнут мочить в сортирах "заблудившиеся" подводные лодки и "сбившиеся" с курса самолеты, их по одному размажут по стенах как тараканов, сначала с помощью пушнины и интриг, потом добьют чем захочется. Доктрину- расея от владика до лиссабона, никто у них не отменял... ихтамнет хорошо понимает только одно...с ноги в рыло и мордой в унитаз...а пока фокус наты сосредочен на нефти и газе ближнего и среднего востока, идет разложение европейских правительств, усиливается оккупация украины, плацдарма будующей пабьеды над пока еще жирующей, но уже сильно почерневшей от мультикультурности эвропой, краснеет от залесской чумы уже и африканский континет...ихтамнетов там уже немеренно...ната должна проснуться, промыть глаза и посмотреть вокруг себя, иначе дождутся что им на пороге коричнево-зеленые комбайнеры и трактористы скажут здрасьте долбо..бы!... не ждали?)
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Эх, Бридлав! Филя, беда в том, что ты до сих пор не понял, что к чему. Вы там все в НАТО такие. Вот и весь фокус. Турцию тоже проворонили? Аналитики от слова из первых четырех букв.
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давайте уж кто кто, но вам упрекать НАТО точно не уместно, во первых вы не член, во вторых вы сами до захвата Крыма в засос с руцкими братушками целовались - вот как получили нож в спину, так все вокруг выноваты и только не вы сами. Даже сегодня процентов 30% считает рашку хорошим соседом, с которым вас посорил клятый запад.
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