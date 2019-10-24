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Все про:ВР (5943) звіт (123) Антимонопольний комітет (164) Герус (62) Загребельська (54) Наталуха Дмитро (2)

 Верховна рада може вперше за 5 років заслухати звіт глави АМКУ, - Загребельська

Проєкт постанови про заслуховування звіту Голови Антимонопольного комітету України зареєстрували нардепи від "Слуги народу" Герус і Наталуха.

Про це написала на своїй сторінці в Facebook колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, причина, через яку Герус і Наталуха пропонують заслухати звіт глави АМКУ, поки невідома - матеріали проєкту постанови ще не опубліковано на сайті ВР.

"Комітети, в яких цей проєкт постанови опрацьовуватиметься: головний комітет - Комітет з питань економічного розвитку. Інші комітети: Комітет з питань бюджету, Комітет з питань антикорупційної політики", - написала Загребельська.

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"Згідно з законом "Про Антимонопольний комітет України", Верховна Рада України має щороку розглядати до 15 квітня звіт АМКУ", - додала вона.

Верховна рада може вперше за 5 років заслухати звіт глави АМКУ, - Загребельська 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155836
 
 
 Топ коментарі
 
Полиграф Дубинского - фейк и профанация.
https://youtu.be/dWRJWo77L6M
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Ну кто-то же должен, в конце-концов, нагнуть Пытрухиного Рината.
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Наталуха, це не та, що Королевська?
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Ну кто-то же должен, в конце-концов, нагнуть Пытрухиного Рината.
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Ватник, может нагнуть Рината ЗЕленой Сопли, не?
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Поэтому этого больше не допустим. 26 января все помним. И помним где в этот момент была ЗЕленая Сопля.
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Еще долго будешь ЗАСЛУШИВАТЬ, а если один раз допустил, во второй раз не страшно, хотя и помнишь.
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Китайцы ж наркоманом и клоуном тоже интересуются.
Верховная рада может впервые за 5 лет заслушать отчет главы АМКУ, - Загребельская - Цензор.НЕТ 1336
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Профанация - это вставить рожу соседа по общежитию
и назвать его независимым экспертом.
Полиграфом Полиграфовичем Есентуковичем.
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Что ни новость так смех. Хотя... Разве не это выбрали украинцы?
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Смех сквозь слезы, петики? Готовьтесь, еще наплачетесь...
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А с другой стороны Сашка?
И как этого героя фамилия Верховна рада може вперше за 5 років заслухати звіт глави АМКУ, - Загребельська - Цензор.НЕТ 1093
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Думаю, їм просто нічого вже слухати. Гончарух поїхав по таможнях ганяти митницю, Зеленський їздить інвестиції шукає по закордонах. Це так буває, коли задачі скінчилися, в голові крім шаурми нічого не народжується, і в гості хочеться похмелитися. У Цоя є така пісенька - Врємя єсть, а дєнєг нєт, і в гості нєкуда пойті, послухаю я звіт АМКУуууу. Видимість роботи.
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