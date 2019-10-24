 Антикорупційний суд об'єднав справу Мартиненка щодо "Енергоатому" зі справою "СхідГЗК"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Незважаючи на клопотання адвокатів про відкладення судового засідання, суд ухвалив рішення, яким погодився з доводами прокурорів САП про проведення єдиного судового слідства в згаданих провадженнях.

Наступне засідання суду призначене на 15:00 15 листопада 2019 року.

Нагадаємо, екснардепа Миколу Мартиненка обвинувачують у тому, що він разом зі спільниками організували схему на закупівлі "СхідГЗК" уранового концентрату. Підприємство мало самостійно забезпечити видобуток сировини, проте керівництво закупило її за кордоном через австрійську фірму-прокладку "Штоєрман", спричинивши шкоду у розмірі 17,2 млн доларів США.

Окрім уранового епізоду, Мартиненка і його спільників обвинувачують у заволодінні коштами держпідприємства НАЕК "Енергоатом".Збитки державі склали 6,4 млн євро. Докази у цій справі вже дослідили.

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року НАБУ і САП затримали Мартиненка за підозрою у справі про розтрату коштів ДП ​​"СхідГЗК" у розмірі 17,28 млн дол. США.

22 квітня як запобіжний захід суд відпустив його на поруки 15 депутатів парламенту, міністра молоді та спорту Ігоря Жданова, міністра освіти Лілії Гриневич, міністра інфраструктури Володимира Омеляна та заступника голови Центральної виборчої комісії Андрія Магери.

НАБУ підозрює Мартиненка у вчиненні злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу.

У січні 2018-го суд відмовився продовжувати покладені на колишнього народного депутата Миколу Мартиненка зобов'язання.

3 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд Києва передав кримінальне провадження, в якому фігурує колишній народний депутат України Микола Мартиненко у Вищий антикорупційний суд України.