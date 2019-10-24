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 Політика України
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Все про:Мартиненко (187) Правоохоронні органи (298) Енергоатом (44) Антикорупційна прокуратура (985) Антикорупційний суд (476)

 Антикорупційний суд об'єднав справу Мартиненка щодо "Енергоатому" зі справою "СхідГЗК"

Вищий антикорупційний суд об'єднав кримінальні провадження, що стосуються правопорушень, в яких звинувачується ексдепутат Микола Мартиненко про заподіяння шкоди НАЕК "Енергоатом", з провадженням у справі "СхідГЗК".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Незважаючи на клопотання адвокатів про відкладення судового засідання, суд ухвалив рішення, яким погодився з доводами прокурорів САП про проведення єдиного судового слідства в згаданих провадженнях.

Наступне засідання суду призначене на 15:00 15 листопада 2019 року.

Нагадаємо, екснардепа Миколу Мартиненка обвинувачують у тому, що він разом зі спільниками організували схему на закупівлі "СхідГЗК" уранового концентрату. Підприємство мало самостійно забезпечити видобуток сировини, проте керівництво закупило її за кордоном через австрійську фірму-прокладку "Штоєрман", спричинивши шкоду у розмірі 17,2 млн доларів США.

Окрім уранового епізоду, Мартиненка і його спільників обвинувачують у заволодінні коштами держпідприємства НАЕК "Енергоатом".Збитки державі склали 6,4 млн євро. Докази у цій справі вже дослідили.

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року НАБУ і САП затримали Мартиненка за підозрою у справі про розтрату коштів ДП ​​"СхідГЗК" у розмірі 17,28 млн дол. США.

22 квітня як запобіжний захід суд відпустив його на поруки 15 депутатів парламенту, міністра молоді та спорту Ігоря Жданова, міністра освіти Лілії Гриневич, міністра інфраструктури Володимира Омеляна та заступника голови Центральної виборчої комісії Андрія Магери.

НАБУ підозрює Мартиненка у вчиненні злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу.

У січні 2018-го суд відмовився продовжувати покладені на колишнього народного депутата Миколу Мартиненка зобов'язання.

3 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд Києва передав кримінальне провадження, в якому фігурує колишній народний депутат України Микола Мартиненко у Вищий антикорупційний суд України.

Антикорупційний суд обєднав справу Мартиненка щодо Енергоатому зі справою СхідГЗК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155835
 
 
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Так в чому тут новаторство? Це і Кучму, і Ющенка треба судити, бо вони газ через Фірташа купляли. Та і багатьох державних діячів, завдяки яким Україна в жопі Європи опинилась.
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K04EGR IV

@K04EGR
Антикоррупционность фото зашкаливает.. Напоминаю, благодаря этой грязи Украина занимает почетное первое место по уровню коррупции.Антикоррупционный суд объединил дело Мартыненко по "Энергоатому" с делом "ВостГОКа" - Цензор.НЕТ 4696
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Пачьотноє пєрвоє мєсто- це у якому рейтингу корупції? Те що на фото- бруд і наволоч- я не заперечую. Проте і поливати Україну лайном не дозволю.
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Не спешите с выводами, у нас все возможно. Подождем, посмотрим.
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Эта драная поросеферма на гомно исходит от таких новостей-там даже не лямы,а лярды всплывают.А ведь сахарная вата шоколадится с барского стола-то,как тут не завизжишь с голодухи.Вот еще одна новость:https://www.depo.ua/ukr/politics/dbr-porushilo-spravu-proti-granovskogo-201910231050308
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