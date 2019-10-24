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 Зеленський вважав розслідування справ Майдану однобоким, - Горбатюк

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з начальником Управління спецрозслідування ГПУ Сергієм Горбатюком говорив, що вважає розслідування справ Майдану одностороннім, так як, на його думку, не розслідуються вбивства правоохоронців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Горбатюк розповів в ефірі Громадського 

Він підтвердив, що зустрічався із Зеленським, Русланом Рябошапкою, який тоді ще не був генпрокурором, а глава Офісу президента Андрій Богдан приєднався вже наприкінці зустрічі. Вони хотіли почути від Горбатюка подробиці про розслідування справ Майдану.

"Що здійснюється у розслідуванні, які результати розслідування, які проблеми розслідування, чому воно розслідується необ'єктивно, як вважав президент. Однобоко, на його думку, тому що не розслідуються убивства правоохоронців. Але я пояснив, що ми розслідуємо всі епізоди, всі вбивства, і у нас притягнуті до відповідальності як убивці правоохоронців, так і вбивці протестувальників", — розповів Горбатюк.

Також читайте: 11 співробітникам Управління спецрозслідування не знайшлося місця в ГПУ. Розслідування справ Майдану фактично зупинилося, - Горбатюк

Він додав, що попри скепсис, Зеленський адекватно сприймав його пояснення.

"Було розуміння, були уточнюючі запитання, і я хочу сказати, що абсолютно оптимістично закінчилась зустріч. Він (Зеленський — ред.) закінчив її словами: ваші справи мають розслідуватися, і має бути вам допомога", — розповів екс-прокурор.

Читайте також: Звільнення Горбатюка і слідчих законні. У розслідуваннях справ щодо Майдану ніхто не зупиняється, - заступник генпрокурора Чумак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155834
 
 
 Топ коментарі
 
Вот сука зеленая, сейчас все перекрутит, и майдановцы еще окажутся виноватыми.
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клован цікавився ПЕРЕДОВСІМ тим, чому не розлідуються вбивства та поранення беркутів...
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Какой бы кокошник не надела эта ЗЕлёная сепарня, а роги мышебратьев всё равно вылязят...
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клован цікавився ПЕРЕДОВСІМ тим, чому не розлідуються вбивства та поранення беркутів...
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Зеленский, ты чей президент? Если кацапов и беркута, то поезжай в Кацапстан с этими бандитами - убийцами и не мути тут воду в стране, которую ты не знаешь и не понимаешь и людей которой ты не понимаешь. Защищает оно беркут. Дрянь такая. Тьфу! Оно с Путиным и агрессором замиряется, плюет на десятки тысяч убитых, на разрушенный и разбитый Донбасс,за разрушенные судьбы миллионов людей, которые потеряли все,вынуждены были переезжать в другие города и страны из-за этой путинской мрази, а нашлась зеленая плесень, которая хочет замиряться и "дружить" с убийцами. Ганьба! Геть с кресла президента ! Самый позорный из всех президентов, позорит и страну и народ.
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Почему не зовете на Майдан? СБУ боитесь?
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А я голосовал за Зеленского и этим горжусь! Настоящий национальный лидер Украины!
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А я не голосовал за Лукашенко и этим горжусь, что он на порядки умнее Зелемойского...
Хоть он и прогибается перед ******, но на колени, пока, не собирается становиться...
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- Rебе, а шо такоє "антісімітізьм"?
- мойші, це коли пrо нас згадують без восхіщєнія
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дешёвая провокация - на антисиметизм разводишь,"блюм")))
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Вот **** зеленая, сейчас все перекрутит, и майдановцы еще окажутся виноватыми.
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Так все і буде. Портніков сказав, Зе зробив. Не здивуюсь, коли знову почую слова від влади про екстремістів-терористів на Майдані. Як тоді, перед штурмом.
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Про это умные люди (порохоботы) говорили ещё до выборов.
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с таким "имя-фамилия" как у тебя только "зеленкой" блевать в интернете
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зеЛя мразь и подонок.вместе со своей бандой зеленых упырей.
cкоро всю эту нечисть будем гнать на ростов
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Какой бы кокошник не надела эта ЗЕлёная сепарня, а роги мышебратьев всё равно вылязят...
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Ну понеслась....
Відірвали від корита... Тепер можна називати Зеленського агентом хремля...

С..а і де ж всі ваші критичні вислови поки в кріслі сидите?
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"...и должно быть вам помощь...". Б-г в помощь, дорогой товарищ или гуляй, Вася.
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Пенефис... Ой, простите, бенефис прям сегодня этого обиженного
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Кто о чем, а зебилы о пенефисах. Дедушка Фрэйд явно бы заинтересовался бы цензоровскими зебильным ботами .
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Тобто його цікавить доля тих, хто був там з *********** кийками...
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Это не зебил. Это запоребриковая мразь или сепар.
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Після стількох дурниць, які вже як сніжна лавина валяться з Банкової в народ, ще одна думка від гідранта якось не чіпляє.
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анекдот мораль Горбатюку....................................................................................................... Попугай в самолете стюардессе:
- Эй, шлюха, виски и побыстрее!
Она приносит ему виски. Через некоторое время он же:
- Коза драная, виски мне и побыстрее!
Она обслуживает его снова. Мужик, сидящий позади попугая, думает:
"Что попугай может, могу и я". И кричит стюардессе вслед:
- При+бок, пива мне и поживее!
Терпение стюардессы переполнено и она жалуется капитану. Капитан решает попугая и мужика выбросить. Дверь открывается. Попугай мужику:
- Мужик, для нелетающего ты слишком вы@бистый.
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Зеленский считал расследование дел Майдана однобоким, - Горбатюк

..................
коли тебе, корисного ідіота, використали проти Порошенка, а сьогодні вже дали під зад (ти й ще сподівався на посаду Генпрокура), то тепер тобі нічого не залишається як розказувати сенсації про малороса Зєлємойського, про які більшість і так здогадувалася.
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Да, определенная однобокость есть. Правда почему-то про то что Зе сливает страну у него однобокость не замечена.
Зебилье, я не против того, что вы выбрали себе еврея, но как из евреев вы выбрали идиота?!
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"как из евреев вы выбрали идиота?!" Це топ. Це потрібно вміти
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«Так думали, що він жидобандерівець, а на ділі виявилось, що малоєврєй»

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зеля не идиот. он давно ПРОДАН пукину...
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Ахаха !
Так. Давайте ще і арештуємо майданівців.
В нас же антимайдан до влади дістався !
********* паличку йому в скважину ! Зеленский считал расследование дел Майдана однобоким, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 3766
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Да уж. Ещё при выборах здесь многие пользователи предвидели такой исход. Толи ещё будет...
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А шо вы ожидали? Зеленое стадо над шуточками Моники про эбонитовые палочки ржало вместе с русней...
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Там-можна, бо право народу на повстання записано в Конституцію, і у всіх є зброя, багато зброї. Тому там демократія, свобода, матеріально добре життя і тому там не будуть вбивати поліцейських, хоча можна, і повстанців массово. Вони це все вистраждали, згадай їхню громадянську війну
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Толку від цього "ображеного" за 5 років - скільки справ реально розслідувано і передано до суду ?
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Але ж практично всі винні у вбивствах українців на Майдані, повтікали до свого хазяїна ***** в Россію.

«Вслед за Януковичем в 2014 году в Россию сбежали около 5 ТЫСЯЧ украинских чиновников, в том числе:

- Министр МВД Виталий Захарченко,
- Министр обороны Павел Лебедев,
- Глава украинской внешней разведки Григорий Ильяшов.
- Глава Службы безопасности Украины Александр Якименко,......
Бывшие чиновники Украины приобрели в Москве и ближайшем Подмосковье квартиры и дома и уже обзавелись российскими паспортами и постоянной работой.»

https://censor.net.ua/news/308064/vsled_za_yanukovichem_v_rossiyu_sbejali_okolo_5_tysyach_ukrainskih_c
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то стрєлочнікі.
Мова про тих, хто з подачі русскіх кураторів: «мачі бєндєровцев !», віддавав накази розстрілювати українців на Майдані.
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Хто віддавав , чи хто ці накази виконував і розстрілював ?!
Віддати можна будь який наказ - але ті , хто його виконував й досі спокійно живуть в Україні , більше того - "працюють" в МВС і СБУ ...
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У першу чергу, той хто ВІДДАВАВ наказ.
Поцікався «Матеріалами Нюрнбергзького Трибуналу».
ВІШАЛИ ТИХ, ХТО ВІДДАВАВ ЗЛОЧИННІ НАКАЗИ.


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то що - пропонуєш безпосередніх виконавців злочину "панять і прастіть" - і взагалі їх не чіпати ?
А вішали всіх - і організаторів і виконавців !
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Ніт.
Не треба вигадувати.
Згідно Нюрнбергзького Трибуналу, перевішали у ПЕРШУ ЧЕРГУ тих, хто давав злочинні накази, а також ПРОПАГАНДОНІВ, типу Юліуса Штрайхера, Жиріновського, Соловьйова і т.ін..
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Чогось вірю що в цьому випадку дуже швидко знайдуть кого попало і ще й до цугундера упечуть. Потім скажуть , все, діло Майдана закрито, а інших ми не знайшли. Контекст буде такий, мовляв майдановці не святі, а можливо вони і почали це все , а "Беркут-Беркут" тільки захищався.
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"я объяснил, что мы расследуем все эпизоды, все убийства, и у нас привлечены к ответственности как убийцы правоохранителей, так и убийцы протестующих"
Очень интересно - а где можно прочитать,кто именно и на сколько был посажен за убийство ментов и кто из ментов уже осужден за убийство демонстрантов?
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Все дела по Майдану давно уничтожил Югик ,но всем известно кто рассреливал Небесную сотню,Достаточно допросить Парубия
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пагубий против своих показания не даст
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да, посмотри, как жестко поспиливали деревья и провели реконструкцию
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Ментально Зеленскому Антимайдан куда ближе, чем Майдан, отсюда и соответствующие вопросы. В общем, Зеленский - президент Украины, но не украинский президент.
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Не знаю що там і як, але під час Майдану люди писали що в аеропорту Києва приземлився літак з расєйським спецназом. Вони і стріляли по обом сторонам конфлікту.
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Я кажу про те що було. Було і відео де снайпер стріляв з слухового вікна на горищі в різні боки.
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Запитай у Парубія про снайперів,вони не були російські
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та Парубій сам стріляв.
він же снайпер..
і в беркутівця перевдягся а потім ходив з ружжом і шмаляв куди бачив.
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А потом Парубий з Пашинским снайперовскую винтовку от майдановцев заныкали.
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президент Зеленський абсолютно має рацію - головні питання Майдану так і досі без відповіді Сергій Пашинський - гвинтівка з Майдану
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о как, судя по коментам, горбатюку все пэпридурки верят безоговорочно, чудно.
Второе, для обьективности расследование убийств мусоров тоже должно быть. Украина демократическая держава. Та и я на 100% уверен, шо мусорню завалили в целях самообороны. Хотя пэсрани нужна анархия.
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що найцікавіше - ті ж самі соєві , кілька років поспіль , тут і гавкали на Горбатюка за його не ефективність ..))
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Хотел и это написать, но ********** большие тексты не могут воспринимать.
Им только 144 рэформы. Армия мова вира. Все.
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гм , так навіть і з мовою в них також , як завжди , не складається - син Офшоренки не володіє українською мовою ... Зеленський вважав розслідування справ Майдану однобоким, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 1254
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Та и сваты у сыньоносого питерские кгбшники
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сопля зеленая решила беркутов отмазать !!!!
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Давайте так.
Вбивство правохоронців.
А вони на Майдані були ? АЛЬО ?!!!
Всі ж зафіксували числені катування та порушення всіх можливих законів так званими правохоронцями, а насправді злочинцями в формі.
Та їх взагалі потрібно було судити і судити.
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А чи захочуть приїздити сюди для розслідувань той же Садовник, чи Кусюк ?
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портнов сказал что патриотов пересажает, а остальных убьет.
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****** оно , этот клоун ,,, я тода говорил шо за клоунов халасавать нельзя ,,, путинская подстилка и разбаготел с раши.
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Хмм, приплыли... А кто первый убивать людей начал? "Правоохранители" не имели никакого права стрелять в людей. Естественно что люди самооборонялись, ведь защитить их было некому, те кто должны были людей защищать в сами же в них и стреляли. Поэтому и нужен закон о оружие чтобы люди имели права на полностью законную самооборону, и чтобы в головах президентов не возникали такие бредовые мысли.
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Естественно что люди самооборонялись, ведь защитить их было некому

Всі т.зв "лідери Майдану" в один голос кричать , що Майдан був беззбройний , а отже - стріляти не міг ...Те що на Майдані в людей була вогнепальна зброя , про це вже 6-й рік повторює лише РашаТБ ...
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"Зеленский на встрече с начальником Управления спецрасследований ГПУ Сергеем Горбатюком говорил, что считает расследование дел Майдана односторонним, так как, по его мнению, не расследуются убийства правоохранителей."

Вот зелины "правоохранители"- кто с ними ещё не знаком:
Зеленський вважав розслідування справ Майдану однобоким, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 7211
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Тут все очень просто - банда бени-моники надеется что когда соберется следующий Майдан их сваливать (а это судя по всему наиболее вероятный сценарий развития ситуации), то переаттестованная и отреформированная авакяшкой беркутня будет точно так же убивать протестущих только теперь уже защищая их кошерные зады.
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