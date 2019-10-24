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 Політика України
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Все про:Медведєв (1147) Медведчук (514) Росія (20249) колабораціонізм (39)

 Кум Путіна Медведчук злітав до Москви на зустріч із прем'єром держави-агресора Медведєвим

Лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук побував у столиці РФ на зустрічі з російським прем'єром Дмитром Медведєвим.

Про це повідомляє сайт політсили Медведчука, інформує Цензор.НЕТ.

Дмитро Медведєв є не тільки прем'єр-міністром РФ, а й головою правлячої партії "Єдина Росія".

"Це була зустріч представників двох партій, на якій обговорювалися питання міжпартійного співробітництва та шляхи розвитку і поліпшення українсько-російських відносин", - описує поїздку пресслужба "Опозиційної платформи".

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Віктор Медведчук регулярно буває в Москві і зустрічається там з Медведєвим - не зважаючи на відсутність авіаційного сполучення між українською і російською столицями.

Так, 22 березня він був на зустрічі в компанії тоді ще кандидата в президенти, а нині нардепа Юрія Бойка. Після цього СБУ пообіцяла надати правову оцінку цьому візиту. А тодішній глава ГПУ Юрій Луценко пообіцяв цього ж дня зареєструвати кримінальне провадження за фактом візиту. Незважаючи на це, 10 липня Медведчук і Бойко знову були в Москві і зустрічалися з Медведєвим.

30 серпня Медведчук знову був у Москві, цього разу в компанії свого однопартійця Рабиновича. Вони передали Карпюку і Клиху, які тоді були політв'язнями, хліб і сало. Пізніше з'ясувалося, що під час цього візиту співробітники СІЗО заважали працювати журналістам всіх телеканалів, окрім тих, що належать Медведчуку.

А глава СБУ Іван Баканов заявив, що Медведчук не брав участі в процесі обміну утримуваними особами між Україною і РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155833
 
 
 Топ коментарі
 
Ворог України №1, який під час війни дуже дружить з нашим ворогом.
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То ЗЕбилы выбрали клоуна шоб было так же как и при Порошенко? Вот ЗЕбилятня даёт..по ходу даже тупее кацапов...
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О, а фсб-ешная русня со своими картинками тук как тут.
Мокша, почему до сих пор не сидит Медведчук?
Порешал с Каломойским и его мавпачкою?

Когда Сопля прекратирт торговлю на крови?
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Патриоты Билецкого стекаются в Киев. Батальоны идут на Майдан. Вирує....

А "свобода"біжить аж прискакує .. Йо&ать тих поЦреотів .
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..Соєва падл...*чужими руками хоче жар загрібати * !
..Де су..мальдівська була пять рочків ? Кум Путина Медведчук слетал в Москву на встречу с премьером государства-агрессора Медведевым - Цензор.НЕТ 131
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Та для них же головним ворогом був Порошенко.
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Почему зебилов больше не беспокоит, что медведчук не сидит?
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Я вот думаю- если бы во время Второй Мировой кто-то летал из Союза к Гитлеру, как бы к нему относились? Кум Путіна Медведчук злітав до Москви на зустріч із прем'єром держави-агресора Медведєвим - Цензор.НЕТ 5482
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Чому він не сидить? Питання до зестада.
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ЗЕбилы когда ЗЕкловун посадит Медведчука??
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Ух-ты, как ты уважительно написал фамилию Мертветчука!
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они и ***** зовут по хвамилии. рыгага. палятся ольгинские.
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Сразу после мальдивской проститутки. Кум Путіна Медведчук злітав до Москви на зустріч із прем'єром держави-агресора Медведєвим - Цензор.НЕТ 908
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интересно, что соевые не помнят, как мертведчук после визитов в крембль сразу же заявлялся в козин к пэдроту. да, по ночам, тайно.
а теперь соевые визжат, что кому-то это должно не нравиться. но вам же нравится фсё, что касается свыновальцмана.
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интересно а у нардепа медведчука как у человека из высшего законодательного органа Украины допуск до держтаемныци есть? если есть то его уже можно привлекать к уголовной ответственности за поездки к врагу.....
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Утім, екс-голова СБУ Валентин Наливайченко ці слова президента заперечував: «Варто освіжити йому пам'ять: ініціатива залучити Медведчука до процесу звільнення полонених належала виключно Петру Порошенку. Саме він дав вказівку щодо його призначення. Це відбулося у кабінеті президента в присутності міністра закордонних справ Клімкіна». Кум Путіна Медведчук злітав до Москви на зустріч із прем'єром держави-агресора Медведєвим - Цензор.НЕТ 9128
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Если слетал ,поместите его в камеру СБУ, а то Украинский народ может обидеться на власть от народа Украины Кум Путіна Медведчук злітав до Москви на зустріч із прем'єром держави-агресора Медведєвим - Цензор.НЕТ 2837
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Он нарушил какой-нибудь закон? Нет? Тогда утрите сопли и смотрите дальше.
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Наклонись немного,у меня нога уже не достанет до твоего рыла.Я тебе сопли утру. Кум Путіна Медведчук злітав до Москви на зустріч із прем'єром держави-агресора Медведєвим - Цензор.НЕТ 2407 Кум Путіна Медведчук злітав до Москви на зустріч із прем'єром держави-агресора Медведєвим - Цензор.НЕТ 4762
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Ватный длбб,тебе пора на свое говнище- срусайты,пшло животное...
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Он съездил в ставку кремлёвского хФюрера и скорректировал будущее наступление войска Московкого в Украину, а вы наверное подумали что он незаметно плёнки с секретной информацией передал?
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Та хіба ж це вперше?
Раніше літав - і нічого, - все було миролюбно-петріотично.
А тут раптом такий кіпіш. Кум Путіна Медведчук злітав до Москви на зустріч із прем'єром держави-агресора Медведєвим - Цензор.НЕТ 1444
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Да пусть летает куда хочет , хоть в жопу, хоть в Мацкву , вот когда туда Беня полетит на встречу с ****** , вот это реально страшно будет .
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