 Кум Путіна Медведчук злітав до Москви на зустріч із прем'єром держави-агресора Медведєвим

Про це повідомляє сайт політсили Медведчука, інформує Цензор.НЕТ.

Дмитро Медведєв є не тільки прем'єр-міністром РФ, а й головою правлячої партії "Єдина Росія".

"Це була зустріч представників двох партій, на якій обговорювалися питання міжпартійного співробітництва та шляхи розвитку і поліпшення українсько-російських відносин", - описує поїздку пресслужба "Опозиційної платформи".

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Віктор Медведчук регулярно буває в Москві і зустрічається там з Медведєвим - не зважаючи на відсутність авіаційного сполучення між українською і російською столицями.

Так, 22 березня він був на зустрічі в компанії тоді ще кандидата в президенти, а нині нардепа Юрія Бойка. Після цього СБУ пообіцяла надати правову оцінку цьому візиту. А тодішній глава ГПУ Юрій Луценко пообіцяв цього ж дня зареєструвати кримінальне провадження за фактом візиту. Незважаючи на це, 10 липня Медведчук і Бойко знову були в Москві і зустрічалися з Медведєвим.

30 серпня Медведчук знову був у Москві, цього разу в компанії свого однопартійця Рабиновича. Вони передали Карпюку і Клиху, які тоді були політв'язнями, хліб і сало. Пізніше з'ясувалося, що під час цього візиту співробітники СІЗО заважали працювати журналістам всіх телеканалів, окрім тих, що належать Медведчуку.

А глава СБУ Іван Баканов заявив, що Медведчук не брав участі в процесі обміну утримуваними особами між Україною і РФ.