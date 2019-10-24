 В ужгородському університеті припинили навчальний процес через дифтерію

Про це на брифінгу 24 жовтня розповів директор Центру громадського здоров’я при МОЗ Володимир Курпіта, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Він повідомив, що діагноз підтвердили вже у чотирьох студентів.
"Станом на сьогодні на Закарпатті 15 госпіталізованих, з них четверо хворих. Інші кваліфіковані як носії. Чотирьом введено по 20 тисяч одиниць протидифтерійної сироватки", - сказав Курпіта.
Він підкреслив, що ситуація із захворюваністю в Ужгороді має локальний характер.
За словами Курпіти, в Закарпатську областьз інших регіонів направили 20 флаконів протидифтерійної сироватки. Вони мають прибути в область до кінця тижня.
Всього в Україні є в наявності 192 флакони препарату, повідомив директор ЦГЗ.
Дифтерія - гостре інфекційне захворювання, що передається повітряно-крапельним шляхом і через предмети побуту, посуд та іграшки. Найчастіше вражає ротоглотку, можуть постраждати гортань, бронхи, шкіра, інші органи.
Смертність досягає 50%. Єдиною профілактикою інфекції є вакцинація.
це не хвороба малюків. бактерії все одно чий організм заселяти.
новин в країні немає.
до того ж, вакцина є давно, можна було би і зробити.