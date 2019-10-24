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Все про:Ужгород (123) дифтерія (11)

 В ужгородському університеті припинили навчальний процес через дифтерію

В Ужгородському національному університеті припинили навчальний процес, щоб не допустити подальшого поширення дифтерії.

Про це на брифінгу 24 жовтня розповів директор Центру громадського здоров’я при МОЗ Володимир Курпіта, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Він повідомив, що діагноз підтвердили вже у чотирьох студентів.

"Станом на сьогодні на Закарпатті 15 госпіталізованих, з них четверо хворих. Інші кваліфіковані як носії. Чотирьом введено по 20 тисяч одиниць протидифтерійної сироватки", - сказав Курпіта.

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Він підкреслив, що ситуація із захворюваністю в Ужгороді має локальний характер.

За словами Курпіти, в Закарпатську областьз інших регіонів направили 20 флаконів протидифтерійної сироватки. Вони мають прибути в область до кінця тижня.

Всього в Україні є в наявності 192 флакони препарату, повідомив директор ЦГЗ.

Дифтерія - гостре інфекційне захворювання, що передається повітряно-крапельним шляхом і через предмети побуту, посуд та іграшки. Найчастіше вражає ротоглотку, можуть постраждати гортань, бронхи, шкіра, інші органи.

Смертність досягає 50%. Єдиною профілактикою інфекції є вакцинація.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155832
 
 
 Топ коментарі
 
Цензор, а где новость про барыгу и мародера ЗЕленского??
В ужгородском университете прекратили учебный процесс из-за дифтерии - Цензор.НЕТ 5775
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звідки ????
це не хвороба малюків. бактерії все одно чий організм заселяти.
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докерувались свыня с супрунихой
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точно как порощенки..один в один..только имена другие лепят))
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Цензор, а где новость про барыгу и мародера ЗЕленского??
В ужгородском университете прекратили учебный процесс из-за дифтерии - Цензор.НЕТ 5775
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А что в универе малые дети учатся? У взрослых должен быть имунитет!
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звідки ????
це не хвороба малюків. бактерії все одно чий організм заселяти.
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в даже 25 лет заболеть этим не проблема.
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зачем им там вообще универы? все равно потом на вокзалах ходят на руках гадают и бабло тырят))
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коли вже вовочка повернеться ?
новин в країні немає.
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а вот тут ты мимо, дифтерия это по сути инвалидность для человека. сильнейшие осложнения на сердце и мозг, а ты гадишь мелко про политику
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неправда. захворювання тяжке, має кілька форм і летальність в 50 % випадків, але інвалідами мало хто стає.
до того ж, вакцина є давно, можна було би і зробити.
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"і летальність в 50 % випадків" - это типа оправдание что можно загаживать эту новость политикой?
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это они индусов заразили, насрав, как и вам, в штаны??
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