 Підтверджено випадок дифтерії у 9-річної невакцинованої дитини в Києві, - МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр громадського здоров'я МОЗ.
"Дитина не щеплена від хвороби через відмову батьків. Зараз хвору дитину госпіталізували. Діагноз "дифтерія" встановлено 24 жовтня на підставі бактеріологічних даних. Для введення сироватки показань немає.
Хворий мав контакт із 45 людьми, з них 36 дітей, огляд яких заплановано на 25 жовтня. За місцем проживання та навчання організовується дезінфекція", - йдеться в повідомленні.
Центр громадського здоров'я України нагадує, що країна забезпечена дозами вакцини від дифтерії в достатній кількості у всіх регіонах. Для дорослих передбачена ревакцинація кожні 10 років з 16-річного віку.
Діти і дорослі для захисту від захворювання мають щепитися згідно з чинним календарем щеплень. Вакцина є безкоштовною, а зробити щеплення можна у свого сімейного лікаря.
теперь в стране гуляет тысячи невакцинированных детей. Спасибо, Рая.
А вот откуда и кто завез это надо знать, может один носитель ко Украине мотается и заражает
А вообще дифтерийная палочка есть у многих, она чем-то схожа с палочкой Коха, при сильном иммунитете инактивируется. Потому как только социально-экономическая ситуация ухудшается в стране так сразу дифтерия, туберкулез и т.п. появляются