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 Київські новини, Здоров'я
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Все про:Київ (6676) Мінздоров'я (999) дифтерія (11)

 Підтверджено випадок дифтерії у 9-річної невакцинованої дитини в Києві, - МОЗ

У Києві підтверджено випадок захворювання на дифтерію у 9-річної дитини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр громадського здоров'я МОЗ.

"Дитина не щеплена від хвороби через відмову батьків. Зараз хвору дитину госпіталізували. Діагноз "дифтерія" встановлено 24 жовтня на підставі бактеріологічних даних. Для введення сироватки показань немає.

Хворий мав контакт із 45 людьми, з них 36 дітей, огляд яких заплановано на 25 жовтня. За місцем проживання та навчання організовується дезінфекція", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Спалах дифтерії на Закарпатті: всі наявні в області сироватки використані - в регіоні звернулися в МОЗ

Центр громадського здоров'я України нагадує, що країна забезпечена дозами вакцини від дифтерії в достатній кількості у всіх регіонах. Для дорослих передбачена ревакцинація кожні 10 років з 16-річного віку.

Діти і дорослі для захисту від захворювання мають щепитися згідно з чинним календарем щеплень. Вакцина є безкоштовною, а зробити щеплення можна у свого сімейного лікаря.

Підтверджено випадок дифтерії у 9-річної невакцинованої дитини в Києві, - МОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155831
 
 
 Топ коментарі
 
спасибо Богатыревой и ее антивакцинальной компании, вызванной ее борьбой за поставки с завода ее сына. Вместо гуманитных Санофи-Авентис (Франция), от которой ЯКОБЫ умер парень в Енакиево. На самом деле умер т менингита, но то ху.. с ним, главное чтобы вакцины покупали именно на Фармасинтез-Здоровье.

теперь в стране гуляет тысячи невакцинированных детей. Спасибо, Рая.
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Родители ребёнка,судя по всему являются избирателем Зеленского
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Кто-то, сегодня, радовался, что это "у иностранцев"(с). А я снова и снова вспоминал прогноз доктора Комаровского... Неутешительный, о дифтерии, которая к нам пожалует вслед за корью. А потом, если переживем дифтерию, то будет тиф. Такая вот хрень...
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спасибо Богатыревой и ее антивакцинальной компании, вызванной ее борьбой за поставки с завода ее сына. Вместо гуманитных Санофи-Авентис (Франция), от которой ЯКОБЫ умер парень в Енакиево. На самом деле умер т менингита, но то ху.. с ним, главное чтобы вакцины покупали именно на Фармасинтез-Здоровье.

теперь в стране гуляет тысячи невакцинированных детей. Спасибо, Рая.
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У Комаровского было иное мнение. Он обвинял Ведьму-Супрун.
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Тысячи - это очень оптимистично ,*мудрый украинский нарид* в 90х-00х поголовно не прививался ,счет идет на миллионы непривитых ,опасность эпидемий о которых в цивилизованных странах давно забыли очень высока и актуальна в стране сегодня
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не знаю що там було, але головна причина більшості померлих від вакцинацій - запалення головного мозку - той же менінгіт. Просто це не афішують. Вводять людині мікроби в організм, й за якихось умов певний процент вакцинованих отримує запалення мозку.
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А причём тут вакцинация от дифтерии к её распространению? Вы бы хоть чуть-чуть в теме разобрались бы, чем флудить в теме.
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При том, что сынок богатыревой зарабатывал на вакцинах пр-ва своего заводика. Мамаша распространяла. Качество сомнительное. Люди отказывались. Вот и одна из причин отказа от вакцинации.
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Ну не шел же он по улице и не вытащил ее себе из кармана. Кто его заразил и где? Откуда она появилась, если в прошлые годы на всю Украину было 1-2-5-10 максимум случаев в год? А тут за неделю 16?
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А я понятия не имею. Просто опираюсь на прогноз доктора, который не ошибся, как видим.
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Это их серии "бабка сказала": если угадала - оракул, не угадала - всегда найдет пояснение, почему предсказание не сбылось.
А вот откуда и кто завез это надо знать, может один носитель ко Украине мотается и заражает
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Вы же сами не верите в свою версию. Вот, по-чесноку: не верите ведь? Я- тоже.
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А почему нет? Идус приехал в гости к своим родственникам в Киев, а там ребенок, ребенок пошел в школу и почихал, микробы нашел самого слабого. А индус поехал в Ужгород.
А вообще дифтерийная палочка есть у многих, она чем-то схожа с палочкой Коха, при сильном иммунитете инактивируется. Потому как только социально-экономическая ситуация ухудшается в стране так сразу дифтерия, туберкулез и т.п. появляются
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И только один невакцинированный, а тут уже набросились на антиваксов. Может давайте на тех кто прививается и заражает других?!
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Родители ребёнка,судя по всему являются избирателем Зеленского
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Да-да, Зеленский гробил украинскую медицину 30 лет.
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Прививку должны были сделать еще в прошлом году, во время каденции твоего потроха. А ты клинический идиот и это не лечится, в отличии от дифтерии..
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Закрой пасть..
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Бред! Комаровский прогнозировал дифтерию в январе 2018-го. При этом, он так и говорил, что деятельность Супрун- вредна и к нам, через годик-второй, придет дифтерия. Как видим, прогноз- в "десяточку"!
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Не нужно рассказывать сказки. С таким уровнем озебиливания это не удивительно, что ватные животные не привили своего ребёнка. Ещё и чума будет и много чего, не нужно быть комаровским, чтобы видеть что общество деградирует.
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Какие сказки, детка??? ПоГУГЛи. И- закрой пасть.
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Деградирует от круглосуточной пропаганды и говнокварталов.
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исходя из вашей "логики" ватными животными можно назвать, скажем, и амишей.. Підтверджено випадок дифтерії у 9-річної невакцинованої дитини в Києві, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8765
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Ооо, адепта который не прививает своего ребёнка видно из далека. Давай-давай, посмотрим что из этого получится.
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к сожалению нет прививок от идиотизма..
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Так ты не привился бы всеравно. Ты ж умный
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Ты за детей соих переживай лучше, а то склеят ласты от такого горе родителя.
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глядя на тебя понимаешь, что не всем можно разрешать детей заводить..принудительная стерилизация дебилов ещё сто лет назад практиковалась..
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Ну пока счёт 1 к 12, так что давай-те забьём тех кто прививается!
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Та есть... Короче, всё плохо. Пойду футбол смотреть. Там, после первого тайма, таки 1:1...
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Головне побороти епідемію зомбо-порохофренії.
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Тупий, сексуальнозбочений порохофренік, не ганьби порошенську банду своїм дебілізмом. Дніще, бл.ть
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Кацапський провокатор, хамло, яке розпалює ворожнечу між укранцями.
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Спочатку не дозволяють вакцинувати дітей, потім голосують за моніку... Дарвінізм як він є
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виноваты не президенты а родители, которые по любым причинам не хотят делать прививки детям и что им сделаешь.
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слышал , что вакцинировать вообще нельзя ! Только тихо тихо , не утверждаю просто слышал краем уха
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