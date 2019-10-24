 Підтверджено випадок дифтерії у 9-річної невакцинованої дитини в Києві, - МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр громадського здоров'я МОЗ.

"Дитина не щеплена від хвороби через відмову батьків. Зараз хвору дитину госпіталізували. Діагноз "дифтерія" встановлено 24 жовтня на підставі бактеріологічних даних. Для введення сироватки показань немає.

Хворий мав контакт із 45 людьми, з них 36 дітей, огляд яких заплановано на 25 жовтня. За місцем проживання та навчання організовується дезінфекція", - йдеться в повідомленні.

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Центр громадського здоров'я України нагадує, що країна забезпечена дозами вакцини від дифтерії в достатній кількості у всіх регіонах. Для дорослих передбачена ревакцинація кожні 10 років з 16-річного віку.

Діти і дорослі для захисту від захворювання мають щепитися згідно з чинним календарем щеплень. Вакцина є безкоштовною, а зробити щеплення можна у свого сімейного лікаря.