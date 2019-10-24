 Інформація про корупцію в комітеті Ради стосується не лише депутатів від "Слуги народу", - Разумков

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Укрінформ".

"Цим питання будуть займатися відповідні органи. Давайте будемо більш коректними: це стосується не лише депутатів від партії "Слуга народу", але й інших депутатів. Я сподіваюся, що ця інформація не підтвердиться", - сказав він у кулуарах Європейського саміту глав країн - членів Ради Європи в Страсбурзі.

У разі, якщо такі повідомлення підтвердяться, правоохоронні та антикорупційні органи будуть розбиратися в ситуації незалежно від того, яку фракцію представляють депутати, додав він.

Разумков наголосив, що розслідування ситуації є принциповою позицією президента Володимира Зеленського та керівництва партії "Слуга народу".

"На жаль, такі події не додають позитиву у роботі парламенту. Але краще так, ніж як було раніше, коли це все приховувалося, покривалося", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформацію про корупцію в комітеті Ради опрацьовуватимуть відповідні органи, це стосується не тільки "слуг народу", - Разумков

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"