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 Політика України
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Все про:хабар (2786) Разумков Дмитро (246)

 Інформація про корупцію в комітеті Ради стосується не лише депутатів від "Слуги народу", - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив 24 жовтня, що повідомлення про корупцію в комітеті Верховної Ради стосуються не лише депутатів від партії "Слуга народу".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Укрінформ".

"Цим питання будуть займатися відповідні органи. Давайте будемо більш коректними: це стосується не лише депутатів від партії "Слуга народу", але й інших депутатів. Я сподіваюся, що ця інформація не підтвердиться", - сказав він у кулуарах Європейського саміту глав країн - членів Ради Європи в Страсбурзі.

У разі, якщо такі повідомлення підтвердяться, правоохоронні та антикорупційні органи будуть розбиратися в ситуації незалежно від того, яку фракцію представляють депутати, додав він.

Разумков наголосив, що розслідування ситуації є принциповою позицією президента Володимира Зеленського та керівництва партії "Слуга народу".

"На жаль, такі події не додають позитиву у роботі парламенту. Але краще так, ніж як було раніше, коли це все приховувалося, покривалося", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформацію про корупцію в комітеті Ради опрацьовуватимуть відповідні органи, це стосується не тільки "слуг народу", - Разумков

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155830
 
   
 Топ коментарі
 
просто следствие вышло на них самих. А что они делают в любых ситуациях, когда они обосрались? Правильно! Обвиняют во всём Порошенко! Работает не так хорошо как раньше, но некоторые до сих пор ведутся.
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не распыляйся, сначала доведи со своими слугами дело до завершения...чтой-то рано коррумпированием однопартийцы занялись
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просто следствие вышло на них самих. А что они делают в любых ситуациях, когда они обосрались? Правильно! Обвиняют во всём Порошенко! Работает не так хорошо как раньше, но некоторые до сих пор ведутся.
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не распыляйся, сначала доведи со своими слугами дело до завершения...чтой-то рано коррумпированием однопартийцы занялись
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бредятина. Если кто и виноват, то тот кто составлял списки
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Там самая коррумпированная каста-это уборщицы и буфетчицы.Вот кого надо жестко наказать. Информация о коррупции в комитете Рады касается не только депутатов от "Слуги народа", – Разумков - Цензор.НЕТ 1679
А вы что подумали, что депутаты правящего зеленого моноблока могут брать взятки? Информация о коррупции в комитете Рады касается не только депутатов от "Слуги народа", – Разумков - Цензор.НЕТ 1679
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Разумков не прав!!!
Европейская Солидарность никогда, слышите, никогда не позволит себе в своих рядах держать коррупционеров!
Просто они знают, если что, то им главный сразу руки поотрубливает
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А у вас негров бьют!))(Петя виноват)
стандартный ответ зелебобика.
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Вирішили два шахрая доказати, що вони не шахраї, й обійти поліграф. Обламалось.
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Власник підбарижного сайта видаляє думки дописувачів. Нехай йому грець. Але в програмі мертветчуківського каналу ZIK, незважаючи на всих допкіних, лукашок та іншу нечисть, Михальчишин вийшов переможцем! Слава Україні! а ти юра бань мене і далі, може з собачої будки свині підкинуть на "бідність"!!!
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Ужас какой ,новую власть выбрали ,чтобы она боролась с коррупцией,а эта коррупция перелезла через забор Верховной Рады и чудит там среди депутатов.инфицируя их Информация о коррупции в комитете Рады касается не только депутатов от "Слуги народа", – Разумков - Цензор.НЕТ 6907
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Мы выбрали в Парламент молодых,с незапятнанной репутацией,перспективных-но опять взяточников и воров
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