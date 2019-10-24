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Все про:контрабанда (1019) митниця (587) Нефьодов (93) Гончарук_Олексій (195)

 Гончарук дав місяць на усунення контрабанди на митниці. ФОТО

Під час поїздки в Чернівецьку область прем'єр-міністр Олексій Гончарук дав місяць на усунення контрабанди на митниці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Гончарук дав місяць на усунення контрабанди на митниці 01

Глава уряду разом з головою Державної митної служби Максимом Нефьодовим відвідав пункт пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією в рамках робочої поїздки до Чернівецької області. 

"Ми постійно отримуємо скарги від бізнесу про проблеми на митних кордонах. Приїхав проінспектувати особисто. Підготувались добре, жодної машини на огляді, навіть черга мала на під'їзді. І водіїв проінструктурували – кажуть, стоїмо десь по 2 години, не більше. Хоча поза камеру вони розповідають, що 5 діб", — сказав Гончарук.

Гончарук дав місяць на усунення контрабанди на митниці 02

Вирішити проблему постійних черг могли б сканери, але жоден із 4 закуплених ще рік тому не працює.

"Щоб запустити в роботу сканер, потрібно підписати пару паперів. Не розумію, чому досі не зроблено. Це саботаж", — зазначив Глава Уряду.

Прем'єр також зазначив, що минулого року було виділено гроші на реконструкцію під’їзних шляхів до пункту пропуску. Але куди їх поділи – невідомо. Роботи не виконані.

"За час експерименту з фінансування реконструкції доріг митницею до спецфонду Чернівецької області було спрямовано кошти з дорожнього фонду. Це мільйони гривень. Однак під‘їзні шляхи так і не відремонтували. Я попрошу Генпрокурора розібратися з цією ситуацією, щоб винні в розкраданні бюджетних коштів були покарані", — сказав Гончарук.

За його словами, це ще не всі проблеми. Через місяць має запрацювати Буковинська митниця, а її приміщення навіть не належить державі.

Гончарук дав місяць на усунення контрабанди на митниці 03

"І будівля, в якій розміщена митниця, і термінал, де знаходиться місце прибуття і проходить оформлення, орендується нами – належить одній всім відомій в регіоні людині. Так не має бути!" — наголосив Гончарук.

Він доручив начальнику Головного управління ДФС у Чернівецькій області Віталію Шпаку, міському голові Олексію Каструку та в.о голови облдержадміністрації Михайлу Павлюку за два тижні знайти приміщення, де можна буде розмістити митницю і інфраструктуру для митного оформлення.

Гончарук також доручив прокурору Чернівецької області Олегу Соболю посилити боротьбу з митними правопорушеннями: "Звертаюсь до представників всіх правоохоронних органів: або ви припиняєте кришувати контрабанду, або вам нема чого робити на ваших посадах. І пан прокурор – серед перших", — наголосив прем'єр-міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155829
 
 
 Топ коментарі
 
- Прапорщик, остановите поезд!
- Поезд - стой-раз-два!
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Контрабанда - стой, раз, два !
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Живу за 15 км. від Ягодинської митниці. А я то думав, чому вже декілька годин зі сторони кордону і від сусідів хохот чути?
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дал месяц какого года надоело надувание щек все это шапито лига смеха и плача на выезде
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Слабак....преЗЕдент за две недели победил...первый раз.... Гончарук дал месяц на устранение контрабанды на таможне - Цензор.НЕТ 6141
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А до этого он,как премьер,шо давал таможенникам?
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При хорошковском и его банде таможня обогатится на миллионы, которые пройдут мимо бюджета. При такой кадровой политике с бывшими решалами в новой власти, фиг, что светит в борьбе с воровством и коррупцией. Изучайте досье потщательнее всех новых-старых назначенцев. Там и калетник и прочие ему подобные повыныривали, как черти из табакерки. Что творите, неучи и пофигисты?
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 9 ч.9 часов назад

Гончарук дал месяц на устранение контрабанды на таможне - Цензор.НЕТ 2156

Мальчик без диплома считает, что люди должны ему поверить и предлагает им достать деньги из-под подушки.
Достать деньги из офшоров шефу Вовочке и дяде Бене он почему-то не предлагает.

https://censor.net.ua/ua/news/3155579/lyudy_mayut_poviryty_derjavi_i_pochaty_vyyimaty_groshi_zpid_podushky_goncharuk_pro_djerelo_vnutrishnih

Гончарук дал месяц на устранение контрабанды на таможне - Цензор.НЕТ 7824
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Через месяц прокурор "уволится" - сменит должность, неплохо поправив свой бюджет, Гончарук дал месяц на устранение контрабанды на таможне - Цензор.НЕТ 1796 таможня саботирует кабмин и нефедова откровенно. Результаты саботажа - снижение таможенных поступлений в бюджет, ежемесячное недовыполнение на 3-5%, кадровых перестановок кардинальных нет, нефедов боится нарушить хрупкий баланс в нежном коррупционном организме таможни, как там - не выплеснуть с водой заморыша, как например сетуют многие с оглядкой на реформы в полиции, хотя как по мне реформа полиции и захлебнулась потому что ее не дали завершить грузинке, ща полиция превратилась в ментов, взятки, крыши, наезды, нихуя делать без сверхурочных не хотят, в общем все тоже шо и было, так вопрос - зачем тогда начинать реформы с увольнений, ну не помогает это... Может изменить тактику и начать с арестов? Они же воруют и берут взятки ежедневно, почему за это увольняют а не сажают в тюрьму? А так посадим пару сотен Гончарук дал месяц на устранение контрабанды на таможне - Цензор.НЕТ 6087, но сохраним костяк профессионалов и они подымут таможню на новый уровень, с перепугу... Гончарук дал месяц на устранение контрабанды на таможне - Цензор.НЕТ 1796
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На первой странице давно уже написали )
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как то напрягаєт дєбільна фізіономія прємьєра гончарука.
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А при Порошенко контрабанды небыло.....
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- іскорєніть ніщєту за 24 часа!!!
- дайте хоч 48! бо стволи розірве
Гончарук дав місяць на усунення контрабанди на митниці - Цензор.НЕТ 8974
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Постойте, а разве контрабанда уже не остановлена? Кто тогда врет, гончарук или моника зебилски.
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