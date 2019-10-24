 Відповідав чесно, здивувався запитанню про "Опозиційну платформу", - експерт про проходження Арахамією поліграфа

Про це заявив поліграфолог, ліцер-психофізіолог, кандидат медичних наук, науковий співробітник лабораторії психофізіології праці Державної установи "Інститут медицини праці імені Кундієва НАМН України" Віталій Опанасенко. Саме він проводив перевірку Арахамії на поліграфі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Поведінка під поліграфом у Давида, в принципі, як людини, котра не чує питання. Єдине, що його зачепило, - це ідеологічне питання: коли я запитав, чи отримував він гроші за голос від представників "Опозиційної платформи - за життя". Це в принципі політичний нонсенс, щоб це могло б мати місце. Тому це чистісінької води помилково позитивна реакція... Ми маємо ті реакції, що говорять про те, що, крім того, що людина чесно відповіла на запитання, то вона ще й менш емоційно навантажена через усю цю ситуацію", - зазначив Опанасенко.

Фахівець підкреслив, що Арахамія хвилювався під час проходження поліграфа набагато менше, ніж Дубинський.

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"Якщо порівняти результати Давида з результатами Олександра (Дубінського - ред.), то відразу впадає в око байдужість у психофізіологічному сенсі Давида у порівнянні з тим, що довелося під поліграфом пережити в емоційному плані Олександрові... Для Олександра це щось "смажене": він переживав, бо конкретно йому ставили у провину то 30 000 (доларів хабаря - ред.), то 50 000... І, звісно, він хвилювався, але адекватно відповідав на запитання", - зазначив Опанасенко.

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.

Пізніше заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура, з метою перевірки викладеної в ЗМІ інформації, зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину чинними народними депутатами Украіни.

24 жовтня про проходження поліграфа заявив нардеп від СН Качура: "Пройшов тест на детекторі брехні: поліграф показав, що бабки я не брав і стосунку до схем не маю".

24 жовтня поліграф пройшла нардепка Василевська-Смаглюк: "Грошей не брала, але приховує, що пропозиції були". Також поліграф пройшов нардеп Олег Марусяк: "Нічого не знає про можливі хабарі. Картає себе за недостатні знання для роботи в Раді".