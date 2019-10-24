 Відповідав чесно, здивувався запитанню про "Опозиційну платформу", - експерт про проходження Арахамією поліграфа

Про це заявив поліграфолог, ліцер-психофізіолог, кандидат медичних наук, науковий співробітник лабораторії психофізіології праці Державної установи "Інститут медицини праці імені Кундієва НАМН України" Віталій Опанасенко. Саме він проводив перевірку Арахамії на поліграфі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Поведінка під поліграфом у Давида, в принципі, як людини, котра не чує питання. Єдине, що його зачепило, - це ідеологічне питання: коли я запитав, чи отримував він гроші за голос від представників "Опозиційної платформи - за життя". Це в принципі політичний нонсенс, щоб це могло б мати місце. Тому це чистісінької води помилково позитивна реакція... Ми маємо ті реакції, що говорять про те, що, крім того, що людина чесно відповіла на запитання, то вона ще й менш емоційно навантажена через усю цю ситуацію", - зазначив Опанасенко.
Фахівець підкреслив, що Арахамія хвилювався під час проходження поліграфа набагато менше, ніж Дубинський.
"Якщо порівняти результати Давида з результатами Олександра (Дубінського - ред.), то відразу впадає в око байдужість у психофізіологічному сенсі Давида у порівнянні з тим, що довелося під поліграфом пережити в емоційному плані Олександрові... Для Олександра це щось "смажене": він переживав, бо конкретно йому ставили у провину то 30 000 (доларів хабаря - ред.), то 50 000... І, звісно, він хвилювався, але адекватно відповідав на запитання", - зазначив Опанасенко.
Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".
Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.
Пізніше заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.
23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура, з метою перевірки викладеної в ЗМІ інформації, зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину чинними народними депутатами Украіни.
24 жовтня про проходження поліграфа заявив нардеп від СН Качура: "Пройшов тест на детекторі брехні: поліграф показав, що бабки я не брав і стосунку до схем не маю".
24 жовтня поліграф пройшла нардепка Василевська-Смаглюк: "Грошей не брала, але приховує, що пропозиції були". Також поліграф пройшов нардеп Олег Марусяк: "Нічого не знає про можливі хабарі. Картає себе за недостатні знання для роботи в Раді".
Андрей Шор
5 ч. ·
Про "независимых графологов".
Результаты якобы обследования на полиграфе представителей зеленой плесени вела и комментирует некая Жанетта Половникова.
Ей вместе с мужем принадлежит охранная компания АЛЬФА-ЩИТ. Большая часть бизнеса которой - охрана объектов в Нефтегазе.
За 12 лет «сотрудничества» с МВД Жанетта Юрьевна «раскрыла» около 500 преступлений. Половникова - ранее была сотрудником российской компания ООО «ПОЛИГРАФ-СЕРВИС», которая зарегистрирована 5 октября 1999 года. Регистратор - Инспекция МНС России по Октябрьскому району г. Саратова. Руководитель компании - Половников Дмитрий Михайлович, супруг Жанетты Юрьевны.Сертификат об обучении работе с полиграфом выданно ГУМВД Краснодарского края Российской Федерации 01.04.1998г.
Прославилась в "деле Пологовского маньяка", когда были осуждены и отсидели несколько невиновных http://www.deloponomarey.zp.ua/e-poha-miloserdiya
"В заседании было выяснено, что т.н. эксперт Половникова не имеет лицензии на проведение экспертных исследований в Украине. Сергей Демин, один из обвиняемых, в своих показаниях указывает, что во время снятий с него показаний сама Половникова не единожды наносила ему удары по голове"
"Жанетта Половникова фигурировала и в знаменитом «Деле пономарей», где три человека, два из которых были церковными пономарями, обвинялись в организации прогремевшего в 2010 году в Свято-Покровском храме Запорожья взрыва, во время которого погибла пожилая женщина. В течение полугода Жанетта Половникова игнорировала судебные повестки, пока не была доставлена милицией из Киева принудительно. " https://www.gorod.cn.ua/…/96557-spravedlivo-li-dali-dva-poz…
Dixi
А если нет?
Головачев Андрей
Вчера в 11:37 ·
Коллектив у нас хороший, только слуги в нем говно
Когда Зеленский , Арахамия и другие благородные руководители фракции " Слуги народа" потребовали чтобы Дубинский и Ко прошли проверку на детекторе лжи ,после того как они оставили в силе коррупционную схему А. Яценко, они выглядят по меньшей мере нелепо.
Нелепо, если не сказать , комично. Дело в том , после того , как номенклатурная верхушка СН решила покрыть своего решалу Медяника , не выносить сор из избы и не расследовать его схематозы с прокурорами, они все , во главе с Зеленским, автоматически лишили себя морального права требовать от своих депутатов честного и не коррупционного поведения.
У Зеленского был только один шанс удержать фракцию СН от тотального погружения в коррупцию. Он должен был сразу же публично (!!) потребовать , что бы прокуратура немедленно внесла представление на снятие неприкосновенности с депутата Медяника , а НАБУ расследовала все его схемы в прокуратуре. Но Зеленский не решился. Упустил наверное уже последний свой шанс предложить обществу новую систему нравственных ценностей. В сущности, на этом на Зеленском можно уже поставить крест. Сколько бы он еще не трепыхался, отныне дела у него будут идти только хуже и хуже. Интриги в вопросе" Why is Mr. Zelensky" больше не существует.
А Дубинский теперь закономерно издевается над всеми этими арахамиями и членами ОП , которые изображают из себя моралистов и носителей новых ценностей. "Хотите детектор лжи?! Да не вопрос! Только всем вместе, друзья хорошие. Готовы?"
И все потупили взор.....
Короче, эти уже все в говне. Пора заводить новых.
Андрей давным-давно и обоснованно поставил Зе диагноз: закончит плохо.
Спрашивайте у тех 50-60% голосовавших, которые все еще ждут "великих перемен"
За словами поліграфолога, умови перевірки не відповідали необхідним для отримання даних найважливішого показника - шкірогальванічної реакції.
"Найголовніший показник, який дозволяє виміряти зміни в емоційному стані людини. Саме він і показує, приховує людина інформацію чи ні. Якщо цього показника немає, проводити тест взагалі не можна. Під час вчорашнього тестування на екрані була майже рівна червона лінія. Це означає, що у людини було дуже слабке реагування, - тест треба було припинити. Таке буває, якщо людина втомилася. [Від втоми - ред.] притуплюються реакції. Тестування рекомендують проводити не пізніше 18:00 - вважається, що після цього часу людина вже хоче спати. Дубинський під час тесту позіхав і виглядав втомленим", - пояснив поліграфолог.
Зазначимо, перевірка Дубінського (і Арахамії - ?)почалася значно пізніше 18:00. За словами Іщука, порушено було загалом стільки умов проведення перевірки, що достовірні висновки за її результатами зробити неможливо.
"Людина, що проходить тест, повинна почуватися комфортно. Є вимоги до приміщення: воно повинне бути добре провітрене, там повинна бути певна температура. Ззаду не повинно бути занадто багато місця, людина повинна розуміти, де розташований вихід. У кімнаті не повинно бути сторонніх, за винятком випадків, коли тестують неповнолітніх або потрібен перекладач. Вчора порушили все, що тільки можна було. В середньому тести на поліграфі тривають від 60 до 120 хвилин. (Дубінський відповідав на питання близтко 40 хвилин - ред.) Поліграфолог повинен її (поліграму - ред.) проаналізувати і дати висновки. Досвідчений фахівець ще до кінця тестування розуміє, які висновки він буде писати. Але з тієї поліграми, яку я бачив на екрані, неможливо було зробити висновок. Як мінімум, він був поспішним", - пояснив Іщук. Крім того, за словами фахівця, перевірку не можна проводити в прямому ефірі, бо це впливає на результати.
"Тест не передбачає шоу. Людина в прямому ефірі поводиться як на сцені. Дубинський грав в актора, це теж спосіб протидії - вжитися в роль. Тестування можна було зафіксувати на камеру, це б дозволило отримати більш достовірні результати", - сказав Іщук.
Поліграфолог також зазначив, що питання не були сформульовані належним чином, достовірність результатів процедури дорівнює достовірності підкидання монети, а перевірку Дубінського назвав маніпуляцією, що не має нічозго спільного із професійним тестуванням.
"Від питань і їх формулювань залежить дуже багато чого. Я вважаю, що вчора не було розкрито суть попередніх домовленостей [щодо ймовірного отримання хабара]. Якщо тест провести за правилами, він на 85-97% достовірний. Але якщо тести такі, як вчора, то це все одно що підкинути монетку. Ми не можемо на основі тільки одного тесту зробити висновок, винна людина чи ні. Це маніпуляція, пафос, цирк. Це не має нічого спільного з професійним тестуванням на поліграфі", - підсумував Іщук.
https://thebabel.net/texts/37295-poligraf-ne-opredelyaet-lozh-a-test-nardepa-dubinskogo-proveli-nepravilno-obyasnyaet-poligrafolog-igor-ishchuk
Один на один.
Ми ж побачили виставу.
Коротко о том, почему это цирк. Слишком многое зависит от организации процесса, правильно подобранных вопросов, опыта и физического состояния испытуемого. Банальный стакан коньяка может принципиально исказить результаты, а если добавить правильный настрой - сами понимаете. Плюс, кто-то всерьез верит в полную объективность процедуры? Добавьте к этому то, что сами эксперты предупреждают - результаты ни в коем случае нельзя трактовать однозначно - только с определенной степенью вероятности. Плюс - в законодательстве Украины и Криминально-процессуальном кодексе использование этого прибора никак не прописано. Потому при любом результате практические последствия в юридической плоскости равняются нулю. Крапка.
Вам интересно, зачем тогда тему так активно раскачивают и почему депутаты охотно согласились сделать из скромного бессмысленного цирка роскошное шоу? Все просто, как логика министра Милованова! Пока все внимательно следят за Дубинским и Арахамией на полиграфе, обсуждают результаты и спорят кому верить, из поля зрения пропадает главное. Сама суть законопроекта, за который обычно единодушные слуги народа отказались голосовать. А он просто исключает посредников между нами и государственным реестром. Которые вытягивали и будут вытягивать из наших карманов ежедневно по нескольку миллионов гривен. Умножте на 365 дней в году и вы получите цену вопроса. И после этого никто уже не поверит, что депутаты при риске "кого-то" потерять такой куш случайно проголосовали против. И не важно, как в этом случае мотивировали депутатов - простой пачкой вечнозеленых денег или решили вопрос с группами влияния во фракции. Но эта тема исчезла из дискуссии, все смотрят на полиграф. Обычное отвлечение внимания, фокусники и мошенники знают, о чем я.
Второй момент - на повестке для голосования за несколько принципиальных законопроектов, резко увеличивающих реальную власть президента. С изменениями в Конституцию. По его возможности влиять на НАБУ и ДБР, создавать независимых регуляторов по любым интересным вопросам. А тут еще поправку Геруса по импорту электроэнергии из РФ люди никак не хотят забывать. Значит, будет шоу. Депутаты на полиграфе. Депутаты, кстати, тоже не в накладе, получат свою долю рекламы для доверчивого избирателя. К прочим бонусам, естественно. Ну а серьезные люди получат свои сотни миллионов и новые возможности регулировать процессы в интересах своего бизнеса. Ловкость рук и никакого мошенничества. Они снова сделали вас. Разом, ага... Автор - Кирило Сазонов, https://site.ua/kirill.sazonov/23534-afera-s-poligrafom---sledite-za-rukami/
https://site.ua/kirill.sazonov/23540-afera-s-poligrafom---videoversiya/
Про це в ефірі "Прямого" заявив співзасновник видання "Петро і Мазепа" Дмитро Підтуркін.
"В якийсь момент управлінці у "Слузі народу" зрозуміли, що публічний скандал, який розкручується так інтенсивно, він шкодить всім. Тому вирішили його зам'яти. Дубінський став основним елементом та паралельно розкручує себе, як потужного інформаційного лідера фракції. В нас тепер є два лідери фракції - Арахамія та Дубінський. Я вважаю, що це ідеально сформованй та розкручений інформаційний скандал", - заявив він.
https://prm.ua/slugi-narodu-idealno-sformuvali-ta-rozkrutili-informatsiyniy-skandal-z-poligrafom-ekspert/
"Поліграф - це профанація, шоу. Якщо ми бачимо корупційну схему, то давайте, мовляв, пройдемо поліграф і покажемо, що нічого такого не було. Це нісенітниці. Дубинський довго працює в журналістиці й так довго бреше з телеекрана, що поліграф, мабуть, реагував би навіть тоді, коли Дубінський говорив правду", - сказав він.
Фурса також зауважив, що у розслідуванні корупційних схем і хабарництва треба відштовхуватись від фактів, а не від результатів проходження поліграфу.
"Є факт того, що корупційні законопроєкти пройшли, чи не пройшли через Комітет. Також є факт, що законопроєкт, який боровся з корупцією, був підтриманий Комітетом. Тож давайте розбиратися з цими фактами, а не з тим, як зреагував поліграф на свідчення депутатів", - наголосив інвестбанкір.
https://prm.ua/istoriya-z-poligrafom-tse-profanatsiya-fursa-pro-vimogu-do-slug-narodu-proyti-detektor-brehni/
"Це взагалі невідомого походження речі, які там висять, з точки зору міжнародних поліграфологічних стандартів. Тут кричущі недоліки. Цей тест тестом назвати складно, тому що не дотримані всі міжнародні стандарти і коди поводження та етики.
Це датчик невідомого походження. Він ніде у світі не визнаний. У цивілізованих країнах цей датчик би назвали, якби він був правильним датчиком, пневмографом грудного дихання, або верхнього, як ще говорять. А нижчий, котрий одягається в області сонячного сплетіння, називається пневмодатчик абдомінально-черевного дихання. В даному випадку вони мають бути латексними у вигляді гофрованих трубок, як визнано в країнах ЄС, в країнах НАТО, у США, цивілізованому світі. В даному випадку це датчики невідомого походження, невідомого виробництва і невідомо з якої країни.
Зверніть, будь ласка, увагу, до на лівій руці знаходиться три датчики. Це знову ж таки кричуще порушення і це недопустимо так робити у реальних об'єктивних умовах, де шукаємо об'єктивного результату", - зазначив експерт.
https://prm.ua/u-arahamiyi-i-dubinskogo-buli-datchiki-nevidomogo-pohodzhennya-prezident-mizhnarodnoyi-ligi-poligrafologiv/
Таку думку у себе в блозі висловив політтехнолог Віктор Уколов.
"Поліграф-шоу закінчилося, народ радіє, інформацію не перевіряє. І справді, ну як можна не вірити Зеленському і його команді?
Я ж вирішив перевірити ЯК виглядає справжній детектор брехні.
Отож (як видно на малюнку) мають бути:
1. Датчик міміки обличчя на голові - у Дубинського відсутній;
2. Датчик верхнього дихання - у Дубинського не видно;
3. Датчик нижнього дихання - у Дубинського не видно.
4. Датчик артеріального тиску - у Дубинського відсутній;
5. Датчик пульсу - ура, бо в Дубинського він є на пальці;
6. Датчик рухової активності під ніжками стільця - у Дубинського його не видно, може є, а може й нема.
Отож із шести датчиків на ньому чітко видно один. І що вони йому там міряли через пульс? Звичайно, віруючих у Слуг - це одразу не переконає, але може хоч сумніватись почнуть?" - написав Уколов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський пройшов тест на детекторі брехні "в свою користь". Главі фракції Давиду арахамії поліграфолог відмовив, тому що не було тесту "для його ситуації".
Андрій Волик, перевіряючи правдивість відповідей знаменитостей та політиків, брав участь у популярних телепрограмах, таких як «Тільки правда?» на «Новому каналі»[5],[6],[7],[8], «Детектор брехні», «Кохана, ми вбиваємо дітей»[9], «Врятуйте нашу сім'ю»[10], «Битва екстрасенсів» і «Зважені та щасливі» на «СТБ», «Чорним по білому» на «1+1», «Факти тижня» і «Галілео» на «ICTV», а також беручи участь в інших програмах на відомих українських і зарубіжних телеканалах, включаючи «СТБ», «ICTV», «Тоніс», «Перший Національний/УТ-1», «К1», «МАКСІ ТВ», «НТН», «UBR», «24», «Перший діловий», «Право ТВ», «UBC», «Сіті», «М1», «TVI/ТBI», «5 канал», ТРК «Київ», ТРК «Україна», «Общенациональное телевидение Беларуси», «Первый национальный канал, Білорусь», «Imedi TV, Грузія», «Region TV, Грузія», «WLFI-TV 18, США», «Nova Television, Болгарія», «ATV, Росія», «О2ТВ, Росія», «РТР/Россія», «ОРТ, Росія», «1+1», «Інтер», «MTV» та ін.
Доктор Волик також протестував на поліграфі для телевізійних шоу, програм і фільмів багатьох політиків, зірок і відомих людей, серед яких: Лайма Вайкуле, Сергій Звєрєв[11], Дмитро Гордон, Єгор Бенкендорф, Світлана Лобода[12], репер Серьога, Михайло Бродський, Костянтин Стогній, Віктор Павлік, Петя Лістерман, Валерій Харчишин (гурт «Друга Ріка»), Дмитро Шепелєв[13], Аріна Домскі, Джанго, Юрій Фальоса, Маргарита Січкар, Євгеній Захаров, Монро, дует «Алібі», Олексій Залевський, адвокат Олексій Резніков, Василіса Фролова, Світлана Вольнова, Олена Шоптенко, Майя Мігаль, Ганна Філімонова, Геннадій Вітер, співачка Елізабет, Кароліна Ашіон, Ольга Цибульська[14], Олександр Педан, Дядя Жора, Андрій Доманський, Віталій Галай, Ігор Пелих, Анатолій Борсюк, співачка Лама, радіоведучий Микола Матросов, телеведучий Руслан Сенічкін, телеведуча Оксана Гутцайт, Олександр Філатович, Олексій Вертинський, Ольга Полякова[15], Борис Апрєль[16], Іван Дорн, Антон Фріндлянд, Ірена Карпа, Наталія Карпа, Катерина Нестеренко, Євгеній Казанцев, Сергій Озерянський, Юлія Айсіна, Аліса Тарабарова, Марк Савін, Володимир Дантес[17], співачка DIAR, Олександр Останін, Маріам Туркменбаєва, Лариса Шаляпіна (Копенкіна), гурт «Quest Pistols», Ларсон, Євгенія Власова, Влада Литовченко, Валід Арфуш, Руслана Писанка, Владислав Яма[18], Микола Томенко, Ольга Сумська та ін.
А хто її туди вписав ?