 Коболєв закликав депутатів ухвалити закон про ГТС - від цього залежить майбутній транзит

Про це сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв під час експертного обговорення законопроєкту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАК.

"Ухвалення цього законопроекту необхідне для вчасного завершення процесу відокремлення оператора ГТС від Нафтогазу. Це, в свою чергу, вкрай важливо для виконання Україною міжнародних зобов’язань та збереження нашою країною транзиту газу", – зазначив Коболєв.

Глава Нафтогазу окремо звернув увагу парламентарів та експертів на те, що Україні необхідно завершити сертифікацію ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) до 1 січня, коли завершиться дія чинного транзитного контракту з Газпромом – відтак, якомога швидше прийняття законопроекту №2239-1 Верховною Радою критично важливе.

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Голова правління Нафтогазу також наголосив, що законопроект про анбандлінг гарантує збереження газотранспортної системи України у 100% державній власності та передбачає розширення контролю національного енергетичного регулятора над діяльністю ОГТСУ.

"ГТС буде збережена у державній власності – не передбачається жодних змін цього статусу. Вона знаходитиметься в управлінні оператора на підставі угоди господарського відання. В свою чергу, ОГТСУ – належатиме ПАТ "Магістральні газопроводи України", власником якого є Міністерство фінансів України", – сказав він.

Водночас, Андрій Коболєв запропонував парламентарям зберегти можливість залучення міжнародних партнерів до управління ОГТСУ за погодженням з парламентом.

"Важливо зберегти право Верховної Ради, яке закріплене в законі "Про ринок природного газу", щодо залучення до ОГТСУ, за погодженням парламенту, партнерів з часткою до 49%. Це, з одного боку, не змінює суті – адже без рішення Верховної Ради нічого не відбудеться. Але, з точки зору перемовин з закордонними партнерами – ми залишаємо вікно можливостей та доводимо конструктивність наших підходів", - зазначив керівник Нафтогазу.

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Коболєв також нагадав, що Газпром активно залучає європейських партнерів до своїх проектів "Північний потік – 1" та "Північний потік – 2" та використовує це в якості аргументу на користь перенаправлення транзитних потоків газу з української ГТС у власні трубопровідні проєкти.

Як повідомлялося, 18 жовтня Верховна Рада прийняла законопроект №2239-1 за основу. В свою чергу Енергетичне співтовариство підтвердило повну відповідність документа вимогам Третього енергопакета ЄС.