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 Політика України, Економіка
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Все про:ГТС (88) Коболєв (180) транзит газу (81) Оператор ГТС (1)

 Коболєв закликав депутатів ухвалити закон про ГТС - від цього залежить майбутній транзит

Верховна Рада має прийняти в другому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу" (законопроєкт про анбандлінг), адже це є передумовою для збереження транзиту російського газу з 2020 року.

Про це сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв під час експертного обговорення законопроєкту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАК.

"Ухвалення цього законопроекту необхідне для вчасного завершення процесу відокремлення оператора ГТС від Нафтогазу. Це, в свою чергу, вкрай важливо для виконання Україною міжнародних зобов’язань та збереження нашою країною транзиту газу", – зазначив Коболєв.

Глава Нафтогазу окремо звернув увагу парламентарів та експертів на те, що Україні необхідно завершити сертифікацію ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) до 1 січня, коли завершиться дія чинного транзитного контракту з Газпромом – відтак, якомога швидше прийняття законопроекту №2239-1 Верховною Радою критично важливе.

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Голова правління Нафтогазу також наголосив, що законопроект про анбандлінг гарантує збереження газотранспортної системи України у 100% державній власності та передбачає розширення контролю національного енергетичного регулятора над діяльністю ОГТСУ.

"ГТС буде збережена у державній власності – не передбачається жодних змін цього статусу. Вона знаходитиметься в управлінні оператора на підставі угоди господарського відання. В свою чергу, ОГТСУ – належатиме ПАТ "Магістральні газопроводи України", власником якого є Міністерство фінансів України", – сказав він.

Водночас, Андрій Коболєв запропонував парламентарям зберегти можливість залучення міжнародних партнерів до управління ОГТСУ за погодженням з парламентом.

"Важливо зберегти право Верховної Ради, яке закріплене в законі "Про ринок природного газу", щодо залучення до ОГТСУ, за погодженням парламенту, партнерів з часткою до 49%. Це, з одного боку, не змінює суті – адже без рішення Верховної Ради нічого не відбудеться. Але, з точки зору перемовин з закордонними партнерами – ми залишаємо вікно можливостей та доводимо конструктивність наших підходів", - зазначив керівник Нафтогазу.

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Коболєв також нагадав, що Газпром активно залучає європейських партнерів до своїх проектів "Північний потік – 1" та "Північний потік – 2" та використовує це в якості аргументу на користь перенаправлення транзитних потоків газу з української ГТС у власні трубопровідні проєкти.

Як повідомлялося, 18 жовтня Верховна Рада прийняла законопроект №2239-1 за основу. В свою чергу Енергетичне співтовариство підтвердило повну відповідність документа вимогам Третього енергопакета ЄС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155827
 
 
 Топ коментарі
 
подонок.. так и хочет остаться у корыта при зарплате 1 млн долларов в месяц
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Кобелев: "Где же я харчеваться-то буду?"
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Что то поздновато опомнились... Северный поток 2 и Турецкий поток почти достроены, и тут Коболев такой- о, у нас же анбандлинг не выполнен, вот жеж... Раньше то где был?
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это надо чтобы газпром по европейским законам мог без договора транзит оформить, сколько ему нужно.
коболев не особо хочет этого понятно, но европа ему сделает больно иначе.
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Не совсем так. Совсем БЕЗ договора не получится, иначе поступающий газ будет считаться контрабандой со всеми вытекающими. Анбандлинг нужен, что бы выполнить требование третьего энергопакета, который ратифицирован Украиной. Именно поэтому невозможно продление текущего контракта, так он был заключен именно с Нефтегазом. После анбандлинга создается юрлицо, с которым Газпром может заключить договор. Пока договор просто не с кем заключать. Вопрос, опять таки в том, почему все в последний момент???
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не совсем так. по третьему энергопакету 50% транзитных заявок должно выставлять на открытый аукцион. и их может купить кто угодно, даже ты, без договора.
фирма транзитер имеет обязательство выполнить их даже если договора нету.
на это уже есть преценденты и регуляции, которые нужно выполнять.
прецедент успешных поставок Газпрома по аукционной системе на постсоветском пространстве уже есть: с 1 января по 12 марта 2019 года Газпром поставлял газ в Армению через ГТС Грузии без транзитного контракта с Тбилиси, выкупая транзитные мощности через аукционную систему.
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Pocemu dalse tak nedelajet cerez Gruziju v Armeniju,tolko 2 mesiaca tak postavliali?Armenija kak by s EC nicego obecego neimejet ,oni vet daze nexotiat v EC?
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Ну хорошо, но ведь здесь то идет речь о заключении долгосрочного контракта, а не о разовых поставках. А именно долгосрочный контракт заключать Газпрому не с кем, раз с Нефтегазом нельзя, правильно? И к слову, Газпром предлагал продлить контракт на год, пока обходные не достроятся, это было бы выгодно Газпрому. Но невозможно, так получается...
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Jesly budet scytat po EC direktyve,tak gazpromu malo nepokazetsia platyt za tranzit.Tam budet scytat po malym kvadratnym medodom tak nazyvajemy po vxodu i vyxodu.Jesly u nas za tranzit gaza Kalingrad s Belorus tam 200 kilomterov nacytali 100mln evro v god i mocnost mozet 2 milarda gaza v god ne bolse.Tak tut trub mnogo rostojanije bolsoje plius objiomy gaza drugyje do 100 miliardov.Mozet i 5 -8 milardov evro v god za tranzit budet po EC metodike jesly scytat
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Кобелев: "Где же я харчеваться-то буду?"
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Если вы не примете закон то моя мама будет голодать в Америке так все дорого
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Похоже что закон максимум что сделает - это наплодит еще одну контору с очень немаленькими зарплатами.
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подонок.. так и хочет остаться у корыта при зарплате 1 млн долларов в месяц
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Татаромордва падлючая заерзала на чеченбутылках...
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Как ты так профессионально точно производителей бутылок определяешь?
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А вообще, транзитировать этот газ, как то некошерно, не?
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Коболев переживает, что без зарплаты миллион в день останется... торопится...
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Почему вор коболев не в тюрьме?
Я типа задаюсь Вопросом?
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Закон нужен, ни в коем случае не сдавать на металлолом.
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как там мамка в штатах деньжат хватает ?
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Я так думаю что я наверно экстремист , потому что мне хочется ето ****************** минами накрыть.
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Как этот мутный юноша сумел пересидеть на своей сладкой должности все пертурбации в политике нашей страны, за последнее время?
Видно крыша у него ого-го... Бриллиантовый мальчик.
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коболев !!! какие проблемы??? у тебя бабла девать не куда., верховная зРада продаётся. Коболев призвал депутатов принять закон о ГТС - от этого зависит будущий транзит - Цензор.НЕТ 7982
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"Гімно маленьке, руденьке, а всякого пана з воза зсадить"©
А я призываю хоть депутатов, хоть Чёрта лысого врезать Коболеву такого пенделя, шоб он бежал к маме в Америку быстрее паровоза TGV (фр. Train à Grande Vitesse, до 320 км/ч).
"Сраку в жменю - і гайда"©
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Татаромордва падлючая заерзала на чеченбутылках, уж очень хочется украинскую ГТС присвоить, аж ладошки небритые вспотели с лысиной и дряблыми сиськами с отвислой жопой
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Боже... На кой хрен России ГТС Украины после 20 года?!

На металл???
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Ватный падлючий длбб,ты такой падлючий ,что нет слов ,для легитимизации и амнистии ,баран заповедный...
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а на полиграфик не желает,случайно, любимый мамин сынок? сколько там маманьке отполиграфил лимонов,****** рошеновская?
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Газ ****,бабло шмабло,а часть Украины оккупирована вонючим кацапьём и всем *****.
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