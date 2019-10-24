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 Від початку доби 24 жовтня ворог 13 разів порушив перемир'я, один український воїн зазнав поранення, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 8 обстрілів по позиціях Об'єднаних сил:

  • тричі поблизу Мар'їнки - з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
  • два рази неподалік Талаківки - з крупнокаліберних кулеметів, СПГ і автоматичних гранатометів;
  • біля Верхньоторецька - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
  • неподалік Славного - з крупнокаліберних кулеметів і СПГ;
  • поблизу Авдіївки - зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів наших позицій:

  • поблизу Золотого-4 (не ділянка розведення) - з автоматичних гранатометів;
  • неподалік Зайцевого - зі стрілецької зброї;
  • двічі поблизу Луганського - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів;
  • біля Троїцького - з ручних протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів.

Крім того, російські окупанти вдалися до провокації з метою дискредитації військових Об'єднаних сил.

Сьогодні, близько 10-30 ворог з автоматичного станкового гранатомета АГС-17 обстріляв працівників комунального підприємства "Луганськвода", які проводили ремонтні роботи на непідконтрольній уряду України території в районі залізничної станції "Кондрашевська", біля зупинки Зелений Гай. Внаслідок обстрілу поранень зазнали дві цивільні особи.

Читайте також: Найманці РФ обстріляли робітників "Луганськводи", які проводили ремонтні роботи: двоє постраждалих, - штаб ООС

Пресцентр Об'єднаних сил повідомляє, що від місця, де зафіксовано обстріл, до найближчої позиції українських військовослужбовців більше двох з половиною тисяч метрів. За тактико-технічними характеристиками постріли з АГС-17 мають прицільну дальність 1700 метрів, а максимальна дальність польоту - 2100 метрів (з пострілом ГПД-30).

Упродовж цієї доби, внаслідок обстрілу, поранення зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155825
 
 
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Уроди сєпарсько-козлорилі мля. Коли ж ви повиздихаєте...
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Треба Зешмарклі великими літерами на лоба повісити цю інфу.
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Короче говоря, не было никакой Второй мировой войны!
С 1939 года по 1945 год, было сплошное "перемирие", которое периодически нарушалось.
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Нет, тогда никакой периодичности не было. Я когда-то слушал по ТВ ветерана- и он сказал открытым текстом: - "Та война была неимоверно жестокой, и раз начавшись- шла без единого перерыва все 4 года- до самого конца".
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Это просто сарказм.
Любое перемирие, заканчивается с первым выстрелом.
А на этой войне оно "возобновляется" каким то чудесным образом.
Очень удобно, т.к. можно вообще не реагировать на обстрелы: через пару минут после обстрела или атаки, у нас опять "перемирие".
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А асабливо когда противник стрлеляет-стреляет, а у наших патерьнєт и они ничего сделать не могут, нет, от слова совсем
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То не ветеран, каких 4 года, он не говорил что до 41 поджигателями войньі бьіли Франция и Англия , а СССР И Германия пострадавшие?
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Дегенерат "сивохо" призвал выплачивать пенсии жителям ОРДЛО
https://m.gordonua.com/news/war/sivoho-prizval-vyplachivat-pensii-zhitelyam-ordlo-1370850.html

даже "бузина" себе такой уйни не позволял..
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Сепари вже заявляють про протезувння за рахунок України
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мне это "нравится"!!!! - у Золотого-4 (не участок разведения) - с автоматических гранатометов;
это чтоб статистику не портить?
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