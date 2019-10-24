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Все про:Аваков (1262) Київська область (1038) Нацполіція (8396) викрадення (366) Правоохоронні органи (298)

 Аваков нагородив поліцейських, які оперативно знайшли викрадене в Коцюбинському немовля. ФОТО

Сьогодні, 24 жовтня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив поліцейських, які оперативно знайшли викрадене на Київщині немовля і затримали зловмисницю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Аваков нагородив поліцейських, які оперативно знайшли викрадене в Коцюбинському немовля 01

"Маю честь нагородити відзнаками "За відвагу в службі" начальника Ірпінського відділу поліції ГУ НП в Київській області Олега Петренка та оперуповноваженого Олега Поліщука за те, що вони менш ніж за 4 години знайшли і повернули мамі 3-місячного Дениса, викраденого вчора в Київській області. Пишаюся вами!", - сказав Аваков.

Нагадаємо, вранці 23 жовтня в селищі Коцюбинське невідома жінка викрала 3-місячну дитину у матері і зникла в невідомому напрямку на автомобілі.

Пізніше поліція повідомила про затримання викрадачки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція повідомила подробиці затримання викрадачки немовляти в Коцюбинському. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155823
 
 
 Топ коментарі
 
Сраний совок. За що нагороджувати? Це ж їхня робота. Давайте будемо нагороджувати лікаря за правильний діагноз чи двірника за підметений двір.
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Какой же. всё-таки. душевный человек, этот аваков.. Аваков наградил полицейских, оперативно нашедших похищенного в Коцюбинском младенца - Цензор.НЕТ 5935
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чи обізнані Ви із значенням слова "відвага"?
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Какой же. всё-таки. душевный человек, этот аваков..
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Сраний совок. За що нагороджувати? Це ж їхня робота. Давайте будемо нагороджувати лікаря за правильний діагноз чи двірника за підметений двір.
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Лікарі за правильний діагноз отримували зарплатню , а не Сибір . Двірники , - за сумлінну працю - квартирку в цокольному єтажі . Згоден з Вами , що це у поліцейських - щоденна робота , за резонансну справу можна дати премію ( іменний годинник , або грошову ) але ніяк не державні нагороди .
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Це не резонансна справа, а буденна рутина правоохоронних органів. І до речі, - вони теж отримують зарплату, і не найменшу.
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Что-то рожа у нового министра, уж больно похожа на старого коррупционера. Наверно похож просто, ведь не может же Зеленский...
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та й нинішній презик дуже схожий на попереднього в бажанні торгувати із ворогом і тримати кордон відкритим ..
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Это фото с искажением или Рюкзаков и впрямь такой пердун себе наел и заточка распухла?
Подвиг ежедневно на передовой совершают, а награды - мусорам за рутинную работу... сплошной полиграф и квартал...
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Ну чого ти так? Ця дитина може родич дуже впливової людини,а в Коцюбинському багато непростих людей проживає. Поліціонерська робота не така я к у сталевара, тут багато ще везіння грає свою роль,але коли "землю не риєш мордою", то везіння не спрацьовує, вважай всім повезло, ну крім бандита.Повезло що вдалося, і повезло що нагородили.
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Награждать медалями как-то занадто, особенно, "За отвагу в службе". Можно нафантазировать, что там экшн со стрельбой, как минимум. С другой стороны, продемонстрирована реальная оперативность, тут- не отнять. Потому, как по мне- премии, по максимуму- вполне достаточно было бы.
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Аваков наградил/ что наградил-хорошо.Что запретил показать народу свидетеля-плохо. Свидетеля предложения взятки "слугам народа" не покажут из-за запрета правоохранителей, - Арахамия
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електрику виплатили премію за те що він вкрутив лампочку ...якось так
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і за кожну переведену через дорогу бабусю і знятого з дерева кота - всім медалі, грамоти )))
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Авакяну бы физподготовку пройти то уже костюм не сходиться на нелегальном игорном бизнесе отъелся
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У Макакова хлеборезка нехилая. Ментовский стандарт.
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Ну дали медаль железную,но это не именное оружие как например жене Пашинского
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