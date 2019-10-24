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Все про:Закарпаття (825) Мінздоров'я (999) дифтерія (11) Курпіта (3)

 15 осіб госпіталізовано на Закарпатті з діагнозом дифтерія, в область направлять 20 доз протидифтерійної сироватки, - МОЗ

В Закарпатську область до кінця поточного тижня перерозподілять із сусідніх областей 20 доз протидифтерійної сироватки, що є орієнтовною потребою регіону.

Про це повідомив генеральний директор Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я Володимир Курпіта під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Станом на ранок 24 жовтня до Ужгородської міжрайонної філії Закарпатського обласного центру Міністерства охорони здоров'я надійшло три екстрених повідомлення про випадки захворювання на дифтерію серед госпіталізованих хворих. З 2011 року не було жодного випадку захворювання на дифтерію, тому ця ситуація стала досить тривожною За тією інформацією, яку вдалося зібрати епідеміологам, перший хворий захворів 8 жовтня, за останні півроку він (студент-медик, іноземець) не виїжджав за межі України, а до лікарні звернувся 11 жовтня. В результаті проведених обстежень і лабораторного дослідження у пацієнта 23 жовтня був підтверджений діагноз "дифтерія". Йому сироватка не вводилася, оскільки не було клінічної картини, необхідної для її введення", – повідомив Курпіта.

Він додав, за результати бактеріологічних досліджень підтверджено позитивний результат ще у двох хворих. Курпіта зазначив, що вказані особи госпіталізовані до обласної інфекційної лікарні, додатково у 12 осіб лабораторно визначили паличку дифтерії, їх усіх також госпіталізували. Тобто, станом на зараз госпіталізовано 15 осіб.

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"Ця ситуація кваліфікована як надзвичайна ситуація локального характеру", – заявив Курпіта. Він додав, що, відповідно до сьогоднішнього рішення міської протиепідемічної комісії, в Ужгороді запроваджено цілий комплекс протиепідеміологічних заходів серед усіх контактних осіб, що включають огляди та лабораторні дослідження.

Курпіта також зазначив, що Закарпаттю перерозподілять 20 доз протидифтерійної сироватки, що є орієнтовною потребою в регіоні, з інших областей України.

"На даний момент вона становить 20 флаконів, що буде перекрито до кінця поточного тижня шляхом перерозподілу із сусідніх областей... Загалом по Україні є 192 флакони сироваток... Тобто загалом по Україні забезпеченість достатня", – підкреслив Курпіта.

Директор Центру громадського здоров'я уточнив, що всього упродовж 2019 року в Україні було зареєстровано 2 підтверджених випадки (у Хмельницькій та Луганській областях), у 2018 – 10 випадків дифтерії в цілому в Україні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155822
 
 
 Топ коментарі
 
попереджали, що після кору прийде дифтерія.
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Да, выберем зебилов, развалим экономику и здравоохранение, взамен дамим всем сватов а потом будем удивляться дифтерии. Дифтерия у нас была в 90-х, во времена тотального экономического пистеца, который вот и пришел сейчас
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феєрична маячня. Протягом пеціного правління, у самий розпал віртуального покращення отримали епідемію кору.

Епідемія може спалахнути у будь-якій країні, де є нещеплені громадяни та куди інфекцію заносять ззовні.
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попереджали, що після кору прийде дифтерія.
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Это только начало.Она приходит циклично.Каждые 10 лет надо прививаться.даже старикам.
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Да, выберем зебилов, развалим экономику и здравоохранение, взамен дамим всем сватов а потом будем удивляться дифтерии. Дифтерия у нас была в 90-х, во времена тотального экономического пистеца, который вот и пришел сейчас
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феєрична маячня. Протягом пеціного правління, у самий розпал віртуального покращення отримали епідемію кору.

Епідемія може спалахнути у будь-якій країні, де є нещеплені громадяни та куди інфекцію заносять ззовні.
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ну а чем корь от гриппа отличается? От гриппа и прочих ОРВИ в год на порядок больше людей умирает.
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Вакцинація від грипу поширилася пізніше, ніж від кору. Ще 20 років тому ніхто регулярно не робив щеплення від грипу. Щеплення можна робити, коли інфекція має лише один різновид чи, як у разі вакцинації проти грипу, відомо, який штам поширюється у цей сезон. У Німеччині, наприклад, лікарі радять робити щеплення проти грипу насамперед людям похилого віку, проте таких порад не почують від педіатрів батьки дітей. Справді, не знаю випадків, коли робили щеплення від грипу дітям шкільного чи молодшого віку.

Проти певних хвороб, як наприклад, скарлатина, немає щеплення. Там, здається, 3 різновиди, тому лікарі не бачуть сенсу у щепленні. У знайомої донька 3 роки поспіль перехворіла усіма 3-ма різновидами скарлатини.
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Воны шо там з Европы завозять корь и дефтерию,на востоке Украины . такой херней и не страдают.
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Ога, на востоке СПИД и гепатит с.(война плюс проституция). Расея рулит, фуле...
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Не пишіть ерунду, ще 30 років тому всі в совке всі забули, що таке дефтерія. Проте зараз через низький рівень вакцінації згадуємо про ті хвороби, про які давним-давно забули. Спитайте у фахівців, вони підтвердять!!!
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Прививки дифтерія-правець є зараз в наявності у всіх лікарнях. Звертайтесь до свого сімейного лікаря за направленням і отримаєте її безкоштовно. Краще завчасно ніж під-час епідемії...
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заболевшие это студенты из Индии..
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Сыворотки мало, вот университет наш вместе с горсоветом обратились в консульство индии, чтоб индия гуманитаркой выслала около 10к доз.
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Комаровський вже років 5 кричить скрізь, що з таким рівнем вакцинації як у нас останні 10 років в України незабаром почнеться епідімія не тільки кору але й дефтері. Але у нас же зібалося дуже багато придуркуватих мамаш, які дуже швилюються, що прям такі страшні наслідки вакцинації (аж 1-2 випадки тяжкої реакції на 1млн щеплень), що зараз вже дійсно є через що хвилюватися, тому що дефтерія-це дуже небезпечна хвороба і у разі ії розповсюдження, захворіти і померти можуть навіть ті, хто були свого часу вакциновані! Хто не вірить- почитайте літературу!!!
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