 15 осіб госпіталізовано на Закарпатті з діагнозом дифтерія, в область направлять 20 доз протидифтерійної сироватки, - МОЗ

Про це повідомив генеральний директор Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я Володимир Курпіта під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Станом на ранок 24 жовтня до Ужгородської міжрайонної філії Закарпатського обласного центру Міністерства охорони здоров'я надійшло три екстрених повідомлення про випадки захворювання на дифтерію серед госпіталізованих хворих. З 2011 року не було жодного випадку захворювання на дифтерію, тому ця ситуація стала досить тривожною За тією інформацією, яку вдалося зібрати епідеміологам, перший хворий захворів 8 жовтня, за останні півроку він (студент-медик, іноземець) не виїжджав за межі України, а до лікарні звернувся 11 жовтня. В результаті проведених обстежень і лабораторного дослідження у пацієнта 23 жовтня був підтверджений діагноз "дифтерія". Йому сироватка не вводилася, оскільки не було клінічної картини, необхідної для її введення", – повідомив Курпіта.

Він додав, за результати бактеріологічних досліджень підтверджено позитивний результат ще у двох хворих. Курпіта зазначив, що вказані особи госпіталізовані до обласної інфекційної лікарні, додатково у 12 осіб лабораторно визначили паличку дифтерії, їх усіх також госпіталізували. Тобто, станом на зараз госпіталізовано 15 осіб.

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"Ця ситуація кваліфікована як надзвичайна ситуація локального характеру", – заявив Курпіта. Він додав, що, відповідно до сьогоднішнього рішення міської протиепідемічної комісії, в Ужгороді запроваджено цілий комплекс протиепідеміологічних заходів серед усіх контактних осіб, що включають огляди та лабораторні дослідження.

Курпіта також зазначив, що Закарпаттю перерозподілять 20 доз протидифтерійної сироватки, що є орієнтовною потребою в регіоні, з інших областей України.

"На даний момент вона становить 20 флаконів, що буде перекрито до кінця поточного тижня шляхом перерозподілу із сусідніх областей... Загалом по Україні є 192 флакони сироваток... Тобто загалом по Україні забезпеченість достатня", – підкреслив Курпіта.

Директор Центру громадського здоров'я уточнив, що всього упродовж 2019 року в Україні було зареєстровано 2 підтверджених випадки (у Хмельницькій та Луганській областях), у 2018 – 10 випадків дифтерії в цілому в Україні.





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