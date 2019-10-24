 Рада Європи недостатньо реагує на порушення Росією прав людини, - Разумков

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив на Європейській конференції голів парламентів країн-членів Ради Європи та партнерів у Страсбурзі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Україна стурбована тим, що організація слабко реагує на сталі тенденції порушення прав людини в окремих країнах, зокрема, у Росії. Хоча саме захист прав людини разом з доступом до правосуддя Європейського суду з прав людини було головним аргументом на користь повернення російської делегації. Наша країна, спільно з іншими державами, не готова миритися зі спробами дискредитації авторитету Ради Європи", - сказав голова ВР.

Разумков додав, що Україна стурбована підривом ефективності ключових органів Ради Європи через скасування права накладати дієві санкції на держави-члени, які порушують свої зобов’язання, проводять системну та цілеспрямовану політику нехтування правами людини.

"Подвійні стандарти, що на жаль, іноді стають частиною буденного процесу прийняття рішень в Раді Європи, ставить під сумнів ціннісні орієнтири цієї організації", - підкреслив Разумков.

Голова Верховної Ради переконаний, що рішення щодо відмови від участі в осінній сесії ПАРЄ постійної делегації українського парламенту на знак протесту проти повернення делегації Росії до ПАРЄ є цілком вмотивованим.

"Це рішення є реакцією на тотальне і системне порушення агресором прав людини на тимчасово окупованих територіях. Більше того, ситуація з повноваженнями української делегації створила небезпечний прецедент, наслідки якого наразі важко спрогнозувати", - сказав спікер.

Він також наголосив, що ментально Україна завжди належала до Європейського дому вільних націй.

"І громадяни України заплатили надвисоку ціну, захищаючи цінності демократичного світу", - нагадав колегам голова ВР.

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