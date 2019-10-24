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Все про:ПАРЄ (618) Росія (20249) Рада Європи (216) Разумков Дмитро (244)

 Рада Європи недостатньо реагує на порушення Росією прав людини, - Разумков

Росії дозволили повернутися в ПАРЄ заради того, щоб забезпечити захист прав її громадян. Але Рада Європи слабо реагує на такі порушення і на спроби Москви дискредитувати авторитет організації.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив на Європейській конференції голів парламентів країн-членів Ради Європи та партнерів у Страсбурзі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Україна стурбована тим, що організація слабко реагує на сталі тенденції порушення прав людини в окремих країнах, зокрема, у Росії. Хоча саме захист прав людини разом з доступом до правосуддя Європейського суду з прав людини було головним аргументом на користь повернення російської делегації. Наша країна, спільно з іншими державами, не готова миритися зі спробами дискредитації авторитету Ради Європи", - сказав голова ВР.

Разумков додав, що Україна стурбована підривом ефективності ключових органів Ради Європи через скасування права накладати дієві санкції на держави-члени, які порушують свої зобов’язання, проводять системну та цілеспрямовану політику нехтування правами людини.

"Подвійні стандарти, що на жаль, іноді стають частиною буденного процесу прийняття рішень в Раді Європи, ставить під сумнів ціннісні орієнтири цієї організації", - підкреслив Разумков.

Голова Верховної Ради переконаний, що рішення щодо відмови від участі в осінній сесії ПАРЄ постійної делегації українського парламенту на знак протесту проти повернення делегації Росії до ПАРЄ є цілком вмотивованим.

"Це рішення є реакцією на тотальне і системне порушення агресором прав людини на тимчасово окупованих територіях. Більше того, ситуація з повноваженнями української делегації створила небезпечний прецедент, наслідки якого наразі важко спрогнозувати", - сказав спікер.

Він також наголосив, що ментально Україна завжди належала до Європейського дому вільних націй.

"І громадяни України заплатили надвисоку ціну, захищаючи цінності демократичного світу", - нагадав колегам голова ВР.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155817
 
 
 Топ коментарі
 
Та через вас, зелених дебілів, відвертається Європа і світ від України!
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Трохи про кацапщину, "права людини" та зкріпи.
Це дійсно рекомендація від священика РПЦ.
Духовність зашкалює.

Совет Европы недостаточно реагирует на нарушение Россией прав человека, - Разумков - Цензор.НЕТ 681
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Очередное корыто "божьей росы" на головы зелебанов.
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Ну що, пані і панове українці, перший крок до визнання Україною раша-бантустанів у ОРДЛО зроблений! Відтепер Україна визнаватиме довідки про народження та смерть, видані певними органами бантустанів. Здача інтересів України на корить раші та її маріонеток проходить успішно!
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Я не той Петренко Совет Европы недостаточно реагирует на нарушение Россией прав человека, - Разумков - Цензор.НЕТ 9529

Куди там різним "свинарчукам" до оцього СВИНАРЧУКА-БОГДАНА!!!

https://pbs.twimg.com/card_img/1187321348118503424/MzvP9FQE?format=jpg&name=small

Совет Европы недостаточно реагирует на нарушение Россией прав человека, - Разумков - Цензор.НЕТ 5536
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Таки да, той теж Петренко тільки цифри інші. Вибач.


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Шось ЗЕбіли мовчать останнім часом. Про мародьора та баригу зовсім не балакають. Цікаво, а шо трапилось?
Завод "Укроборонпрому" уп'ятеро переплатив фірмам заступника Богдана
Совет Европы недостаточно реагирует на нарушение Россией прав человека, - Разумков - Цензор.НЕТ 1816
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І тішинаааа.
Ні бігусів,ні шабунь,ні лєщєнок не чути. Ні ЗЕбілів.
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А ты где был в последнее время ? И школьников из ОРДЛО начали принимать при шоколаднике , догадайся по каким аттестатам .
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Людонька з нетрадиційною розумовою орієнтацією що ти верзєш?

Уряд спрощує реєстрацію фактів народження та смерті на тимчасово окупованих територіях

крім документів, що підтверджують факт народження або смерті особи на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

У 2018 році біло тільки через суд.

Суд їх визнавав та на їх підставі видавав українські.
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ти не пан, ти не українець, ти підбарижний провокатор! дай відповідь, недороблений, яким ще чином довести батьківство тим людям які народили в зоні окупації?!
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Як блазень заліз на табуретку, так і повернули ********* в ПАРЄ. Совпадєніє? Не думаю.
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Все іде куди іде. Країна платить за інфантилізм та глупість навіть швидше ніж я гадав.
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Совет Европы недостаточно реагирует на нарушение Россией прав человека, - Разумков - Цензор.НЕТ 8976не надоело вонять этим высером?

https://censor.net.ua/news/3134139/******************************************************************************************************
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Мировые лидеры видели рейтинги Зелемойского и дела Коломойского ещё до нового года и поняли - что произойдёт. Байден три года назад говорил, что может назвать 5 европейских стран, которые могут снять санкции с паРаши в любой момент, а ты вместе со всеми зебами пытаешься доказать, что западные лидеры - тупые....
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Яке співпадіння-як 5-ть копійок- за 5-ть днів до інагурації Зеленського,після 5-и днів закінчення візиту Пороскота в Брюсель-17-го Травня ЄС проголосував за повернення параші в Раду Европи.Тупе сміття це знає.але воно на те й сміття,аби порошити очі довбням закріпачним 5-ою колоною мародера липецького.https://www.theguardian.com/world/2019/may/17/council-of-europe-votes-to-maintain-russia-membership-crimea
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Та через вас, зелених дебілів, відвертається Європа і світ від України!
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Світ вертиться,а ти не знав?Де вас ху"ло пітерок набирає-невже ще лишилися в совкових землях кріпаки.
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Трохи про кацапщину, "права людини" та зкріпи.
Це дійсно рекомендація від священика РПЦ.
Духовність зашкалює.

Совет Европы недостаточно реагирует на нарушение Россией прав человека, - Разумков - Цензор.НЕТ 681
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Якось розповідала одна російська лікарка таку історію. Перебралася вона до маскви, а з роботою облом трапився. Її родичка, яка служила у шпиталі МВС, прилаштувала її лікарем до СІЗО. Перший пункт інструктажу на робочому місці був такий: "Ось із цих кухликів запивають ліки нормальні арештанти. А з цього - петухи. Не переплутай, бо матимеш недитячі неприємнощі".
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Бачив скріни, як "ровньіе пацаньі" обговорювали на повному серйозі, чи можна їсти банани з передачки - бо вони на зуй схожі, отже западло. В результаті знайшли solution - їсти можна, лише якщо перед цим порізати на частини
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про Хрущова взагалі фінальний акорд )))))))))

Рада Європи недостатньо реагує на порушення Росією прав людини, - Разумков - Цензор.НЕТ 6887
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"Двойные стандарты, к сожалению, иногда становятся частью повседневной процесса принятия решений..." А как насчёт тройных стандартов самого Разумкова? Совет Европы недостаточно реагирует на нарушение Россией прав человека, - Разумков - Цензор.НЕТ 5782
Совет Европы недостаточно реагирует на нарушение Россией прав человека, - Разумков - Цензор.НЕТ 3305
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Прям як льосік гончаренко, шльондра порошенківська.
P.s. до речі, де пруф, пороxoxydoba?)
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Лахта, а у тебя проблема с google?

"
Одно из новых лиц молодых "регионалов" - сын ныне уже покойного основателя Центра политического и экономического анализа Дмитрий Разумков, 22 года.
- Мой отец никогда не скрывал, что он больше тяготеет к Росии, а не к Западу. Я могу с уверенностью сказать, что я сын пророссийского отца, - заявил Дмитрий. Он стал членом Союза молодежи регионов Украины, потому что поддерживает предоставление русскому языку статуса второго государственного.
"
воскресенье, 12 марта 2006 18:35
https://gazeta.ua/ru/articles/politics-newspaper/_anukovichmladshij-o-svoem-pervom-zarabotke/105332?mobile=true
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Я вполне допускаю, что Вася где-то в глубине души патриот Украины. Среди зебилов такие пока ещё встречаются, но, слава Богу, всё реже. Просьба к таким: на Майдан не опаздывайте, и шины несите в двойных количествах. Рада Європи недостатньо реагує на порушення Росією прав людини, - Разумков - Цензор.НЕТ 4217
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Добре, що РЄ взагалі реагує на українські проблеми при бандитській зевладі.
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А вона взагалі якось реагує? Одні "стурбованості". І це не залежить від часу чи президента. Шо при порошенку, шо при зеленському- very concerned.
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Коли тіло Ігоря, у кінці березня 2015 року, привезли додому, до матері, то в його тілі, особливо на ногах були виявлені кулі, багато куль, від травмата (травматичного пістолету). Ось так катували його, стріляючи по тілу, особливо по ногах.
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Ты бы сначала навел бы порядок дома, а потом учить других брался, а особо ЕС, которая устанавливает правила демократии для бывших республик из СССР . .
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Serg MarcoСтежити

3 год

Хотел бы сказать что несмотря на то, что я сам ходил на акции по Сенцову, но сейчас вынужден признать, что господин Сенцов - гуснявый х@есос. И это скажет любой знающий обстоятельства гибели Ярославы. Которую снайпер просто выцелил в голову в амбразуре.
А еще хотелось бы сообщить, что у нас уже под десяток людей убитых в голову/шею за последнее время, в том числе во время прекращения огня российскими снайперами, которых завели два-три месяца назад.
А знаете когда максимально эффективны снайпера на линии фронта ? Когда они могут не бояться тяжелого вооружения, минометов, арты и прочего. Потому что неважно как ты замаскировался и вообще увидели тебя или нет, если позицию на которой ты скрываешься просто перерывают минометами.
Россияне расчитывали на прекращение огня. На уменьшение работы арты.
И завели снайперов. И мы несем потери. Наших ребят убивают. Даже в амбразурах, выстрелами в голову. Потому что снайпера получили возможность работать более безопасно.
Потому хотелось бы посоветовать Сенцову закрыть хавальник (я промолчал когда он рассказывал что мы адиннарот, но тут уже не могу) и рассмотреть свою карьеру вместе с Савченко, вместо того чтоб спекулировать на погибших. Отличная пара "голодунов" будет.
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Одна обеспокоенность плюс обеспокоенность равно общая обеспокоенность . Рада Європи недостатньо реагує на порушення Росією прав людини, - Разумков - Цензор.НЕТ 9486
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Совет Европы недостаточно реагирует на нарушение Россией прав человека/ Достаточно реагировать Совету Европы на нарушение прав человека надо учиться у барыги Разумкова. Барыга -скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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Вітаю! Заява державного діяча, а не барижної свині з собачої будки!
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"В сраці був, гімно видів"©
Хто про нього чув ще півроку тому? Ан ся видряпав на маршалка. Ще й таке прізвище, буцім-то зобов'язує бути розумним. З якого дива йому примарудилося, що він здатен доречно белькотати про Раду Європи? Європа побачила, що в Україні у війти дідько вибгав ЗЕ-довбеників і вирішила ловко скористатися з цієї нагоди - спекатись санкцій, поновити економічні стосунки з РФ, бо гроші ж не пахнуть. А крайніми зроблять ЗЕ-довбеників - розведуть, як хлопчиків у трусиках на зеленій галявині.
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Пагубийко со справкой про малоумие смотрелся приличнее?
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