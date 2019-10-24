 Рада Європи недостатньо реагує на порушення Росією прав людини, - Разумков

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив на Європейській конференції голів парламентів країн-членів Ради Європи та партнерів у Страсбурзі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
"Україна стурбована тим, що організація слабко реагує на сталі тенденції порушення прав людини в окремих країнах, зокрема, у Росії. Хоча саме захист прав людини разом з доступом до правосуддя Європейського суду з прав людини було головним аргументом на користь повернення російської делегації. Наша країна, спільно з іншими державами, не готова миритися зі спробами дискредитації авторитету Ради Європи", - сказав голова ВР.
Разумков додав, що Україна стурбована підривом ефективності ключових органів Ради Європи через скасування права накладати дієві санкції на держави-члени, які порушують свої зобов’язання, проводять системну та цілеспрямовану політику нехтування правами людини.
"Подвійні стандарти, що на жаль, іноді стають частиною буденного процесу прийняття рішень в Раді Європи, ставить під сумнів ціннісні орієнтири цієї організації", - підкреслив Разумков.
Голова Верховної Ради переконаний, що рішення щодо відмови від участі в осінній сесії ПАРЄ постійної делегації українського парламенту на знак протесту проти повернення делегації Росії до ПАРЄ є цілком вмотивованим.
"Це рішення є реакцією на тотальне і системне порушення агресором прав людини на тимчасово окупованих територіях. Більше того, ситуація з повноваженнями української делегації створила небезпечний прецедент, наслідки якого наразі важко спрогнозувати", - сказав спікер.
Він також наголосив, що ментально Україна завжди належала до Європейського дому вільних націй.
"І громадяни України заплатили надвисоку ціну, захищаючи цінності демократичного світу", - нагадав колегам голова ВР.
Куди там різним "свинарчукам" до оцього СВИНАРЧУКА-БОГДАНА!!!
https://pbs.twimg.com/card_img/1187321348118503424/MzvP9FQE?format=jpg&name=small
Завод "Укроборонпрому" уп'ятеро переплатив фірмам заступника Богдана
Ні бігусів,ні шабунь,ні лєщєнок не чути. Ні ЗЕбілів.
Уряд спрощує реєстрацію фактів народження та смерті на тимчасово окупованих територіях
крім документів, що підтверджують факт народження або смерті особи на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.
У 2018 році біло тільки через суд.
Суд їх визнавав та на їх підставі видавав українські.
https://censor.net.ua/news/3134139/******************************************************************************************************
Це дійсно рекомендація від священика РПЦ.
Духовність зашкалює.
P.s. до речі, де пруф, пороxoxydoba?)
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Одно из новых лиц молодых "регионалов" - сын ныне уже покойного основателя Центра политического и экономического анализа Дмитрий Разумков, 22 года.
- Мой отец никогда не скрывал, что он больше тяготеет к Росии, а не к Западу. Я могу с уверенностью сказать, что я сын пророссийского отца, - заявил Дмитрий. Он стал членом Союза молодежи регионов Украины, потому что поддерживает предоставление русскому языку статуса второго государственного.
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воскресенье, 12 марта 2006 18:35
https://gazeta.ua/ru/articles/politics-newspaper/_anukovichmladshij-o-svoem-pervom-zarabotke/105332?mobile=true
3 год
Хотел бы сказать что несмотря на то, что я сам ходил на акции по Сенцову, но сейчас вынужден признать, что господин Сенцов - гуснявый х@есос. И это скажет любой знающий обстоятельства гибели Ярославы. Которую снайпер просто выцелил в голову в амбразуре.
А еще хотелось бы сообщить, что у нас уже под десяток людей убитых в голову/шею за последнее время, в том числе во время прекращения огня российскими снайперами, которых завели два-три месяца назад.
А знаете когда максимально эффективны снайпера на линии фронта ? Когда они могут не бояться тяжелого вооружения, минометов, арты и прочего. Потому что неважно как ты замаскировался и вообще увидели тебя или нет, если позицию на которой ты скрываешься просто перерывают минометами.
Россияне расчитывали на прекращение огня. На уменьшение работы арты.
И завели снайперов. И мы несем потери. Наших ребят убивают. Даже в амбразурах, выстрелами в голову. Потому что снайпера получили возможность работать более безопасно.
Потому хотелось бы посоветовать Сенцову закрыть хавальник (я промолчал когда он рассказывал что мы адиннарот, но тут уже не могу) и рассмотреть свою карьеру вместе с Савченко, вместо того чтоб спекулировать на погибших. Отличная пара "голодунов" будет.
Хто про нього чув ще півроку тому? Ан ся видряпав на маршалка. Ще й таке прізвище, буцім-то зобов'язує бути розумним. З якого дива йому примарудилося, що він здатен доречно белькотати про Раду Європи? Європа побачила, що в Україні у війти дідько вибгав ЗЕ-довбеників і вирішила ловко скористатися з цієї нагоди - спекатись санкцій, поновити економічні стосунки з РФ, бо гроші ж не пахнуть. А крайніми зроблять ЗЕ-довбеників - розведуть, як хлопчиків у трусиках на зеленій галявині.