 Відому запорізьку активістку ромської організації Бєлову вдарили ножем у груди, вона в реанімації

Про напад повідомив на своїй сторінці в Facebook президент Асоціації національних меншин Запорізької області Науфаль Хамдані, інформує Цензор.НЕТ.
"Напад було скоєно серед білого дня. Злочинець після довгого переслідування напав на Анжеліку в під'їзді і завдав удар ножем в область серця. Зараз дівчина в реанімації. Її оперують", - написав Хамдані.
У поліції повідомили, що розшукують зловмисника.
"О 12:20 в Комунарське відділення поліції надійшло повідомлення з лікарні про те, що до них доставлена жінка з ножовим пораненням. Поліцейські встановили, що в під'їзді будинку по вулиці Європейській в місті Запоріжжя, невідомий чоловік завдав ножове поранення жінці 1995 року народження і зник", - сказано в повідомленні відділу комунікації поліції Запорізької області.
Поліцейські встановлюють особу та місце перебування зловмисника, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.
Анжеліка Бєлова - керівниця громадської організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром", дружина запорізького громадського працівника, лідера організації "Антикорупційний рух Запоріжжя" Костянтина Бєлова.
Та мовчки чухали чуби.
Німії, подлії раби!
Підніжки царськії, лакеї
Капрала п'яного! Не вам,
Не вам, в мережаній лівреї,
Донощики і фарисеї,
За правду пресвятую стать
І за свободу! Розпинать,
А не любить ви вчились брата!
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.
жидовську ще колихнуть
і руськоязичну на кінець...
а ми(народ шо не за гроші,і ботня шо за лаве) сремося не на жарт!
Далi продовжувати не буду, бо тайна слiдства понад усе.
Ещё в последнее время "ромов" выдумали.
Цыгане они, наркоторговцы и преступники в основном. Приличные были, да. Те что в том веке снялись в фильме "табор уходит в небо"
гормада-що з нами відбуваеться...?!!! це ЖАХ...