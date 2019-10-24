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Все про:Запоріжжя (530) напад (671) Нацполіція (8396) Правоохоронні органи (298) активіст (210)

 Відому запорізьку активістку ромської організації Бєлову вдарили ножем у груди, вона в реанімації

Невідомий напав на відому запорізьку активістку Анжеліку Бєлову - керівницю громадської організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром", дружину лідера організації "Антикорупційний рух Запоріжжя" Костянтина Бєлова.

Про напад повідомив на своїй сторінці в Facebook президент Асоціації національних меншин Запорізької області Науфаль Хамдані, інформує Цензор.НЕТ.

"Напад було скоєно серед білого дня. Злочинець після довгого переслідування напав на Анжеліку в під'їзді і завдав удар ножем в область серця. Зараз дівчина в реанімації. Її оперують", - написав Хамдані.

У поліції повідомили, що розшукують зловмисника.

"О 12:20 в Комунарське відділення поліції надійшло повідомлення з лікарні про те, що до них доставлена ​​жінка з ножовим пораненням. Поліцейські встановили, що в під'їзді будинку по вулиці Європейській в місті Запоріжжя, невідомий чоловік завдав ножове поранення жінці 1995 року народження і зник", - сказано в повідомленні відділу комунікації поліції Запорізької області.

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Поліцейські встановлюють особу та місце перебування зловмисника, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Анжеліка Бєлова - керівниця громадської організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром", дружина запорізького громадського працівника, лідера організації "Антикорупційний рух Запоріжжя" Костянтина Бєлова.

Відому запорізьку активістку ромської організації Бєлову вдарили ножем у груди, вона в реанімації 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155815
 
 
 Топ коментарі
 
как и Голобородько - фантастический персонаж
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цыганва завалила наркотой все Запорожье и не только.
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до ромів співчуття немає..... крадіжки і наркота - це все, чим вони займаються
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На всіх меду не вистачить, тому носатка в реанімації. Ото і вся ромська культура.
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Почему-то мне кажется, что за то, что цыганка, а не за то, что цыганка-антикоррупционерка.
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Там что-то писали на днях про рейдерские захваты в Запорожье, может это как-то связано?
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Теперь буду знать, что есть у нас в городе такая общественная организация "Запорожский ромский центр "Лачо Дром". Интересно, чем они занимаются? Наверное, фронту помогают или беженцам.... Источник: https://censor.net.ua/n3155815
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просто часто смотрю криминальные новости,где рассказывают про етих ромов
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скинь якісь посилання. бо я щось нічого про них кримінального не знайшов.
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воши только наркотой торгуют , ну еще автополставы и воровство , табор пускай в небо уходит , желательно через трубу
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Я плохо понимаю Вашу феню. А о том где работала зарезанная из-за угла женщина и вообще понятия не имею. Это важно?
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Як ми ще далекі від Європи і цивілізації. За 160 років нічого не змінилось.

Та мовчки чухали чуби.
Німії, подлії раби!
Підніжки царськії, лакеї
Капрала п'яного! Не вам,
Не вам, в мережаній лівреї,
Донощики і фарисеї,
За правду пресвятую стать
І за свободу! Розпинать,
А не любить ви вчились брата!
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.
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Ромская организация, ниче себе, я не думал, что у этих чертей черножопых еще и организации имеются. Ходят по Запорожью с ножами, закладки закладывают, нарики ищут их на глазах у мусоров, шебельмэ на своем на рынке между собой говорят, пока дрянь всякую толкают, срут прямо под себя, на разбитых бэхах на евробляхах ездят, не стыдятся на улицу в частном секторе воду со стирки выливать. Вонь от них, немытых, как от собак паршивых, видно, что не работают, каждая цыганка с выводком детей по 5 рыл ходит. В АТБ под юбки по 5 кг товара впихнуть умудряются, а когда их ловят, делают вид, что не понимают по-нашему. У них еще организации. Какие? Правозащитные? Или на-замок-барону-дань-собирательные?
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И что? Нападение мужика с ножом на девушку нормальное явление?
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Зеленсько-Порошенківський срач вигідний тільки х.лу. Розділяй і владарюй. Через корисних ідіотів Росія успішно проводить політику на внутрішнє протистояння в Україні. Як з боку "порохоботів" і "зедурнів" часто криються провокатори з Росії, які ініціюють і розігрівають протистояння.
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+ще ромська тєма.
жидовську ще колихнуть
і руськоязичну на кінець...

а ми(народ шо не за гроші,і ботня шо за лаве) сремося не на жарт!
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Подобные преступления средь бела дня совершаются только из-за денег или за деньги,ну не любовник же был нападавший и не маньяк. В данном случае нападавший не обязательно должен быть цыганом. Анжелика не из простых девушек, плюс красавица,общественный деятель и жена руководителя серьезной организации. Анжелика не кричала не звала на помощь,забежала в подъезд, наверняка закрыв за собой дверь, поэтому.... ................................
Далi продовжувати не буду, бо тайна слiдства понад усе.
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девушку ударили ножом в грудь... 80% комметариев тупо злорадствуют. Волосы на голове шевелятся, когда осознаю, что это обычные люди, среди которых я живу...
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девушка сама помогала вшам ( а может и сама из них ) , чем больше таких самовыпиляется тем нормальным людям чуток лучше станет
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Ну да. Стоит обычному человеку среди которых Вы живете просто посетить киевский вокзал и посмотреть одним глазом как ведут себя цигане и все - никакой жалости и сочувствия к циганам от него больше Вы не дождетесь. Никогда. Циганка не девушка по определению.
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Третій клас. Друга четверть. Я вже забув про те чого Ви ніколи не знали. Ви ще досі перебуваєте в стані інфантильності. Мабуть любитель кацапських серіалів. Плачете чи ридаєте від "розпятих хлопчиків"?
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Не злорадствует на девушку, а сообщает о своём справедливом возмущении относительно неприемлемого, безобразного поведения цыган.
Ещё в последнее время "ромов" выдумали.
Цыгане они, наркоторговцы и преступники в основном. Приличные были, да. Те что в том веке снялись в фильме "табор уходит в небо"
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Цензор перетворився на нацистську помийку. В коментах вище, царює ублюдочне бидло, яке себе рахує людьми. Не пройшла даром Україні шоколадна п'ятирічка.
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чекай-ось вона "позеленіе"-а потім стане "АКВАФРЕШевою"...як 300 років тому... Відому запорізьку активістку Бєлову вдарили ножем у груди, вона в реанімації - Цензор.НЕТ 9166
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Ти по суті не Швейк. Ти Кафка. Міняй нік.
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Боюсь, що притягнуть за порушення авторських прав.
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Хто поміє? Нащадки Франка? Так не має їх... Відому запорізьку активістку Бєлову вдарили ножем у груди, вона в реанімації - Цензор.НЕТ 8032
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читаю коменти-и тихо "х_Ю"...значить жінку-ким би вона не була-оттак-це вже норма...?!!!
гормада-що з нами відбуваеться...?!!! це ЖАХ...
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дівчат тра' траʼ... любити, а не різати!!!
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Мало шо нєгри обіжаюця - аж на афроамериканців перетворились, і жиди вимагають називати їх по-кацапському "йєврєйі", так ше й цигани стали "ромами". Шо? Очєрєдь за кацапами - урускімі хатят називацца??? Отже, паскудь!
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І кожний буде відповідати за свої справи як на земному, так і на Божому суді.
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Вся проблема в скотопродажних українських судах, треба судили всіх по справедливому, не було б різниці ні між українцями, кавказцями, арабами, китайцями, росіянами.
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