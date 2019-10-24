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Все про:Запоріжжя (530) напад (671) Нацполіція (8396) Правоохоронні органи (298) активіст (210)

 Відому запорізьку активістку Бєлову вдарили ножем у груди, вона в реанімації

Невідомий напав на відому запорізьку активістку Анжеліку Бєлову - керівницю громадської організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром", дружину лідера організації "Антикорупційний рух Запоріжжя" Костянтина Бєлова.

Про напад повідомив на своїй сторінці в Facebook президент Асоціації національних меншин Запорізької області Науфаль Хамдані, інформує Цензор.НЕТ.

"Напад було скоєно серед білого дня. Злочинець після довгого переслідування напав на Анжеліку в під'їзді і завдав удар ножем в область серця. Зараз дівчина в реанімації. Її оперують", - написав Хамдані.

У поліції повідомили, що розшукують зловмисника.

"О 12:20 в Комунарське відділення поліції надійшло повідомлення з лікарні про те, що до них доставлена ​​жінка з ножовим пораненням. Поліцейські встановили, що в під'їзді будинку по вулиці Європейській в місті Запоріжжя, невідомий чоловік завдав ножове поранення жінці 1995 року народження і зник", - сказано в повідомленні відділу комунікації поліції Запорізької області.

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Поліцейські встановлюють особу та місце перебування зловмисника, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Анжеліка Бєлова - керівниця громадської організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром", дружина запорізького громадського працівника, лідера організації "Антикорупційний рух Запоріжжя" Костянтина Бєлова.

Відому запорізьку активістку Бєлову вдарили ножем у груди, вона в реанімації 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155815
 
 
 Топ коментарі
 
как и Голобородько - фантастический персонаж
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цыганва завалила наркотой все Запорожье и не только.
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Ромский центр и антикоррупция?? Верится с трудом, что цыгане против коррупции бороться будут.
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цыганва завалила наркотой все Запорожье и не только.
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В начале 90 х за наркотой с восточной Украины все ездили на Донбасс . Сейчас эта сволочь распространилась по всей Украине . Каждая вторая многоэтажка расписана этой " рекламой " . Полиции , видимо , по...уй , - т. к. наркоманов берут только после совершения ими конкретных преступлений : - в худшем случае убийств , а в лучшем , - воровства . К сожалению , с приходом новой власти в Украине , в этом поле ничего не изменилось в лучшую сторону . ( Нажаль ) .
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За злочини мають відповідати всі, незалежно від національності. Злочинець-циган нічим не кращий від злочинця-українця. Біда України у відсутності справедливого суду і рівності всіх перед законом.
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Приход новой власти? Приход новой маски. Стратегическая задача идолиберастов - освобождение территории для избранного народа.
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27 апреля 1940 по приказу Гиммлера начались первые депортации синти и рома на территорию Польши - в трудовые и концентрационные лагеря, а также в еврейские гетто. Затем последовал приказ о принудительном переводе на оседлое положение польских цыган: их размещали в еврейских гетто, а имущество конфисковывали. В городе Лодзь находилось самое большое на завоеванных Германией территориях цыганское гетто, послужившее образцом для остальных. Оно было полностью изолировано от еврейского гетто. Первые партии цыган поступили сюда осенью 1941 года, их транспортировкой руководил лично Адольф Эйхман. Всего в Лодзь прибыло 4996 цыган (в том числе 2689 детей), депортированных из лагерей на территории Австрии. Многие были уже крайне истощены, страдали от жестокого обращения и болезней. Цыганское гетто в Лодзи просуществовало почти два месяца. С 1943 года цыган Лодзи начали уничтожать в лагере смерти Хелмно. Из Варшавского гетто цыган вместе с евреями отправляли в лагерь смерти Треблинка.
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Решают вопрос об открытии дела. Хулиганство?
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до ромів співчуття немає..... крадіжки і наркота - це все, чим вони займаються
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как и Голобородько - фантастический персонаж
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Так Миклован еще круче был, с двумя револьверами, куда там Пашинскому с глоком...
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Маєтки ворюг і бариг в Конча-Заспі і Козині теж належать циганам?
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Якщо цигани злодії, то таки "да" - в Конча_Заспі циганський табір і в будь яку мить вони ладні дременути світ за очі...
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Лайно є будь якої національності. Деяки цигане крадуть і продають наркоту. А кришують їх доморощені петренки та опанасенки в погонах - чисто українці. А серед деяких циган є і вчені і народні артисти України. І ветерани АТО також.
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Ромский центр и антикоррупция?? Верится с трудом, что цыгане против коррупции бороться будут.
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😃 Так само борються з корупцією як із злочинністю загалом.
Призна.сь що в житті зустрів лише 1 ( одного) цигана який вчився на водія і реально збирався працювати. За інших краще промовчу ато адмін забанить.
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Були такі, що виривалися із табору завжди - раніше їм то легше було - наприклад - серед циган були гарні ковалі - тобто люди, що вже мали поважну й потрібну професію.
Але прям так із корупцією боротися...
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эх пороха нет..а так бы можно было кричать ПОРОШЕНКО ОСТАНОВИ НАПАДЕНИЯ НА АКТИВИСТОВ
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ЗЕЛЕНСКИЙ ОСТАНОВИ НАПАДЕНИЯ НА АКТИВИСТОВ !
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Теж не бачу різниці між Зе і Пе в ЦЬОМУ питанні. Одинакові мля...
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в тому то й справа - а найгірше ,що кордон із окупантом досі відкритий , що дає можливість "міжнародній спільноті" визначити війну росії з Україною як внутрішній конфлікт - в цьому порошенко і зеленський однакові падли.
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Чё, вставил своих 5 копеек? Ну, как в воду пёрднул. Останови путина, а потом шизди.
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Не путай приоритеты!
пукина должен по карме остановить (как и войну в целом) только великий зелебоба Відому запорізьку активістку Бєлову вдарили ножем у груди, вона в реанімації - Цензор.НЕТ 6074
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Ну, да, и улицы патрулировать должен, и насильников ловить, ...... .
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Это не про Украину. У нас работает бабло.
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До першого серйозного бунту. Саме бунту. Стихійного. І тоді буде все - і суд Лінча і хаос. Жаль, зелені цього не розуміють. Та й ніколи їм - в основної частини зрлено' влади йде первинне (бандитське) накопичення капіталу.
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"Хто замовив Гандзюк ?". Ніхто не відповів за криваве вбивство. І далі так буде.
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Та всі уже знають. Питання чи їх посадять.
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Ні. Питання як скоро їх вбють невідомі в балаклавах....
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Як тільки Авакова звільнять то відразу згадають...
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ножом в грудь - чисто цыганские приколы.

похоже на банальную ревность.
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Очередной глухарь как и с Гандзюк и с десятками других активистов. Сепары и власть уничтожают активных украинцев, взамен визжат что сепаров и олигофренов трогать нельзя ато Европа не даст кредитов или путиннападэ. Как по мне нужно уже банду давить и не слушать что там скажет гейропа или *****.
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Порохня никак не угомонится...
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"Лачо Дром", значит. Что-то знакомое... Во! Вспомнил! От этих слов, похоже, произошло следующее: Лохотрон. А шо? Чисто цыганское место работы, с клиентами.
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Цыгане шумною толпою ринулись записываться в "Лачо Дром", руководимый молодой 24-летней Анжеликой, а старый цыганский барон решил навести порядок.
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В смысле, - в неуловимые мстители? Помнится кино такое было: -пляши циган...)
Спрячь за высоким забором девченку, выкраду вместе с забором...(с)
Непонятно, нафига порезал девку, скакуна не было, съели...?
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Мне трудно судить о цыганах - всегда старался держаться подальше от них. Следствие покажет, кто кому перешел дорожку. И кто кого кинул. Просто версия.
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Типа того. Хотя другие варианты тоже не исключены. Например - деньги, кислота.
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цыгане антикоррупционеры - теперь вы видели все
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Всё это версия! Правду знает только она и убийца...
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не вбивця , нападник ; я сподіваюсь , що пані Анжеліка одужає.
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Та то дела амурные ,этому дала,этому дала а этому не дала ...
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"Нападение было совершено средь бела дня. Преступник после долгого преследования напал на Анжелику в подъезде и нанес удар ножом в область сердца. Сейчас девушка в реанимации. Ее оперируют"

А что доблестная полиция? Как она законопослушных безоружных людей защищает? "Вот когда Вас убьют, тогда и приходите!"
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Це такий найманий кілєр? Що гнавсь пів міста і настиг лише у під'їзді?
Поліція вже отримала хабарі за мовчанку? Всі ж знають - хто хотів вбити
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Я впевнений, що цей напад зробив її знайомий ром.
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Тоді як прояснити "долгоє преследование"? Тобто у неї був час і можливість уникнути удару але вона чомусь цим свідомо не скористалась...
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Хорошо, что у населения нет короткостволов на руках, а то перестреляли бы всех преступников и полиция осталась бы без работы.
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смотрю, ромы клали на цензор.. как и на весь Инет - ни одного цыганобота Відому запорізьку активістку Бєлову вдарили ножем у груди, вона в реанімації - Цензор.НЕТ 3062
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А ты антисемит? , фашист? Али просто- ромоненависник? Свои корни проверь!
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Ви юдофіл, антифашист і циганолюб в одному флаконі? Кацап?
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Я нормальный, вменяемый человек, а не дебил как ты.
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Дебіл і кацап синоніми. Навіть саме слово "дебіл" чисто кацапське. Українці використовують натомість "олігофрен", "недоумок", "неповносправний", "дегенерат", "неповноцінний" і ще з десяток слів. Ви кацап?
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Почему-то мне кажется, что за то, что цыганка, а не за то, что цыганка-антикоррупционерка.
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Схоже, що скоро кожне вбивство будуть виправдовувати якимсь політичним сенсом
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Там что-то писали на днях про рейдерские захваты в Запорожье, может это как-то связано?
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Теперь буду знать, что есть у нас в городе такая общественная организация "Запорожский ромский центр "Лачо Дром". Интересно, чем они занимаются? Наверное, фронту помогают или беженцам.... Источник: https://censor.net.ua/n3155815
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