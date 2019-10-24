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 Політика України
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Все про:Волинь (355) облрада (122) Формула Штайнмаєра (149)

 Волинська облрада виступила проти "формули Штайнмаєра"

Волинська обласна рада прийняла звернення до президента України і голови Верховної Ради про недопущення капітуляції за "формулою Штайнмаєра".

За рішення в цілому проголосувало 48 депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За основу волинські депутати взяли аналогічні звернення, раніше прийняті в інших областях.

У документі висуваються вимоги розірвати дипломатичні відносини, а також усі міжнародні договори з РФ; добиватися міжнародної підтримки і повномасштабної військової допомоги; укласти двосторонні угоди зі США і Великою Британією про повномасштабну військову допомогу Україні, надання летального озброєння та довгострокової військово-технічної допомоги; запровадити реальний воєнний стан у прифронтових територіях і повну блокаду тимчасово окупованих територій; не допустити надання "особливого статусу" для окупованих територій та скасувати чинний Закон України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

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Депутати також наполягають на необхідності притягнути до кримінальної відповідальності та позбавити громадянства усіх, хто зрадив Українську державу, працював на окупаційну адміністрацію, брав участь у бойових діях проти українських підрозділів та вчиняв інші злочини. Проводити ж вибори до органів місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях вважають за можливе лише після повної деокупації, завершення адміністративно-територіальної реформи та повної перепаспортизації всього населення, здійсненої шляхом перевірки кожної особи на наявність громадянства інших держав, співпрацю з окупаційним московським режимом, лояльність до України та відповідність статусу громадянина України.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна погодила текст "формули Штайнмаєра". За його словами, формула передбачає ухвалення в Україні тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який стане постійним за умови, якщо ОБСЄ визнає місцеві вибори на цих територіях демократичними.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбувалися в інших містах України та за кордоном.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155814
 
   
 Топ коментарі
 
рішення страусів - це не зважати на агресію і будь що отримати мир, наплювавши на суверенітет і жертви.
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Патриоты на передовой
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Не все могут быть воинами,но понимать,что страна в опасности,на грани капитуляции,понимать должны все.
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що,кольоровий,розкудахтався,аквафрешу дочекатись вже не можеш? На ось,викуси!Волинська облрада виступила проти "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 353
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ні просто рошеняве лайно мені ніхто . а буде пєця багато вякати- відгамселимо битками як шуфрича
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Добре,нехай ніхто,але чому ви хочете стати мааларосією,щоб помститись Порошенку?
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хто тобі таке лайно сказав? порохло- лантух с з лайном? само вигадало і само це мені розказує. брехуха позорна! за таке треба пику товкти
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Ну добре,зебільчик,а чому тоді "​Советником Гончарука могут назначить бывшего замминистра финансов РФ Алексашенко"? Ви ж на стільки тупі,що вам хоч путін,хоч чорт з рогами,аби не Порох.
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Так ти тут на колінах будеш апалчєнців зустрічати хлібом сіллю,якщо таких зебілів не контролювати.
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знов брешеш! я вже казав. що тобі в макітру насували-то і пишеш по заготовках. ботобидло рошеняве -біосміття
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Ні,це ти брешеш,то ваша зебіляцька комада відводить війська.Це ви тупоголові зрадники.Це ви не українці,а малароси *************!
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про зраду порохотварюки в Дебальцевому рокажи. як там "плановий відвід"? сподобався? чому порохобидло на виходило подзявкати "капітуляція!"?
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А ти де був такий хоробрий,чому не поїхав і не завадив тому?Ти виліз тільки коли вже побачив,що скоро путєн прийде,бо ваші часи настали і гавкаєш,як той бобік.А коли вже аквафреш над твоїм підїздом будуть вивішувати,то швиденько перевзуєшся і старостою будеш в окупантів працювати. То ваша така доля малоросів запроданців.Вас нічому історія не вчить,бо пам"ять коротка,як в рибки.Посоромився би!
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а ще розкажи- чому порохло шкірився на параді коли під Іловайськом сотнями на день гинули українці?
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Що за сексизм? Май повагу в першу чергу до себе як чоловіка.
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Вони теж хтят на Мальдіви? Волынский облсовет выступил против "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 2316
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Кто хочет,тот себе может съездить,никто никого не держит.
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Це Мельниківці. Різниця Є. Хоча для москалів і сепарів нема - одинаково мочили...
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Таки да..Ми бандери,В той час коли Бандера сидів у нациській в"язниці на території Волинської області діяли добре організовані групи повстанців які кошмарили як нацистів так і партізан.Діяла оперативна група УПА-"Північ" .В той час не було штанмаєрів макронів "мінських договорняків" і повстанці чітко знали хто є ворог українців та знищували їх.Тому кацапи ще й досі тремтять при згадці про Бандеру та усіх тих хто боронив українські землі від нациської та кацапської нечисті.
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ДЕБІЛІЗМ КВІТНЕ!!!
яке відношення і які ПРАВА має волинська рада до таких заяв?
Хто ж їх уповноважив?
пс. А що волинська рада марить про теорему Пуанкаре
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Пеца в 14-м топил за штанмаера,но потом передумал,как так можно,ведь бойня закончится,а Пеца любит кровь
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Петя любит деньги, только деньги, ничего, кроме денег.
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Ну так на фронт их всем кодлом, чего штаны просиживают
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Они ылита, им нельзя на фронт. Они куют победу в тылу.
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Бурштин закінчився і згадали Порошенка? Волынский облсовет выступил против "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 9041
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Нужны перевыборы местной власти с участием СН.
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Ришення страусив!
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рішення страусів - це не зважати на агресію і будь що отримати мир, наплювавши на суверенітет і жертви.
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Это зеля сдал Иловайск ,Дебальцево,подписал позорные Минск 1 и Минск 2 под диктовку Путлера,подорвал все арсеналы,не построил за 5 лет патронного заводаПригрел путлеровских шпионов от бригады ,до переводчика гройсмана и министра экономики и тд и тд и тд.Мальдивско- панамский герой- святее Папы Римского?
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Банальная демагогия страусив.Умный в гору не пойдёт,умный гору обойдёт.Ставить знак равенства между ВСУ и бандитами- себя не уважать.Не так страшен плешивый злобный гном,как его малюють.
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Фєдя ти в чомусь правий.Бандити у владних колах не дають українським військам звільняти українські землі від *********** пошесті.
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В стране уже шуты закончились - всех зеленский пристроил к госкорыту грабить народ. Поэтому местных выборов не будет - у СН кадровый голод
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на сегодня прыхыльныкив Зе-сопли остались считанные идиоты или отпетые кацапы.
Так что если перевыборы - то в жопе сопливые тут же будут...
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колеги, а вам не здається, що Анатолий Бессмертный 4ec6d59c - типовий ватник з параші? Або з орділо?
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Їх зараз тут дуже багато,їх часи настали.
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Крім Формул Байєса та Теореми Бернуллі студенти будуть ще вивчати Формулу Штайнмаєра .
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А про привлечение к ответственности за измену государству Украина, Лукаш,Медведчук, Портнов и т.д., эти же ОМС молчат .
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"Не пройшло і пів року" Наші волинські депутати ще ті кон,юктурщики.
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за эту формулу только хй№ло и его подху№ловники:
В последние несколько дней украинским военным приходят SMS-сообщения провокационного содержания. В основном бойцов пытаются убедить о бессмысленности войны на востоке Украины и необходимости делать первые шаги на пути к миру.

SMS-спам для бойцов ВСУ.

Волинська облрада виступила проти "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 2844



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Мне не нравится экономическая тактика команды ЗЕ.Они просто огурцы -зеленцы.Но внешнюю и военную политику Зе одобряю.Разброд и шатания во ВРУ среди СН -нормальное явление,поскольку они -слепок нашего общества с попытками мздоимства и лукавства.А вот ОПЗЖ и ЕС - монолитные ряды отборных демагогов и мздоимцев с многолетней историей.Они развратили и предали все идеалы Украины!За 5 лет не посадили ни одного мздоимца,бандита,убийц героев Майдана.Все у них сбежали.А вот Гладковский и Кононенко пытались улизнуть- фигушки.Я не забуду ,как сбежал однорукий вурдалак Солодовник!Как убежали все одиозные бандиты рыги.Все.Кроме Ефремова.Тот не захотел.
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А те що їхні шатанія деморалізували армію, то ви теж одобрюєте ?
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Армия имеет громадный некомплект.А патриоты ЛГБТ и малолеток гоняют..Своим одним процентом пытаються вместе с урками шантажировать власть.Неправильно это .И 40 американских конгрессменов требуют Госдеп приравнять их к Алькаиде.С такими патриотами мы можем оказаться без массированной иностранной поддержки.Я поддерживаю НК и ПС в борьбе с ватниками,на фронте ,но я не приемлю Факельных шествий,Полунацистских эмблем, Избиение детей и ЛГБТ.Это полезный идиотизм для врагов Украины,и в первую очередь для путлера.Об этом заявлял ещё славный Джон Маккейн!
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А чого ви лише на націоналістів все спіхнули ?
В нас окрім них більше чоловіків немає ?
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так УКРАЇНЦІ ВСІ це НАЦІОНАЛІСТИ та БЕНДЕРІВЦІ!! Волинська облрада виступила проти "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 7206
а ті хто не націоналісти та бендерівці це москалі та хохли=малороси
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..Не подобається ...Ну то звертай увагу державних мужів на патріотичне виховання .
Меньше звертай на скавчання запоребрикових песиків на кшалт Скабеєвой та Соловушки . Волинська облрада виступила проти "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 5993
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