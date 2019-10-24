EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  4022  117
Все про:Гончарук_Олексій (195) Алексашенко (1)

 ​Радником Гончарука можуть призначити колишнього заступника міністра фінансів РФ Алексашенка, - "Слідство.Інфо"

На посаду радника прем'єр-міністра Олексія Гончарука на громадських засадах розглядається кандидатура російського громадянина Сергія Алексашенка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Слідство.Інфо".

За даними проєкту, в секретаріат Кабінету міністрів України вже надійшло подання на Алексашенка від керівника апарату прем'єра.

"Слідство.Інфо" опублікувало документ, в якому секретаріат просять "у стислі терміни" відповісти, чи немає застережень щодо призначення Алексашенка радником.

У коментарі проєкту Гончарук сказав, що призначення радником громадянина РФ ризиковане і вимагає консультацій зі Службою безпеки України.

"Поки нічого коментувати. Такого радника у мене немає", - сказав прем'єр.

Алексашенко - відомий російський економіст і громадський діяч, раніше обіймав посади заступника міністра фінансів РФ і заступника глави Центробанку Росії. Він критикував політику чинної влади і негативно відгукувався з приводу існуючої в Росії політичної системи. У 2013 році виїхав на постійне проживання в США.

23 серпня 2017 року стало відомо, що проти Алексашенка порушено кримінальну справу за статтею про контрабанду. Повідомлялося, що під час проведення митного контролю пасажирів, що вилітають у Мюнхен, співробітники митниці зупинили Алексашенка, який пройшов через "зелений" коридор, не задекларувавши ордени часів Радянського Союзу та інші нагороди.

Читайте також: "Люди мають повірити державі і почати виймати гроші з-під подушки", - Гончарук про джерело внутрішніх інвестицій в Україні

​Радником Гончарука можуть призначити колишнього заступника міністра фінансів РФ Алексашенка, - Слідство.Інфо 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155807
 
 
 Топ коментарі
 
Только у меня ВСЕ кадровые решения команды Зеленой саранчи вызывают кучу вопросов?! ​Советником Гончарука могут назначить бывшего замминистра финансов РФ, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 5032
 показати весь коментар
 
Это уже прости писец какой-то. Это уже не дно, это днище. Может еще Азирова в пару к Хорошковскому вернете?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Меня эта новость не удивляет. И так понятно, что команда клоунов пришла добить эту страну на радость кремлефюрреру.
 показати весь коментар
 
 
Брали бы сразу советником Лаврова,хули размениваться на разную мелочь?
 показати весь коментар
 
 
толковий економіст, антипутінець. розумніший за гончарука
 показати весь коментар
 
 
Не вижу ничего плохого учитывая что он он против нынешнего режима в рашке, вон Климкин был на намного более важной должности чем простой советник.
 показати весь коментар
 
А чого так слабо ? Радником з економіки ? Он Віктуар Пьодрищ мвністром оборони кацапа з ФСБ мав .
 показати весь коментар
 
 
а шо могло быть по другому ? ну если оно уже подписало капитуляцию . победивший всегда диктует тем кто договаривается по середине .
 показати весь коментар
 
Операція по ліквідації держави Україна у завершальній стадії.! Завершення відбудеться,після продажу землі,для людей,що ще не виїхали ,влаштують черговий ьбл
 показати весь коментар
 
Это очень крутой человек ! Антипутинец! Он не только в экономике подскажет...
 показати весь коментар
 
Треба щоб економісти проаналізували промисловий та науково технічний підйом Германії 1933 - 1945 років. Чужому навчайтесь та свого не цурайтесь (Т. Г. Шевченко)
 показати весь коментар
 
Ну ***,казалось бы молодое поколение,но и они к московскому барину за советом и разрешением обращаются,нах их,в Украине есть Лановой - всё вам расскажет,разжуёт и в ваши тупые горлянки запихает любые правильные экономические решения.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору