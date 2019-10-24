 Демократи в Конгресі США з'ясовують, чи фінансував Фірташ виборчу кампанію Трампа

Про це пише американське видання Politico з посиланням на члена Палати представників Джеймі Раскіна, інформує Цензор.НЕТ.
"Демократи Конгресу з'ясовують, чи справді український олігарх (Фірташ. - Ред.), пов'язаний з організованою злочинністю, займався фінансуванням двох соратників Руді Джуліані (Лева Парнаса й Ігоря Фрумана. - Ред.), яких підозрювали в тому, що вони робили незаконні внески у виборчу кампанію президента Дональда Трампа і законодавців Республіканської партії", - йдеться в повідомленні.
Видання зазначає, що Дмитро Фірташ - заможний громадянин України, обвинувачений у розкраданні коштів української енергетичної компанії, зараз бореться в суді проти своєї екстрадиції в США. Проти нього порушено справи за підкуп.
Тепер український олігарх потрапив під ще більшу увагу перевірок через підозри, що він може бути джерелом сумнівного багатства двох американських бізнесменів Лева Парнаса й Ігоря Фрумана. Їх звинувачують у незаконному фінансуванні кампанії Трампа і республіканців.
Остаточне джерело їхніх грошей досі невідоме. В обвинувальному акті йдеться лише, що "іноземець-1", росіянин, надав Парнасу і Фруману гроші, щоб вони зробили пожертви Трампу і Республіканській партії в липні 2018 року і квітні 2019 року. Зокрема, йдеться про $325 000 фонду кампанії Трампа. Ці гроші, як і внесок у розмірі $15 000 на фонд генерального прокурора Західної Вірджинії Патрика Моррісі, були пожертвувані від імені компанії з експорту природного газу. Парнас і Фруман виступають її засновниками, але вона, схоже, не веде жодних реальних справ.
"Зростає інтерес до Фірташа і того, яку роль він грав", - сказав Джеймі Раскін.
"Його зв'язок із Володимиром Путіним і Росією також потрібно вивчити", - додав він.
Я думаю он и баллотироваться не станет
+10 Андрей Кафельников
фиртащ-на загоне,пэтро-в напряге,гудку ахметычу-приготовиться!!!
ПС:амеры,не схибьте.GBA!
по сабжу-натой час багато чого шо нас тоді врятувало.коли Дніпро пішов на війну(по Січеславській області-найбвльші втрати ОС сил АТО 2014).жінки і діти зосталися в місті за 200 км від БД.тобу Бєня для нас-свята корова.
а ви,шароварні,що робили у весну/літо 2014го?
и шо там получится ?
всё Коломойский украл, или вы ещё не придумали ?
ПС:амеры,не схибьте.GBA!
Она смогла внести хаос во внутреннюю политику США, всех их между собой до жути поссорить, шо россии годами не удавалось.
Правда, это всё произошло благодаря глупости и жадности наших политиков, но факт уже свершился...
Как наша страна вылезет из этой хреновой ситуации - даже представить себе сложно...
Второй Майдан проиграл, когда порох полетел в Вену к фирташу за благословлением.
01.09.16 год
"Агентство АР, в свою очередь, сообщило о многочисленных встречах госсекретаря Клинтон с потенциальными донорами фонда. По подсчетам агентства, из 154 человек, встречавшихся с Клинтон, 85 пожертвовали фонду в общей сложности 156 миллионов долларов. Одним из самых щедрых доноров фонда стал зять бывшего президента Украины Леонида Кучмы миллиардер Виктор Пинчук - общая сумма его взноса составила 13 миллионов долларов."
"...Ми точно знаємо, що деякі ключові документи, які Руді Джуліані використовує для захисту президента Трампа та для нападу на ймовірних ворогів президента Трампа, походять з юридичної команди Дмитра Фірташа у Відні. І ці документи Джуліані по телевізору взяв і представив як доказ своїх тверджень про порушення Роберта Мюллера та Джо Байдена.
Тепер, як Фірташ взявся за ці документи, - питання відкрите. І ще важливіше питання, на мою думку, полягає в тому, що Фірташ може отримати від надання цих документів Джуліані. - Саймон Шустер https://www.npr.org/2019/10/19/771518776/what-oligarch-dmytro-firtash-has-to-do-with-the-ukraine-scandal?utm_campaign=storyshare&utm_source=twitter.com&utm_medium=social