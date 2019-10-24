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Все про:Конгрес США (311) США (5707) Фірташ (198) Трамп (2167) Джуліані (60) Парнас Лев (5) Фруман Ігор (4)

 Демократи в Конгресі США з'ясовують, чи фінансував Фірташ виборчу кампанію Трампа

Український олігарх Дмитро Фірташ, якого в Штатах розшукують за звинуваченням у корупції, міг робити внески у виборчу кампанію президента США Дональда Трампа через нині заарештованих Парнаса і Фрумана.

Про це пише американське видання Politico з посиланням на члена Палати представників Джеймі Раскіна, інформує Цензор.НЕТ.

"Демократи Конгресу з'ясовують, чи справді український олігарх (Фірташ. - Ред.), пов'язаний з організованою злочинністю, займався фінансуванням двох соратників Руді Джуліані (Лева Парнаса й Ігоря Фрумана. - Ред.), яких підозрювали в тому, що вони робили незаконні внески у виборчу кампанію президента Дональда Трампа і законодавців Республіканської партії", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що Дмитро Фірташ - заможний громадянин України, обвинувачений у розкраданні коштів української енергетичної компанії, зараз бореться в суді проти своєї екстрадиції в США. Проти нього порушено справи за підкуп.

Читайте також: Партнери Джуліані Парнас і Фруман не визнають себе винними в незаконному фінансуванні кампанії Трампа

Тепер український олігарх потрапив під ще більшу увагу перевірок через підозри, що він може бути джерелом сумнівного багатства двох американських бізнесменів Лева Парнаса й Ігоря Фрумана. Їх звинувачують у незаконному фінансуванні кампанії Трампа і республіканців.

Остаточне джерело їхніх грошей досі невідоме. В обвинувальному акті йдеться лише, що "іноземець-1", росіянин, надав Парнасу і Фруману гроші, щоб вони зробили пожертви Трампу і Республіканській партії в липні 2018 року і квітні 2019 року. Зокрема, йдеться про $325 000 фонду кампанії Трампа. Ці гроші, як і внесок у розмірі $15 000 на фонд генерального прокурора Західної Вірджинії Патрика Моррісі, були пожертвувані від імені компанії з експорту природного газу. Парнас і Фруман виступають її засновниками, але вона, схоже, не веде жодних реальних справ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Важливо дізнатися весь список запрошених на інавгурацію Трампа українців і суми, які за це були заплачені, - Бутусов про затримання лобістів Фрумана і Парнаса

"Зростає інтерес до Фірташа і того, яку роль він грав", - сказав Джеймі Раскін.

"Його зв'язок із Володимиром Путіним і Росією також потрібно вивчити", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155806
 
   
 Топ коментарі
 
Фирташ, Ахметов, Порошенко, все это кубло давно пора уничтожить.
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фиртащ-на загоне,пэтро-в напряге,гудку ахметычу-приготовиться!!!
ПС:амеры,не схибьте.GBA!
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Первую избирательную компанию Порошенко он точно финансировал.
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В чём проблема ? У Зели есть полиграф . Не дорого .
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Неужели украинские делишки таки похоронят Орангутана?
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ну, Байдена-то по факту уже похоронили.

Я думаю он и баллотироваться не станет
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Да не, пока еще барахтается старичек, даже рейтинг вроде не особо растерял. У социалистов другой взгляд на коррупцию, для них если свой - то можно.
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Этого? Я в породах не очень разбираюсь.

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Фирташ, Ахметов, Порошенко, все это кубло давно пора уничтожить.
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прутня вам , кацапи ,на обличчя ,в серце й в душу замість Дніпра. Я пам'ятаю , що робив Ігор Валерійович , коли ваша ахмєтка "гуділа".
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і що ж він робив...!? мабуть виводив 155 млрд.грн. з банку приват в офшори..!? а може скупав нерухомість на сотні млн. баксів в USA !? Хоч іноді включай мізки.., якщо вони є.
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забанили фанаты обозначенных...дубль:
+10Демократи в Конгресі США з'ясовують, чи фінансував Фірташ виборчу кампанію Трампа - Цензор.НЕТ 1083 Андрей Кафельников
фиртащ-на загоне,пэтро-в напряге,гудку ахметычу-приготовиться!!!
ПС:амеры,не схибьте.GBA!

по сабжу-натой час багато чого шо нас тоді врятувало.коли Дніпро пішов на війну(по Січеславській області-найбвльші втрати ОС сил АТО 2014).жінки і діти зосталися в місті за 200 км від БД.тобу Бєня для нас-свята корова.
а ви,шароварні,що робили у весну/літо 2014го?
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если и вывел - то мне не жалко, меньше порошенке с охметом осталось
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и про суммы рефинанса для банков можно ?
и шо там получится ?
всё Коломойский украл, или вы ещё не придумали ?
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Если интересно, прочтите решение лондонского апелляционного суда..., прозреете немного Демократи в Конгресі США з'ясовують, чи фінансував Фірташ виборчу кампанію Трампа - Цензор.НЕТ 9475
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фиртащ-на загоне,пэтро-в напряге,гудку ахметычу-приготовиться!!!
ПС:амеры,не схибьте.GBA!
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Никто вам ничего не должен, у американцев а основной массе не вызывает энтузиазма платить всяким странам третьего мира особенно когда они кусают дающую руку.
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Таки Украина самая влиятельная держава в мире.
Она смогла внести хаос во внутреннюю политику США, всех их между собой до жути поссорить, шо россии годами не удавалось.
Правда, это всё произошло благодаря глупости и жадности наших политиков, но факт уже свершился...
Как наша страна вылезет из этой хреновой ситуации - даже представить себе сложно...
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Первую избирательную компанию Порошенко он точно финансировал.
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Фирташ финансировал кампании Ющенка, Овоща и Порошенка. И был по-факту "акционером-собственником" этих трёх презов
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Первый Майдан проиграл, когда самолёт фирташа привез тёщу юща на инаугурацию.
Второй Майдан проиграл, когда порох полетел в Вену к фирташу за благословлением.
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Ну чи фінансував фірташ трампа, це америкоси з"ясують точно, а от сивочолого брехливого хряка фірташ фінасував і це - факт. І для фірташа, і для цинічного бариги, прихід до влади ЮВТ - смерті подібний. Тому "мародер" ще перед виборами14-го року, в Відень до фірташа майнув разом з віталіком-"боксером" с "шефом пасавєтоватся!".
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Миль пардон, а где нынче тов. Фирташ обретается? Его вроде присудили к выдаче из Австрии в США, и на этом всё затихло?
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Денег у фирташа много. Может нанять адвокатов, которые тянут дело в бесконечность
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Это вряд-ли. Ценный свидетель. Знает очень много.
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В США психоз. Перед КНДР, и Венесуэлой поплясали угрожающий танец, Сирию и курдов сдали, теперь себя кушать начали.
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А демократы про взносы Пинчука в предвыборный фонд Хиллари Клинтон не хотят узнать? Не приятно, зато справедливо!

01.09.16 год
"Агентство АР, в свою очередь, сообщило о многочисленных встречах госсекретаря Клинтон с потенциальными донорами фонда. По подсчетам агентства, из 154 человек, встречавшихся с Клинтон, 85 пожертвовали фонду в общей сложности 156 миллионов долларов. Одним из самых щедрых доноров фонда стал зять бывшего президента Украины Леонида Кучмы миллиардер Виктор Пинчук - общая сумма его взноса составила 13 миллионов долларов."
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Не минуло й тижня...

"...Ми точно знаємо, що деякі ключові документи, які Руді Джуліані використовує для захисту президента Трампа та для нападу на ймовірних ворогів президента Трампа, походять з юридичної команди Дмитра Фірташа у Відні. І ці документи Джуліані по телевізору взяв і представив як доказ своїх тверджень про порушення Роберта Мюллера та Джо Байдена.
Тепер, як Фірташ взявся за ці документи, - питання відкрите. І ще важливіше питання, на мою думку, полягає в тому, що Фірташ може отримати від надання цих документів Джуліані. - Саймон Шустер https://www.npr.org/2019/10/19/771518776/what-oligarch-dmytro-firtash-has-to-do-with-the-ukraine-scandal?utm_campaign=storyshare&utm_source=twitter.com&utm_medium=social
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Что-то я не пойму- тогда вся Украина держалась зубами за Обаму, Трампа все включая меня считали придурком и клоуном- а Фирташ выходит был идиотом? Или наоборот- светлым гением?
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Гниду фірташа ***** на налигачі волочиьи в США там ця гнида всіх здасть.
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