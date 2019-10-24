 У повітрі Києва не виявлено збільшення концентрації забруднюючих речовин, - МОЗ про результати моніторингу

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в Міністерстві охорони здоров’я України відбулася нарада щодо стану забруднення атмосферного повітря в м. Києві. Повідомляється, що на зустрічі були представлені фактичні дані моніторингу атмосферного повітря.

"Наразі ситуація зі станом атмосферного повітря в Києві залишається у своїх звичних параметрах, збільшення концентрації забруднювальних речовин, за якими проводиться моніторинг, не зафіксовано. Однак осінні погодні умови можуть сприяти накопиченню забруднювальних речовин та негативно впливати на стан здоров’я населення", - повідомили в прес-службі.

За результатами зустрічі Міністерство охорони здоров’я планує:

Ініціювати зміни в міській інфраструктурі, будівництво об’їздних доріг для зменшення автомобільних викидів в житловій зоні.

Оновити законодавство, що встановлює гранично-допустимі концентрації для шкідливих речовин в атмосферному повітрі.

Ініціювати проведення міжсекторальної зустрічі з Міністерством енергетики та захисту довкілля. Мета - актуалізація планів впровадження Порядку здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 №827.

Визначити контроль якості атмосферного повітря пріоритетним питанням в рамках соціально-гігієнічного моніторингу, який буде фінансуватися з державної бюджетної програми "Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями".

Як зазначили в МОЗ, уряд вирішуватиме проблему забруднення повітря комплексно.

"У співпраці з місцевою владою та контролюючими органами буде налагоджено систему контролю небезпечних викидів. Ця інформація буде доступною для кожного та проводитиметься із залученням всіх заінтересованих сторін", - йдеться в повідомленні.