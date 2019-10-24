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 Суспільство
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Все про:повітря (36) забруднення (73) Київ (6676) Мінздоров'я (999)

 У повітрі Києва не виявлено збільшення концентрації забруднюючих речовин, - МОЗ про результати моніторингу

У Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що повітря Києва залишається у своїх звичних параметрах, а збільшення концентрації забруднюючих речовин не виявлено.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в Міністерстві охорони здоров’я України відбулася нарада щодо стану забруднення атмосферного повітря в м. Києві. Повідомляється, що на зустрічі були представлені фактичні дані моніторингу атмосферного повітря.

"Наразі ситуація зі станом атмосферного повітря в Києві залишається у своїх звичних параметрах, збільшення концентрації забруднювальних речовин, за якими проводиться моніторинг, не зафіксовано. Однак осінні погодні умови можуть сприяти накопиченню забруднювальних речовин та негативно впливати на стан здоров’я населення", - повідомили в прес-службі.

За результатами зустрічі Міністерство охорони здоров’я планує:

  • Ініціювати зміни в міській інфраструктурі, будівництво об’їздних доріг для зменшення автомобільних викидів в житловій зоні.
  • Оновити законодавство, що встановлює гранично-допустимі концентрації для шкідливих речовин в атмосферному повітрі.
  • Ініціювати проведення міжсекторальної зустрічі з Міністерством енергетики та захисту довкілля. Мета - актуалізація планів впровадження Порядку здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 №827.
  • Визначити контроль якості атмосферного повітря пріоритетним питанням в рамках соціально-гігієнічного моніторингу, який буде фінансуватися з державної бюджетної програми "Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями".

Як зазначили в МОЗ, уряд вирішуватиме проблему забруднення повітря комплексно.

"У співпраці з місцевою владою та контролюючими органами буде налагоджено систему контролю небезпечних викидів. Ця інформація буде доступною для кожного та проводитиметься із залученням всіх заінтересованих сторін", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155802
 
 
 Топ коментарі
 
Правильно. Одни витамины.
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От радостной этой новости почему-то не проходит першение в горле, держится слеза на глазу, в носу как в кочегарке и птички кажутся в тумане совсем-совсем особенными. В воздухе Киева не обнаружено увеличения концентрации загрязняющих веществ, - Минздрав о результатах мониторинга - Цензор.НЕТ 9347
В воздухе Киева не обнаружено увеличения концентрации загрязняющих веществ, - Минздрав о результатах мониторинга - Цензор.НЕТ 2505
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кто сжигает листья- тот выродок,который заслуживает бейсбольной битой
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Бабка в тумане подожгла мокрые листья и пол мира остановилось .
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..дышите глубже и не паникуйте - а то Хутин нападет... ИДИОТЫ ***... И еще вопросик возник - а это точно заявил минздрав а не 95 квартал ?! В воздухе Киева не обнаружено увеличения концентрации загрязняющих веществ, - Минздрав о результатах мониторинга - Цензор.НЕТ 5396
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Совок везде и во всем!
- Какова концентрация вредных веществ в воздухе?
- В пределах нормы, оснований для паники нет!
Или,
- Как высок уровень преступности?
- Преступность есть, но неуклонно снижается!
Короче, все у нас всегда хорошо.
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v совке было намного лучше чем щас мусора ходили без наручников и дубинок
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Вернулся с улицы как с поле боя под Ипром. Жжение в глазах и на губах. Дышать на позняках нечем. Видимость 0. Завтра хоть ГП5 надевай.. А так да. Все чисто. Как в ссср.
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А, тоді все норм. Хлопці й дівчата - знімайте протигази!


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От радостной этой новости почему-то не проходит першение в горле, держится слеза на глазу, в носу как в кочегарке и птички кажутся в тумане совсем-совсем особенными. В воздухе Киева не обнаружено увеличения концентрации загрязняющих веществ, - Минздрав о результатах мониторинга - Цензор.НЕТ 9347
В воздухе Киева не обнаружено увеличения концентрации загрязняющих веществ, - Минздрав о результатах мониторинга - Цензор.НЕТ 2505
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В воздухе Киева не обнаружен кислород - Минздрав
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Во дикари - тумана осеннего не видали!
Чай из Африки...
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Научна гипотеза:" Зелена пліснява виділяє токсичні випари."
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видно наверху решили что мы медленно эмигрируем можно еще притравить
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В загрязняющих веществах воздуха не обнаружено...
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