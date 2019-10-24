 На Харківщині голова сільради впіймався на хабарі 800 дол., - прокуратура

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.
За даними слідства посадова особа органу місцевого самоврядування одного з районів Харківської області вимагала хабаря за надання у власність земельної ділянки загальною площею 0,700 га для будівництва та обслуговування господарських будівель і споруд.
Під час слідства задокументовано факт отримання хабара в розмірі 800 доларів.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 КК України.
Все, я заспоєний - корупцiю у владних кабiнетах подолано!
800...в селе... тюашо нельзя?
Наверно теперь взяткодатели обнищали...
Беда! Как её побороть? Все созданные дорогущие анти коррупционные органы жидко обосрались... Какие ещё нужно создать органы на эти органы, шобы побороть эту заразу?
"В наше время, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. У нас красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю."
- в сельских советах
- в полиции (но исключительно на уровне рядовых патрульных и участковых)
- в таможенной службе (в основном на самых низах служебной лестницы),
- армии/национальной гвардии/пограничной службе (на уровне младших офицеров)
Приятно осознавать, что городские советы/администрации, суды, министерства, прокуратура, верховный совет и государственные корпорации, либо вообще не затронуты коррупцией, либо уровень ее настолько ничтожен, что и говорить не о чем...