 На Харківщині голова сільради впіймався на хабарі 800 дол., - прокуратура

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

За даними слідства посадова особа органу місцевого самоврядування одного з районів Харківської області вимагала хабаря за надання у власність земельної ділянки загальною площею 0,700 га для будівництва та обслуговування господарських будівель і споруд.

Під час слідства задокументовано факт отримання хабара в розмірі 800 доларів.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 КК України.

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