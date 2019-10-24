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Все про:хабар (2786) Правоохоронні органи (298) прокуратура (1940) Харківщина (794) сільрада (50)

 На Харківщині голова сільради впіймався на хабарі 800 дол., - прокуратура

Прокуратура повідомила сільському голові одного з районів Харківської області про підозру за фактом отримання хабара.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

За даними слідства посадова особа органу місцевого самоврядування одного з районів Харківської області вимагала хабаря за надання у власність земельної ділянки загальною площею 0,700 га для будівництва та обслуговування господарських будівель і споруд.

Під час слідства задокументовано факт отримання хабара в розмірі 800 доларів.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 КК України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155801
 
 
 Топ коментарі
 
попался на взятке 800 долл., - прокуратура/ Рябошапку в университете Соломона ловить больших воров типа Коломойского не научили.
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"Нехай не лізе поперед "провладних батьків" до пекла" - майже цитата.
На Харьковщине председатель сельсовета попался на взятке 800 долл., - прокуратура - Цензор.НЕТ 6862
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Аж ВIСIМСОТ далярiв?!
Все, я заспоєний - корупцiю у владних кабiнетах подолано!
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попался на взятке 800 долл., - прокуратура/ Рябошапку в университете Соломона ловить больших воров типа Коломойского не научили.
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"Нехай не лізе поперед "провладних батьків" до пекла" - майже цитата.
На Харьковщине председатель сельсовета попался на взятке 800 долл., - прокуратура - Цензор.НЕТ 6862
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В офшорах соседнего села? 3 хаты, и гектар земли.
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При преЗЕденте правоохранительные органы мелочевкой не занимаются....только олигархами или миллионерами ....
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О знову спортивна рибалка на тюльку перейшла як при кучмі, ющі та янику, а при петі імітували трофеї...... На Харьковщине председатель сельсовета попался на взятке 800 долл., - прокуратура - Цензор.НЕТ 7636 А де ж велика риба?!
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Ой-ёй-ёёёйййй... погорел паря...800 североамериканских! Начальник села! Ото мужчина поднялся...
800...в селе... тюашо нельзя?
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отпустите его - это бедный колхозник,он никогда в жизни не видел баксов, его подставили,он кукурузой расчитается
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При Порошенко председатели б'ольшие взятки брали...
Наверно теперь взяткодатели обнищали...
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Подозреваю, шо какого "председателя" за шкирки не возьми - он замешан на взятах.
Беда! Как её побороть? Все созданные дорогущие анти коррупционные органы жидко обосрались... Какие ещё нужно создать органы на эти органы, шобы побороть эту заразу?
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После таких новостей всё время вспоминаю цитату и одного сериала.
"В наше время, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. У нас красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю."
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Судя по статистике, корупция процветает в основном:
- в сельских советах
- в полиции (но исключительно на уровне рядовых патрульных и участковых)
- в таможенной службе (в основном на самых низах служебной лестницы),
- армии/национальной гвардии/пограничной службе (на уровне младших офицеров)
Приятно осознавать, что городские советы/администрации, суды, министерства, прокуратура, верховный совет и государственные корпорации, либо вообще не затронуты коррупцией, либо уровень ее настолько ничтожен, что и говорить не о чем...

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Наверное кто-то из учителей дал взятку, с 4000 баксов в месяц могут себе и не такое позволить!
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800 долларов? .. где-то весело хрюкает Мародёр
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Село не большое а преседатель "по крупному" гребёт
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