 Перший заступник міністра юстиції Горовець очолив Антирейдерську комісію

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначив міністр юстиції Денис Малюська, крім оновлення складу Антирейдерської комісії, відбувається формування Експертного офісу з питань державної реєстрації.

"Експертний офіс прийде на зміну Комісії. Він не просто розглядатиме матеріали скарг і готуватиме висновки щодо них, а й узагальнюватиме проблематику в сфері державної реєстрації та одразу формуватиме пропозиції змін до законодавства й удосконалень програмного забезпечення державних реєстрів. Тобто матиме так званий "єдиний цикл", - уточнив глава відомства.

У Мін'юсті обіцяють проводити засідання комісії в форматі круглого столу, створити гарячу лінію для спілкування зі скаржниками.

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