EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  981  20
Все про:чутки (16) звільнення (698) Пристайко (218) Мендель (45)

 Інформація про намір звільнити главу МЗС Пристайка є необґрунтованими чутками, - Мендель

Речниця глави держави Юлія Мендель заявила, що президент України Володимир Зеленський не має наміру відправляти у відставку міністра закордонних справ України Вадима Пристайка. За її словами, така інформація є необґрунтованими чутками.

Про це Мендель повідомила виданню "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Інформація про можливе звільнення Вадима Пристайка - необґрунтовані чутки. Вадим Пристайко результативно і професійно виконує обов'язки міністра закордонних справ. Його досвід, знання і зв'язки дипломата надзвичайно важливі для України на міжнародній арені", - сказала вона.

Раніше в ЗМІ повідомили, що в Офісі президента нібито вже підготовлено подання на звільнення Пристайка, і найближчими днями воно буде направлено до Верховної Ради.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не може вести переговори про мирне врегулювання на Донбасі нескінченно, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155797
 
 
 Топ коментарі
 
В партии Слуга Народа провели тестирование. Нужно было в дощечку с круглым, квадратным и треугольным отверстием вставить шарик, кубик и пирамидку. По результатам партия разделилась на две части: полные идиоты и Жан Беленюк, который очень сильный.
(C)
@Rooftop564
😄
 показати весь коментар
 
Олександр Погребиський‏ @nasia014 3 мин.3 минуты назад

Информация о намерении уволить главу МИД Пристайко является необоснованными слухами, - Мендель - Цензор.НЕТ 3264

Головне знайти поліграфолога, який тебе поважає....
Давід Арахамія
Журналістам після проходження тесту.
 показати весь коментар
 
м-да, хоть он и бесполезен для страны как министр иностранных дел, но как жополиз весьма у Зели востребован.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Олександр Погребиський‏ @nasia014 3 мин.3 минуты назад

Информация о намерении уволить главу МИД Пристайко является необоснованными слухами, - Мендель - Цензор.НЕТ 3264

Головне знайти поліграфолога, який тебе поважає....
Давід Арахамія
Журналістам після проходження тесту.
 показати весь коментар
 
 
Пока зеля поменяет власть , на новые выборы получим приглашение . Всё не то и не так . Гнать всех надо ссаными тряпками .
 показати весь коментар
 
 
В партии Слуга Народа провели тестирование. Нужно было в дощечку с круглым, квадратным и треугольным отверстием вставить шарик, кубик и пирамидку. По результатам партия разделилась на две части: полные идиоты и Жан Беленюк, который очень сильный.
(C)
@Rooftop564
😄
 показати весь коментар
 
 
м-да, хоть он и бесполезен для страны как министр иностранных дел, но как жополиз весьма у Зели востребован.
 показати весь коментар
 
 
Проблема в тому, що в нас кожен президент, керівник приходить зі "своєю" командою кмів,сватів, однокасників, і зазвичай це команда прихлебателей грабіжників. А потрібно, щоб ти приходив і робив весь колектив, всю країну командоюКОМАНДОЮ! Ну, атой хто не захоче бути командою того "дискваліфікувати" ......
 показати весь коментар
 
После того, как вы сами признали, что любой кто хочет сшибить бабло может получать украинскую пенсию, даже те кто отказался от гражданства и те, кто получает одну пенсию от Украины, вторую от оккупанта, вылядит совершенно нелогичным ваш отказ от выбора тех же предателей и ренегатов, которые положив на Украину выбрали Россию. Если уже сами признаете их людьми достойными пенсии, то кушайте что сами наварили. Логически запрос от кацапов обоснован, вы сами его спровоцировали.
 показати весь коментар
 
А кто там в Японии выглядывал постоянно из-за угла,боясь как бы шеф не сболтнул лишнего на интервью. Руками и ногами махал перед камерой,что пора закругляться. Так это ж истеричка мендель. Мосчная пресс-секретарь.😊
 показати весь коментар
 
 
А про желтое платье на приеме у императора Ленке сказать забыла?
 показати весь коментар
 
Честно убрав бы этих двух артистов Пристайло и Мендель мы ничего бы не потеряли и не заметили их пропажу из за их бесполезности для общества и страны
 показати весь коментар
 
 
письменно опровергать слухи ей можно.К людям Мендель выпускать нельзя: Мендель побывала на допросе в ГПУ для разъяснения своих публичных высказываний о том, что украинские военнослужащие будто бы обстреливают на Донбассе гражданские объекты.
 показати весь коментар
 
" ....Это "ж-ж-ж-ж..." неспроста!".. Видно, у Пристайко начало "подгорать", а "дежурной задницей", как и Данилюк, он желания быть, не имеет......
 показати весь коментар
 
 
Оберштурмбанфюрер СС фрау Мендель дала еще один шанс унтермешу Приставке исправиться унд филе арбайт на благо грин команде.Арбайт махт фрай,***** Інформація про намір звільнити главу МЗС Пристайка є необґрунтованими чутками, - Мендель - Цензор.НЕТ 581
 показати весь коментар
 
думаешь,прошла бы кастинг в шутцштаффель ? Інформація про намір звільнити главу МЗС Пристайка є необґрунтованими чутками, - Мендель - Цензор.НЕТ 9203
 показати весь коментар
 
Прахоботы скучают.И Брешуть,брешуть,брешуть.ОПЗЖ дуже отстаёт и брешет в Мацкве.
 показати весь коментар
 
Папаня Вадима, генерал СБУ в свое время похлопотал за сына - выпускника политеха. Жив ли старик-отец? Хотя сынок-то уже взрослый.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору