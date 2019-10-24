 "Чергова брудна маніпуляція", - в МЗС відповіли на пропозицію РФ визнати окупацію Криму

Таким чином офіційний представник Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко прокоментувала слова заступника міністра закордонних справ РФ Андрія Руденка. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт міністерства.
"Нахабна вимога чиновника РФ про визнання незаконної окупації Криму - чергова брудна маніпуляція Кремля", - заявила Зеленко.
"Укотре нагадуємо Росії, що, відповідно до Конвенції ООН з морського права, саме Україна є прибережною державою в Чорному, Азовському морі і Керченській протоці у водах, прилеглих до Українського Криму", - додала вона.
За словами офіційної представниці МЗС, українська сторона готова "до переговорів у будь-якому форматі, головною метою яких стане відновлення суверенітету України над нині окупованими Росією АР Крим та містом Севастополь".
Нагадаємо, 22 жовтня заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що переговори між Україною і РФ про морський кордон можливі за відсутності спору про права "на материкову або острівну територію". Він сказав, що хорошою основою для врегулювання питання про морське розмежування між країнами могло б стати визнання Україною окупації Криму.
(Зеленго - ето йад, шоб мазать, када идет кроф)
Я подібний шум чув і від комуняк, і від совкодрочерів, і від даунецьких. В тому числі й на Цендорі. Але МИ знали що всі перелічені сконають у помийній ямі. Ти вважаєш що ваші зелені мутанти чимось відрізняються від згаданих мною папірєдніків?
А на "Цензор" в останні півроку із за вас мутантів навіть гидко заходити, так ви спаскудили цей сайт.
(а якщо не подобається сайт - то не заходь - ніхто жалкувать не буде.........).
тицьнули паличкою в зелену кучу.
погодяться чи ні - зараз розпочнуться торги.
Українська Конституція .
Стаття - 2. яка ясно і чітко підказує що Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною!
Але ворожий кремль заявив що вони фашисти володіють ядерною зброєю, а значить злочинно не визнають суверенні території інших країн і їх Конституцію. І тому вони вороги тимчасово окупували Український Крим. Але багатомільйонний Український народ захищаючи святе територіальну цілісність і суверенітет своєї Батьківщини може відновить свій колишній ядерний статус. І тодi вже всіма які тільки є способами рано чи пізно обов'язково знищить цих лютих ворогів російських фашистів -окупантів. І безперечно що неодмінно звільнить свій рідний Український Крим і Донбас від тимчасової російської фашистської окупації, і це ні в кого не викликає ні найменшого сумніву.
Это уже действия агрессора, на действия нынешней нашей власти и это только начало.
ДумайТЕ!
І всім ясно що ці славні епізоди в історії Українського Криму у звільненні своєї святої української землі від проклятих народом України російських фашистів -окупантів рано чи пізно обов'язково повторяться. Тепер вже ******* Україна повинна відновити свій статус великої ядерної держави. А наш лютий ворог личакові загарбники як і раніше сто років тому вони будуть знову знищені і рідна але тимчасово окупована українська земля Криму буде обов'язково звільнена від проклятого кривавого ворога, кремлівських загарбників фашиста )(уйла.
Як Українці свій Крим звільнили. У квітні 1918 року!
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