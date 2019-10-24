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 Політика України
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 "Чергова брудна маніпуляція", - в МЗС відповіли на пропозицію РФ визнати окупацію Криму

Вимоги російського чиновника визнати незаконну окупацію Криму є черговою брудною маніпуляцією Кремля.

Таким чином офіційний представник Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко прокоментувала слова заступника міністра закордонних справ РФ Андрія Руденка. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт міністерства.

"Нахабна вимога чиновника РФ про визнання незаконної окупації Криму - чергова брудна маніпуляція Кремля", - заявила Зеленко.

"Укотре нагадуємо Росії, що, відповідно до Конвенції ООН з морського права, саме Україна є прибережною державою в Чорному, Азовському морі і Керченській протоці у водах, прилеглих до Українського Криму", - додала вона.

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За словами офіційної представниці МЗС, українська сторона готова "до переговорів у будь-якому форматі, головною метою яких стане відновлення суверенітету України над нині окупованими Росією АР Крим та містом Севастополь".

Нагадаємо, 22 жовтня заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що переговори між Україною і РФ про морський кордон можливі за відсутності спору про права "на материкову або острівну територію". Він сказав, що хорошою основою для врегулювання питання про морське розмежування між країнами могло б стати визнання Україною окупації Криму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155796
 
   
 Топ коментарі
 
А зеля почему-то уверен в своем триумфе на "нормандском формате", в то время как его будут там держать за лошка. Неадекват.
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Ужоснах! Низачот! Ф ее фамилии ашипка! Далжно бьіть - Зеленго!
(Зеленго - ето йад, шоб мазать, када идет кроф)

"Очередная грязная манипуляция", - в МИД ответили на предложение РФ признать оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 4186
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А зеля почему-то уверен в своем триумфе на "нормандском формате", в то время как его будут там держать за лошка. Неадекват.
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Фсе прапала, да? Украину сливают и это капитуляция?
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А ты никак ему орден готовишь за феерическую победу над путлером и подмахивающих ему меркель и макрону? Ну-ну.
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Да нет, все намного проще: я все никак не дождусь, когда тебе подобных в дурку санитары заберут и вы ваши бредни тут печатать перестанете.
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Эти ожидания лишь следствие твоей полыхающей задницы. Потому что ты такой же неадекват как и твой зелеидол.
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Урапоцриот, так это у меня "полыхает" и я тут пишу про зраду зрадную везде и всюду или все же это тебе надо водички выпить да остудить пукательную вену? "Очередная грязная манипуляция", - в МИД ответили на предложение РФ признать оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 5844
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А где зрада зрадная? Это объективный факт. Ты уверен,что квнщик переиграет кгбшника при прямых переговорах? Ну так проконсультируйся у психиатра.
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А что ж сывочолый гетьман не обыграл кгбшника? Но это совершенно не мешает тебе с того икону святого лепть. "Чергова брудна маніпуляція", - в МЗС відповіли на пропозицію РФ визнати окупацію Криму - Цензор.НЕТ 4592
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А он с путлером и не рвался разговоры разговаривать. Потому что понял,что это бесполезно после Минска.
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Да шо вы гаварите! А это что было то:
"Чергова брудна маніпуляція", - в МЗС відповіли на пропозицію РФ визнати окупацію Криму - Цензор.НЕТ 8003
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А ты идиот "по-жизни", или "по назначению"? Что такое - "протокольная встреча", тебе известно? И что там, если тебе и хочется пристрелить оппонента, а приходится руку жать, потому что "протокол" тебует, тебе известно?
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ты про "зраду зрадную" писал целых пять лет, когда Украина, под руководством Порошенко восстанавливала армию, военно-промышленный комплекс, экономику в условиях войны и частичной оккупации Донбасса, возвращала захваченную территорию. А теперь, когда пришла "зрада" настоящая, а не тобою "высосанная из пальца" (или другого члена), а с "твоего" "***********" весь мир смеётся, ты изо всех сил в барабан лупишь, радуясь неизвестно чему...
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Пару десятков идиотов с сайта "Цензор" - это не "весь мир".
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ты входишь в число этих "пары десятков идиотов"? Так мы об этом давно знаем...
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Із пари десятків цензорівських ідіотів ти значишся десь під номером 15-16. Ти забув що це форум Майданівців і порохоботів? Я не беруся обговорювати політику адмінів, проте на інших форумах на поле випускають не більше трьох зебілів (ригів) плюс одного кацапа. Для затравочки. А потім відпрацьований матеріал викидають і запускають нових.
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Я пам'ятаю, що з весни цього року ви перетворили раніше, ще рік назад, нормальний сайт "Цензор" в збіговистько соєвих ідіотів.
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Лоботомований, ти хоч здатний вловити суть мого поста? Ти тут - шум ефіру, сміття, інакше кажучи. І вслуховуватися у твій шум можуть лише новачки.

Я подібний шум чув і від комуняк, і від совкодрочерів, і від даунецьких. В тому числі й на Цендорі. Але МИ знали що всі перелічені сконають у помийній ямі. Ти вважаєш що ваші зелені мутанти чимось відрізняються від згаданих мною папірєдніків?
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Соєвий ідіот, з високої гори я хотів плювати на твоїх "зелених мутантів" - до них на разі моє ставлення нейтральне, чим до соєвого хряка Порошенко. Зрозуміло?
А на "Цензор" в останні півроку із за вас мутантів навіть гидко заходити, так ви спаскудили цей сайт.
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"Шум", заглохни. Я вже написав що спостерігав чимало м**аків кричали як якісь "свідки Єгови" - "Тільки ми пізнали істину!". Після чого відбивалися від хазяйських псів / витрушували одяг після ведра води / перерахували сходинки.
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Твоя "висока гора", з якої ти погрожуєш плювать - всього-навсього купа зеленого лайна посеред болота, сидячи на якій, ти і "квакаєш"...

(а якщо не подобається сайт - то не заходь - ніхто жалкувать не буде.........).
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Просто всем, кроме зебилов, уже понятно, шо ота "божья роса", которая изливается из-под Моники в глаза лохтората, имеет желтый цвет и аммиачный запах.
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Нас с тобой уже! держат за лохов. как только мы подписали минские мы стали лохами и трусами. не надо было их подписывать, а того кто их подписал нужно было прям на Майдане повесить. после чего всем от мала и до велика, и депутатам всех уровней идти на смерть убивая врага. всю страну не перестреляют, а кацапы перестанут с презрением говорить - хохлы бесхребетные.
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Нуууу хз хз, верить что кацапам, что их прикацапленым зеленым братушкам, вообще не стоит
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це пробний шар.
тицьнули паличкою в зелену кучу.
погодяться чи ні - зараз розпочнуться торги.
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Як показує час та сайт "Цензор", в Україні також чимало відвертих ідіотів, котрим мізки замінив телевізор.
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Как раз статистика - ваша, зеленая.Вы ж за Голобородька из сериала "Слуга народа" голосовали. "Чергова брудна маніпуляція", - в МЗС відповіли на пропозицію РФ визнати окупацію Криму - Цензор.НЕТ 8709
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Я голосовал за будущее Украины, а не за какие-то личности, а с порохом можно было только вернуться в прошлое.
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Вот этот гарсон - твое видение будущего Украины?

"Чергова брудна маніпуляція", - в МЗС відповіли на пропозицію РФ визнати окупацію Криму - Цензор.НЕТ 7818
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Мое виденье будущего Украины- без войны( что не возможно при порохе) , без кацапии, ( что невозможно при РыгоАналах). А других вариантов нет!
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На сегодня Моника хочет отступать на своей же территории, а в ушко ему шепчет рыгоанал Богдан.
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Украина будет свободной от кацапского нашествия!!!
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А как вчера подхватила єту "новость" порохоботская ботва , как обсасьівали очередную "зраду"! Но вьішел пук в лужу...
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Грязная манипуляция,грязного кремля.
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РФ выглядит как ребёнок который украл машинку в песочнице пока все отвлеклись, и теперь не хочет отдавать, требуя признать что этого его машинка.
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Хоч кацапня і верещить КРИМНАШ, а таки їм дошкуляє що він не їхній і вони це демонструють. "Чергова брудна маніпуляція", - в МЗС відповіли на пропозицію РФ визнати окупацію Криму - Цензор.НЕТ 3687
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"Чергова брудна маніпуляція", - в МЗС відповіли на пропозицію РФ визнати окупацію Криму - Цензор.НЕТ 2416

Українська Конституція .
Стаття - 2. яка ясно і чітко підказує що Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною!
Але ворожий кремль заявив що вони фашисти володіють ядерною зброєю, а значить злочинно не визнають суверенні території інших країн і їх Конституцію. І тому вони вороги тимчасово окупували Український Крим. Але багатомільйонний Український народ захищаючи святе територіальну цілісність і суверенітет своєї Батьківщини може відновить свій колишній ядерний статус. І тодi вже всіма які тільки є способами рано чи пізно обов'язково знищить цих лютих ворогів російських фашистів -окупантів. І безперечно що неодмінно звільнить свій рідний Український Крим і Донбас від тимчасової російської фашистської окупації, і це ні в кого не викликає ні найменшого сумніву.
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И это уже не простые слова.
Это уже действия агрессора, на действия нынешней нашей власти и это только начало.
ДумайТЕ! "Чергова брудна маніпуляція", - в МЗС відповіли на пропозицію РФ визнати окупацію Криму - Цензор.НЕТ 2483
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Ничего, Портнов докажет незаконность прохода украинских моряков через Керченский пролив!
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29 квітня 1918 року був захоплений Чорноморський флот а на території звільненого Криму встановлена українська влада, в результаті Кримської операції - військового походу військ Армії Української Народної Республіки (УНР) на Крим проти окупантів з кремлівських бандитів -більшовиків. Цей похід став справжнім тріумфом українського війська. Адже 29 квітня 1918 року весь Чорноморський флот в блискавично звільненому українською армією рідному Українському Севастополі під командою українського адмірала Остроградського підняв українські національні прапора, величні жовто-блакитні полотнища і присягнув на вірність Українській державі. Віще командування і весь склад вже Україрського флоту оголосили про своє повне підпорядкування національному українському уряду в Києві. І УНР почала відновлювати свій рідний Український Крим на правах української автономії в Українській державі......
І всім ясно що ці славні епізоди в історії Українського Криму у звільненні своєї святої української землі від проклятих народом України російських фашистів -окупантів рано чи пізно обов'язково повторяться. Тепер вже ******* Україна повинна відновити свій статус великої ядерної держави. А наш лютий ворог личакові загарбники як і раніше сто років тому вони будуть знову знищені і рідна але тимчасово окупована українська земля Криму буде обов'язково звільнена від проклятого кривавого ворога, кремлівських загарбників фашиста )(уйла.
Як Українці свій Крим звільнили. У квітні 1918 року!
argumentua.com> stati / kak-ukraintsy-krym ... 1918 goda
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Нет хуже выродившегося из культурной среды… да и на хны вам границы в преддверии кабздеца? меняй фамилиё на Руденков, пора…
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Дура .ОНА ,и есть ДУРА не напоминать нужно ,а отстаивать интересы Украины в судах.
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рогатих пох на всіх, тільки пекло для цієї нації!!!!
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не надо ничего доказывать рашисту- ВР должна проголосовать и признать "совок" оккупантом Украины...вот и весь хрен
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