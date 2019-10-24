 "Чергова брудна маніпуляція", - в МЗС відповіли на пропозицію РФ визнати окупацію Криму

Таким чином офіційний представник Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко прокоментувала слова заступника міністра закордонних справ РФ Андрія Руденка. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт міністерства.

"Нахабна вимога чиновника РФ про визнання незаконної окупації Криму - чергова брудна маніпуляція Кремля", - заявила Зеленко.

"Укотре нагадуємо Росії, що, відповідно до Конвенції ООН з морського права, саме Україна є прибережною державою в Чорному, Азовському морі і Керченській протоці у водах, прилеглих до Українського Криму", - додала вона.

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За словами офіційної представниці МЗС, українська сторона готова "до переговорів у будь-якому форматі, головною метою яких стане відновлення суверенітету України над нині окупованими Росією АР Крим та містом Севастополь".

Нагадаємо, 22 жовтня заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що переговори між Україною і РФ про морський кордон можливі за відсутності спору про права "на материкову або острівну територію". Він сказав, що хорошою основою для врегулювання питання про морське розмежування між країнами могло б стати визнання Україною окупації Криму.