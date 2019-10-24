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 Події, Київські новини
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Все про:зґвалтування (91) Київ (6657) Нацполіція (8387)

 Поліція затримала ґвалтівника, який нападав на жінок у Святошинському районі столиці

Чоловіка, який ґвалтував і грабував жінок у Святошинському районі Києва, знайдено і взято під варту.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Затриманим виявився 46-річний раніше судимий киянин.

"Встановлено, що ґвалтівник орудував на території Святошинського району столиці. Так, 12 жовтня 2019 року зловмисник скоїв розбійний напад на 19-річну дівчину, після чого, зваживши на уразливий стан потерпілої, зґвалтував її.

Через кілька днів зловмисник вирішив повторити скоєне, однак 35-річна жінка змогла вирватися і покликати на допомогу", - йдеться в повідомленні.

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Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 152 (зґвалтування), ч. 2 ст. 186 (грабіж) і ч. 2 ст. 187 (розбій) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155794
 
 
 Топ коментарі
 
Ще один призедент . Як казав Зеленський " ... такі ж президенти як і я " .
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С топориком надежней будет 😝.
Желательно по самые уши...
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При задержании ничего не потерял ? Говорят , что химическая кастрация - это гуманно . А я уверен , что топорик и пенёк .
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При задержании ничего не потерял ? Говорят , что химическая кастрация - это гуманно . А я уверен , что топорик и пенёк .
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С топориком надежней будет 😝.
Желательно по самые уши...
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Ще один призедент . Як казав Зеленський " ... такі ж президенти як і я " .
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Смертельная инъекция или газовая камера, были бы вполне достойным финалом для такого д-ма.
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Ничего, закроют в сизо, кацманавт на поруки возьмет, а там и до ростовского маетку рукой подать.
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а многіє женщини позавідуют - єсть же мужикі, коториє хотят і могут
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В ВР дрОчунов на одного меньше станет?
Поліція затримала ґвалтівника, який нападав на жінок у Святошинському районі столиці - Цензор.НЕТ 8392
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