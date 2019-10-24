 Поліція затримала ґвалтівника, який нападав на жінок у Святошинському районі столиці

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
Затриманим виявився 46-річний раніше судимий киянин.
"Встановлено, що ґвалтівник орудував на території Святошинського району столиці. Так, 12 жовтня 2019 року зловмисник скоїв розбійний напад на 19-річну дівчину, після чого, зваживши на уразливий стан потерпілої, зґвалтував її.
Через кілька днів зловмисник вирішив повторити скоєне, однак 35-річна жінка змогла вирватися і покликати на допомогу", - йдеться в повідомленні.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 152 (зґвалтування), ч. 2 ст. 186 (грабіж) і ч. 2 ст. 187 (розбій) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Желательно по самые уши...