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Все про:Ощадбанк (42) Росія (20249) суд (5640) збитки (55)

 Паризький суд відхилив апеляцію РФ на рішення про компенсацію збитків "Ощадбанку" на $1,3 млрд

Паризький апеляційний суд відхилив апеляцію Російської Федерації на рішення міжнародного арбітражу, яким РФ зобов'язали виплатити 1,3 мільярда доларів українському "Ощадбанку" у зв'язку з втраченими в захопленому Росією Криму інвестиціями.

Про це повідомив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"22 жовтня Паризький Апеляційний суд оголосив рішення за результатами засідання 8 жовтня 2019 за заявою Російської Федерації до Ощадбанку. Цією заявою РФ намагалася зупинити виконання рішення міжнародного арбітражу від 26 листопада 2018. Це рішення було прийнято за позовом "Ощадбанку" проти РФ про відшкодування збитків заподіяних банку Росією внаслідок окупації АР Крим. На загальну суму 1,3 млрд доларів США плюс близько 100 тис. доларів США за кожен день прострочення платежу", - повідомив Пишний.

За його словами, основним аргументом РФ було те, що "в разі примусового виконання згаданого арбітражного рішення в країнах, які меншою мірою захищають майно держави, Російській Федерації може бути завдана матеріальна шкода і порушені її права"

"І ось результат - суддя відхилив заяву Російської Федерації. Боротьба триває", - зазначив Пишний.

Зазначимо, "Ощадбанк" станом на березень 2014 року мав найбільшу банківську мережу в Криму, яка налічувала 294 територіально відокремлені безбалансові відділення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ощадбанк отримав виконавчі документи для стягнення з РФ $1,3 млрд збитків внаслідок окупації Криму

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155792
 
   
 Топ коментарі
 
Парижский суд отклонил апелляцию РФ на решение о компенсации убытков "Ощадбанку" на $1,3 млрд - Цензор.НЕТ 7038 дави кацапню по всіх інстанціях!
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Во Франции живут дикари. Они ничего не понимают в правосудии. У них даже генпрокурор не 100% Парижский суд отклонил апелляцию РФ на решение о компенсации убытков "Ощадбанку" на $1,3 млрд - Цензор.НЕТ 4209 И вообще, надо было выйти на улицу и спросить там у ста людей...
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поганую Рашку и рабсиян, нужно держать в долгах и "черном теле"..
духовная миссия Пидороссии - сидеть на бутылке и жрать с лопаты!
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Это ж русня. Раз суд проиграли, теперь заверещат "а мы этот суд не признААем".
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Какие все наивные Парижский суд отклонил апелляцию РФ на решение о компенсации убытков "Ощадбанку" на $1,3 млрд - Цензор.НЕТ 141 когда мордор что то кому то отдавал )) как говорил витя астановитесь
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а ти думаєш що долари будуть забирати з сховища ***** під мавзолєєм? Парижский суд отклонил апелляцию РФ на решение о компенсации убытков "Ощадбанку" на $1,3 млрд - Цензор.НЕТ 9943 Заберуть нерухомість за кордоном на еквівалентну суму грошей.
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Рука руку моет )) кроме буквенных побед нет нечего )) не кто не чего не у кого не заберет
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Дурак думкой богатеет Парижский суд отклонил апелляцию РФ на решение о компенсации убытков "Ощадбанку" на $1,3 млрд - Цензор.НЕТ 1194 кроме озабоченостей и мнимых побед толку ноль )) уже не позорьтесь такими новостями
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Што, кацап, ничего больше не можешь сказать, да ???
Ты такой смишной, ********... Паризький суд відхилив апеляцію РФ на рішення про компенсацію збитків "Ощадбанку" на $1,3 млрд - Цензор.НЕТ 1890
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Срочно переслать Макрону Портнова в посылке ...
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У х-ла сколько ярдов на счетах..... где то 11......?
Ну будет 10.......
Или рашинские быдло ватаны будут жить еще "лучше и веселее" в "высокодуховной"
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Насколько мне известно, то у ***** на счетах, по самым скромным подсчётам, порядка 230 ярдов. Так што казламордые уже давно живут "луччеивеселее", им не привыкать. Паризький суд відхилив апеляцію РФ на рішення про компенсацію збитків "Ощадбанку" на $1,3 млрд - Цензор.НЕТ 9784
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