 Паризький суд відхилив апеляцію РФ на рішення про компенсацію збитків "Ощадбанку" на $1,3 млрд

Про це повідомив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"22 жовтня Паризький Апеляційний суд оголосив рішення за результатами засідання 8 жовтня 2019 за заявою Російської Федерації до Ощадбанку. Цією заявою РФ намагалася зупинити виконання рішення міжнародного арбітражу від 26 листопада 2018. Це рішення було прийнято за позовом "Ощадбанку" проти РФ про відшкодування збитків заподіяних банку Росією внаслідок окупації АР Крим. На загальну суму 1,3 млрд доларів США плюс близько 100 тис. доларів США за кожен день прострочення платежу", - повідомив Пишний.

За його словами, основним аргументом РФ було те, що "в разі примусового виконання згаданого арбітражного рішення в країнах, які меншою мірою захищають майно держави, Російській Федерації може бути завдана матеріальна шкода і порушені її права"

"І ось результат - суддя відхилив заяву Російської Федерації. Боротьба триває", - зазначив Пишний.

Зазначимо, "Ощадбанк" станом на березень 2014 року мав найбільшу банківську мережу в Криму, яка налічувала 294 територіально відокремлені безбалансові відділення.

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