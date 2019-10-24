EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 За кордоном
  430  45
Все про:аеропорт (405) Велика Британія (1082) Київ (6657) Лондон (124)

 Kyiv not Kiev: аеропорт Лондона виправив написання назви української столиці

Другий за розміром аеропорт Лондона і другий за завантаженістю аеропорт Великої Британії виправив написання української столиці: з Kiev на Kyiv.

Про це у своєму Twitter повідомляє посольство України у Великій Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Як нам повідомили в аеропорту Гатвік, сьогодні об 11:25 приземлився рейс з #KyivNotKiev! Дякую аеропорту Гатвік за правильне написання!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України від 2 жовтня 2018 року розпочало онлайн-кампанію "#CorrectUA", в рамках якої буде звертатися до іноземних ЗМІ з закликом писати назву міста правильно (#KyivNotKiev).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Починаючи із 2016 року пасажиропотік аеропортів України зріс на 100%, - заступник міністра Лавренюк

Рада Сполучених Штатів Америки з географічних назв ухвалила рішення замінити в міжнародній базі написання назви столиці України з Kiev на Kyiv. У той же час Росреєстр не вважає обов'язковим рішення США про зміну міжнародного написання назви столиці України з Kiev на Kyiv.

Kyiv not Kiev: аеропорт Лондона виправив написання назви української столиці 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155791
 
   
 Топ коментарі
 
мова це душа нації.
кацапам от не байдуже якою мовою спілкуюються українці, а вам все одно.
то хто дурний ?
 показати весь коментар
 
Ответной акцией должно будет переназвание Грейт Брiтiаном эту вашу Велику Британiю. Kyiv not Kiev: аеропорт Лондона виправив написання назви української столиці - Цензор.НЕТ 1248
 показати весь коментар
 
Як на мене, Вятрович дуже часто перегинає. Він говорить риторикою людини, що живе у Наддержаві, що може дозволити собі диктувати свої умови іншим. Більш дипломатичним потрібно бути
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Мы тоже исправим Лондо́н на Ло́ндон . Спасибо . Kyiv not Kiev: аэропорт Лондона исправил написание названия украинской столицы - Цензор.НЕТ 3996
 показати весь коментар
 
По-британски правильно - ЛАндон ! Произносится именно так
 показати весь коментар
 
Вот сори конечно, но я не могу понять эту грандиозную акцию по переименованию.... Так пафосно преподносится, такое впечатление в космос полетели при каждом переименовании.. да и вообще , а нужно это переименование было!? Ведь это скорее всего тоже затраты и не малые на разного рода переоформление исправление разного рода международных и не международных документов! Считаю, что эти затраты уж точно не к месту в нынешней ситуации, лучше бы эти средства направили в онкологии, дети которых обращаются в инете за помощью, или на обмундирование военнослужащим, или на разработку нового вооружения, ну вообщем много направлений где эти средства гораздо важнее! А мне как жителю Украины и не тепло и не жарко это переименование..... По моему популистская глупость не более!
 показати весь коментар
 
 
Дурниця ?
То не звертайте уваги. Займайтесь своїм клопотом.
 показати весь коментар
 
 
а разве нет? Ну в чем вы видите реальный плюс переименования? Я вижу только фин затраты на это дело! А вы? 100 лет писали так а теперь решили не так, вам самим не смешно?
 показати весь коментар
 
 
А я бачу, що світ нарешті почав бачити нас окремо від рашки.
 показати весь коментар
 
Як на мене, Вятрович дуже часто перегинає. Він говорить риторикою людини, що живе у Наддержаві, що може дозволити собі диктувати свої умови іншим. Більш дипломатичним потрібно бути
 показати весь коментар
 
 
Він поводиться правильно.
Слабких ніхто не поважатиме і не буде рахуватись.
Свою точку зору потрібно відстоювати.
Інакше всі витиратимуть ноги.
 показати весь коментар
 
 
Звичайно. Проте згадуючи наш діалог із Польщею, він діяв явно не на користь України. Часи УПА і АК були страшними, гинули люди, руйнувались сім'ї. І так, це потрібно пам'ятати- аби не повторилось, і ні- не потрібно виправдовувати.
Пам'ятаєте Царьова? На будь-яке питання він відповідав "волинська різня".
 показати весь коментар
 
Ви якось забули, що Польща не дуже справедливо трактує історію.
В нас вже є сусід з претензіями, то ми ще одного хочемо ?
 показати весь коментар
 
Глупые вы, да миру плевать и на нас и на рашку! Во всем мире все страны, вернее их руководство, преследует в скрытной, или в открытой форме, исключительно интересы и взгляды которые приносят пользу своей стране и населению этой страны! Вот даже на вашем примере, вы сильно задумываетесь смотря на название города в аэропорте куда летите о принадлежности к какой либо стране, о ее мировом признании, о ее экономике, ее культуре и т.д.? Не смешите плизззз)))) ви ще не зрозуміли з того, що відбувається, що всім начхати на наші проблеми? Тогда мне вас искренне жаль!
 показати весь коментар
 
Чого ви так переймаєтесь ?
Ну буде тепер не Киев, а Київ.
Може вас саме це дратує ?
 показати весь коментар
 
Цейлон пятьсот лет так назывался , город Бомбей - лет 400 .
Шри-Ланка и Мобаи уже никого не раздражают .
А эти страны не богаче Украины .

От коллониальных "удобст" можно только так избавляться , в том числе избавляясь от навязанных коллонизаторами названий . С улицами я бы мог ещё поспорить (насчёт отложить до лучших времен) . А вот имена городов - уж звиняйте щиро !
 показати весь коментар
 
А ещё давайте примем закон, чтобы при рождении всем давали имя "Ян". Меньше букв, меньше затрат на бумагу, чернила. Экономия. Куда-то направить эти средства в более полезное русло. А то придумали, каждый хочет ребенку своё имя, популистская глупость не более!
(Сарказм)
 показати весь коментар
 
Не будьте клоуном! Сравнили глаз с пальцем! Какую орфографическую ошибку вы увидели в названиях?
 показати весь коментар
 
Задело, да? Зато мне удалось вам показать какую тупость вы в своем комментарии написали.
Вы правда не понимаете ошибки? Прочитайте вслух Kiev. Затем Київ. Потом опять Kiev. Потом опять Київ. Повторите раз тридцать, пока не увидите разницы. Если вы не видите разницы, обратитесь к ЛОРу
 показати весь коментар
 
русскіх дєтєй називать проста русскімі. бєз імєні-фаміліі-оччєства-дати раждєнія і т.д. і т.п...
 показати весь коментар
 
побільше би нам отаких Вятровичів, ворогів малоросизму та ідеології люмпену.
 показати весь коментар
 
 
какоє дастіженіє на двацать дівятом году державної незалежності!!!
 показати весь коментар
 
а шо до сих пір половина етнічних українців вважає рідним йєзик - це нікого не тривожить???
 показати весь коментар
 
а яка різниця якою мовою розмовляє людина? аби людина була людиною! Чушь все про язык, дешевая внутренняя, внешняя популистская политика, рассчитанная лишь на одно - создать внутренний конфликт на пустом месте, с наименьшими финансовыми вложениями....
 показати весь коментар
 
 
мова це душа нації.
кацапам от не байдуже якою мовою спілкуюються українці, а вам все одно.
то хто дурний ?
 показати весь коментар
 
 
мова визначає націю - то і душа, і серце, і мозок, і хребет нації
 показати весь коментар
 
тоді нема різниці в якій срані жити - адінєзик, адіннарот, адінсрана, адінвошдь!!! Чо ото пручатись *****? Ви ж повторили його ісходнийє
 показати весь коментар
 
 
без мови нема змісту в Україні - тоді краще приліпитись до москви і не брикатись
 показати весь коментар
 
Ти вважаєш, що російськомовному населенню все одно якою мовою розмовляти?
 показати весь коментар
 
Ответной акцией должно будет переназвание Грейт Брiтiаном эту вашу Велику Британiю. Kyiv not Kiev: аеропорт Лондона виправив написання назви української столиці - Цензор.НЕТ 1248
 показати весь коментар
 
 
не, только так - Юнайтед Кингдом оф Грейт Британ энд Нозерн Айрленд !
 показати весь коментар
 
 
а хвєдєрацію просто - московська *********
 показати весь коментар
 
 
для цього є всі можливості - патріотична монохракція в кнессеті ВР, такий же піЗє!дєнт - дєло пльовоє - в турборежимі обізвемо хоть тартарією, хоть мордором. Охвіційно!
 показати весь коментар
 
Если уже следовать английской версии , то никто не переводит на иностранные языки оригинальные названия по написанию , а исключительно по транскрипции , т.е. звучанию и тогда будет Грейт Брітен по украински .
И если бы британцы это потребовали , было бы великое хамство не сделать этого .
Повторяю ещё раз Цейлона и Бомбея уже давно нет на картах мира и вообще нигде не упоминается , кроме исторических контекстов !
 показати весь коментар
 
Но британцы не требуют. Ведь у них нет комплекса меньшовартости или самостийности. Kyiv not Kiev: аеропорт Лондона виправив написання назви української столиці - Цензор.НЕТ 8785
Они всем на протяжении свое истории все доказали.
 показати весь коментар
 
 
Ну, вообще-то обычно никто никому не указывает, как называть их страну. Например, Германию мы называем Немеччиной, а сами немцы называют Дойчланд. Украина по-британски звучит как Юкрейн. Грузию в английском мире называют Джорджией, хотя сами грузины свою страну называют Сакартвело. И таких примеров куча. И ничего такого в этом нет.
 показати весь коментар
 
Московитам і зебобікам це не подобається.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору