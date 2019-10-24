 Kyiv not Kiev: аеропорт Лондона виправив написання назви української столиці

Про це у своєму Twitter повідомляє посольство України у Великій Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Як нам повідомили в аеропорту Гатвік, сьогодні об 11:25 приземлився рейс з #KyivNotKiev! Дякую аеропорту Гатвік за правильне написання!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України від 2 жовтня 2018 року розпочало онлайн-кампанію "#CorrectUA", в рамках якої буде звертатися до іноземних ЗМІ з закликом писати назву міста правильно (#KyivNotKiev).

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Рада Сполучених Штатів Америки з географічних назв ухвалила рішення замінити в міжнародній базі написання назви столиці України з Kiev на Kyiv. У той же час Росреєстр не вважає обов'язковим рішення США про зміну міжнародного написання назви столиці України з Kiev на Kyiv.