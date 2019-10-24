 Kyiv not Kiev: аеропорт Лондона виправив написання назви української столиці

Про це у своєму Twitter повідомляє посольство України у Великій Британії, інформує Цензор.НЕТ.
"Як нам повідомили в аеропорту Гатвік, сьогодні об 11:25 приземлився рейс з #KyivNotKiev! Дякую аеропорту Гатвік за правильне написання!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України від 2 жовтня 2018 року розпочало онлайн-кампанію "#CorrectUA", в рамках якої буде звертатися до іноземних ЗМІ з закликом писати назву міста правильно (#KyivNotKiev).
Рада Сполучених Штатів Америки з географічних назв ухвалила рішення замінити в міжнародній базі написання назви столиці України з Kiev на Kyiv. У той же час Росреєстр не вважає обов'язковим рішення США про зміну міжнародного написання назви столиці України з Kiev на Kyiv.
То не звертайте уваги. Займайтесь своїм клопотом.
Слабких ніхто не поважатиме і не буде рахуватись.
Свою точку зору потрібно відстоювати.
Інакше всі витиратимуть ноги.
Пам'ятаєте Царьова? На будь-яке питання він відповідав "волинська різня".
В нас вже є сусід з претензіями, то ми ще одного хочемо ?
Ну буде тепер не Киев, а Київ.
Може вас саме це дратує ?
Шри-Ланка и Мобаи уже никого не раздражают .
А эти страны не богаче Украины .
От коллониальных "удобст" можно только так избавляться , в том числе избавляясь от навязанных коллонизаторами названий . С улицами я бы мог ещё поспорить (насчёт отложить до лучших времен) . А вот имена городов - уж звиняйте щиро !
(Сарказм)
Вы правда не понимаете ошибки? Прочитайте вслух Kiev. Затем Київ. Потом опять Kiev. Потом опять Київ. Повторите раз тридцать, пока не увидите разницы. Если вы не видите разницы, обратитесь к ЛОРу
кацапам от не байдуже якою мовою спілкуюються українці, а вам все одно.
то хто дурний ?
кнессетіВР, такий же піЗє!дєнт - дєло пльовоє - в турборежимі обізвемо хоть тартарією, хоть мордором. Охвіційно!
И если бы британцы это потребовали , было бы великое хамство не сделать этого .
Повторяю ещё раз Цейлона и Бомбея уже давно нет на картах мира и вообще нигде не упоминается , кроме исторических контекстов !
Они всем на протяжении свое истории все доказали.