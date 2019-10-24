 Підозрюваний в незаконному збагаченні прокурор Кулик провалив атестацію в Офіс генпрокурора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Центр протидії корупції".
"Зокрема, не склав досить простий, на думку багатьох, тест прокурор Костянтин Кулик. Це той Кулик, який став першим обвинуваченим за незаконне збагачення. Прокурор, який доводив, що немає нічого спільного з матір'ю трьох його дітей, на яку записана дорога нерухомість. Між іншим, після скасування покарання за незаконне збагачення, Кулики вже особливо не приховують свої сімейні стосунки. І це той Кулик, якого Луценко порівнював з апостолом Павлом і замість звільнення давав високі посади. Той Кулик, якому Порошенко давав ордени, а потім нещадно критикував під час одного з ефірів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, колишньому військовому прокурору сил АТО Костянтину Кулику інкримінується придбання нерухомого майна, законність якого не підтверджена доказами, на суму 2,86 млн грн. На матір прокурора і мати його дітей Ірину Німець оформлено низку об'єктів нерухомості в центрі Києва.
Суд був змушений перервати вивчення письмових доказів у справі після того, як в лютому 2019 року Конституційний суд визнав статтю Кримінального кодексу 368-2 про незаконне збагачення неконституційною.
Водночас суд відмовився закрити кримінальне провадження про незаконне збагачення прокурора Кулика.
костік 100%працював більше на бєню і його мішпуху ніж на прокуратуру.. совкова крімінальна мішпуха нквдістів ще існує
Цікаво, як у вас у мізках це все складається - з одного боку ви вважаєте, що Кулик працював на Бєню при Петі, з іншого - зараз, коли як ви вважаєте, при владі Беня, Кулику далі красти не дозволяють - і у Генпрокуратуру не приймають - як це так?
ган...кулика сливают зеленые человечки
Мало занёс Андрюше?
Или мало пообещал Богдану?
Знайди Зелю в ФБ і спитай!
А от при Зелі Куліку важко - всюди посилають.
А важко Кулику тому, що від зрадників позбавляються, завжди.
Источник: https://censor.net.ua/b3146695
От мій зять купив квартиру у 2017му і машину у 2016му - то він мародер по-вашому? Працював він на Дойчебанк і звідти йому платили.
Кожний, хто під час війни збільшив свої статки на мільйони доларів без підтвердження їх джерел, при цьому не платив податків своїй країні - мародер.
А Зеля саме такий, і це видно з його декларації.
Ти сходи за посиланням, прочитай, це ж на Цензорі.
подонковпрофессионалов высшей пробы.
Скоро "Революцию достоинства", будут официально называть переворотом, а ее участников - травить собаками.
И этого кинул выпускник Соломонова университета!
Штейт а бохер, ун ер Трахт,
Трахт ун Трахт а ганце нахт:
Вемен цу немен ун ніт фаршемен,
Вемен цу немен ун ніт фаршемен?
Приспів:
Тум балу, тум балу, тум балалайке
Тум балу, тум бала, тум Балала
Тум балалайке шпиль балалайке (або навпаки)
Шпиль балалайке, фрейлех зол зайн!
Из ниоткуда в военные прокуроры
Найти общие факты биографии (родился-учился-женился-развелся) Константина Геннадиевича оказалось очень сложно. Складывается впечатление, что этот человек появился на свет в августе 2015 года, после того как возглавил новоиспеченную военную прокуратуру в зоне АТО. Напомним, в составе военной прокуратуры ранее действовало три региональных военных прокуратуры - Западная, Центральная и Южная, а военная прокуратура в зоне АТО стала четвертой.
Своей должностью он обязан экс-Генпрокурору Украины Виктору Шокину (подробнее про него читайте в статье Виктор Шокин. Прокурор «на каникулах»), который подписал приказ о создании военной прокуратуры в зоне проведения АТО, и главному военному прокурору Украины Анатолию Матиосу. Толик-тепловизор (кличка Матиоса после инцидента с покушением на Виктора Шокина, когда он заявил, что снайпер вел стрельбу по окнам Генпрокурора с помощью тепловизора), в привычной для себя манере преувеличивать, назвал Кулика высокопрофессиональным кадровым военным. Он также добавил, что Константин Геннадиевич провел год в зоне АТО на должности начальника управления военной прокуратуры. За какие заслуги была получена эта должность не понятно. Ведь Кулик никакого отношения к военной службе не имеет, он ее никогда и нигде не проходил. Более того, до всей вот этой канители с военными должностями наш герой восседал в кресле прокурора за надзором в соблюдении законов в транспортной сфере прокуратуры Киевской области, а еще раньше - в Николаевской. И самая интересная деталь, как только Матиос получает свое назначение, Константин Геннадиевич становится «полковником юстиций» (обычно к этой должности лет 15 идут или и вовсе не получают). Как и Владимир Жербицкий, заместитель Толика-тепловизора, у которого Кулик работал следователем по особо важным делам. С чего же такие привилегии и странные стечения обстоятельств? Все просто - к власти прорвались парни-мажоры.
Оказывается, Матиос - «друг семьи» Кулика. Отец Константина Геннадиевича и дед Матиоса в 50-х годах работали НКВД на Западной Украине. После развала системы Кулик-старший стал прокурором Харьковского гарнизона. В 1995 году руководство Генеральной прокуратуры хотело назначить его военным прокурором Западного региона, но не решилось. Репутация была не очень. Вот так семейства Матиосов и Куликов дружат до сих пор, проталкивая «своих» детей к власти.
. буде