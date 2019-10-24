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 Політика України, Суспільство
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Все про:ГПУ (3293) прокуратура (1940) Переатестація (66) Кулик Костянтин (72)

 Підозрюваний в незаконному збагаченні прокурор Кулик провалив атестацію в Офіс генпрокурора

23-24 жовтня прокурори Генеральної прокуратури України проходили перший етап атестації - анонімне тестування на знання та вміння застосовувати закон і здійснювати повноваження прокурора. Серед тих, хто не пройшов перший етап, - скандальний прокурор Костянтин Кулик, якого підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Центр протидії корупції".

"Зокрема, не склав досить простий, на думку багатьох, тест прокурор Костянтин Кулик. Це той Кулик, який став першим обвинуваченим за незаконне збагачення. Прокурор, який доводив, що немає нічого спільного з матір'ю трьох його дітей, на яку записана дорога нерухомість. Між іншим, після скасування покарання за незаконне збагачення, Кулики вже особливо не приховують свої сімейні стосунки. І це той Кулик, якого Луценко порівнював з апостолом Павлом і замість звільнення давав високі посади. Той Кулик, якому Порошенко давав ордени, а потім нещадно критикував під час одного з ефірів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, колишньому військовому прокурору сил АТО Костянтину Кулику інкримінується придбання нерухомого майна, законність якого не підтверджена доказами, на суму 2,86 млн грн. На матір прокурора і мати його дітей Ірину Німець оформлено низку об'єктів нерухомості в центрі Києва.

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Суд був змушений перервати вивчення письмових доказів у справі після того, як в лютому 2019 року Конституційний суд визнав статтю Кримінального кодексу 368-2 про незаконне збагачення неконституційною.

Водночас суд відмовився закрити кримінальне провадження про незаконне збагачення прокурора Кулика.

Підозрюваний в незаконному збагаченні прокурор Кулик провалив атестацію в Офіс генпрокурора 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155788
 
   
 Топ коментарі
 
провалил не провалил но за 5 лет неуч пару лимонов снял .И таких у нас 90 % .юристов .
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Тот самый Порошенко, который ему орден вручал?
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цікаво, а скікі треба було? скікі Мародьору заносили, шоб 5 років тирити?
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провалил не провалил но за 5 лет неуч пару лимонов снял .И таких у нас 90 % .юристов .
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у"вас" такі ДА... а в Україні трошки не так! Підозрюваний в незаконному збагаченні прокурор Кулик провалив атестацію в Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 6123
костік 100%працював більше на бєню і його мішпуху ніж на прокуратуру.. совкова крімінальна мішпуха нквдістів ще існує
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Точно - давай все крадійське лайно, що при Петі себе так добре тут почувало, тулити до Коломойші Підозрюваний в незаконному збагаченні прокурор Кулик провалив атестацію в Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 3206
Цікаво, як у вас у мізках це все складається - з одного боку ви вважаєте, що Кулик працював на Бєню при Петі, з іншого - зараз, коли як ви вважаєте, при владі Беня, Кулику далі красти не дозволяють - і у Генпрокуратуру не приймають - як це так?
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использованного ган... кулика сливают зеленые человечки Подозреваемый в незаконном обогащении прокурор Кулик провалил аттестацию в Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 1806
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И это тот Кулик, который скоро покинет Украину в поисках Земли обетованной .
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навряд чи встигне...та й він спочатку "знайшов"а потім почав собі бабло молотити Підозрюваний в незаконному збагаченні прокурор Кулик провалив атестацію в Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 8549
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А шо такое? Подозреваемый в незаконном обогащении прокурор Кулик провалил аттестацию в Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 7847

Мало занёс Андрюше? Подозреваемый в незаконном обогащении прокурор Кулик провалил аттестацию в Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 1240

Или мало пообещал Богдану? Подозреваемый в незаконном обогащении прокурор Кулик провалил аттестацию в Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 9156
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цікаво, а скікі треба було? скікі Мародьору заносили, шоб 5 років тирити?
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В чому проблема, спитай сам!
Знайди Зелю в ФБ і спитай!
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А Зеля тут до чого? Куліка дуже цінував Луценко Ю.В. А Порошенко П.О. його навіть нагороджував.
А от при Зелі Куліку важко - всюди посилають.
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до того, що Зеля і є "мародьор".
А важко Кулику тому, що від зрадників позбавляються, завжди.
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І де ж Зеля що "мародьорить"? У чому його інтерес? Факти якісь є? Хоча б без доказів, на кшалт тих, що розкопували проти твого мародера Порошка?
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...згідно декларації за 2018 рік , нам стало відомо, що Володимир Зеленський станом на 1 січня 2019 року володіє такими активами (фото 1), в перерахунку на дату придбання на загальну суму близько 16,2 мільйонів доларів США. Цікаво, що найбільша сума покупок і накопичень були здійснені у період з 2014 по 2018 роки. На 15,5 мільйонів доларів (як мінімум) сім'я Зеленського поповнила свої активи за час війни України з Росією.
Источник: https://censor.net.ua/b3146695
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А що - Зеля із 2014го по 2018й рік мав якесь відношення до державного управління?

От мій зять купив квартиру у 2017му і машину у 2016му - то він мародер по-вашому? Працював він на Дойчебанк і звідти йому платили.
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а до чого тут державне управління?
Кожний, хто під час війни збільшив свої статки на мільйони доларів без підтвердження їх джерел, при цьому не платив податків своїй країні - мародер.
А Зеля саме такий, і це видно з його декларації.
Ти сходи за посиланням, прочитай, це ж на Цензорі.
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я хиба казав шо мародьор - це порошенко?.. бач ти вже як в тому віршику. ми гаварім - марадьор, падразумєваєм - парашенка, ми гаврім парашенка, падразумєваєм - марадьор Підозрюваний в незаконному збагаченні прокурор Кулик провалив атестацію в Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 9905
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бєня і ко поматросілі і бросілі! так йому і тре пі..су!
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Ничего, в т.н. "Офисе прокурора", уже собралось достаточно подонков профессионалов высшей пробы.
Скоро "Революцию достоинства", будут официально называть переворотом, а ее участников - травить собаками.
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потужно реформований барижною мразотою прокурор
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Ну дался тебе этот петя ! Забудь , есть свежие "попередники" .
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Вот для таких моментов и была нужна эта аттестация.К сожалению Горбатюк этого и не понял.Почему?Надо у него спросить.
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прикольно....значит миллионер-прокурор с кучей недвижимости, никого не смутил..а смутило неумение применять Закон!)) - чудны дела твои..господи)))
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И это тот Кулик, который незадолго до президентских выборов слетал в Израиль к Бене, а по возвращении устроил мутку с, типа, вручением подозрений Гонтаревой, Ложкину и Филатову.
И этого кинул выпускник Соломонова университета!
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Вспомнилось как этот Кулик стоял перепуганный в шоу на плюсах когда туда Порошенко пришел...
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Тот самый Порошенко, который ему орден вручал?
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та годі дуркувати!! ордени то процедура та концеляристика..
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соболев первый коррупционер, лет 30 в парламенте сидит а толку ноль
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сынка, порох отбил украину у кацапов, дал людям безвиз, вернул украинскую церковь которую мы потеряли 300 лет назад. напиши за соболева о его заслугах?)))
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т.е больше к нему (ну кроме как "провалил" ) претензий и нет ??? правда?
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Тут только два ответа на эту новость - или не занес кому нужно, или действительно не знает законов и провалил аттестацию ...
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А этот Кулик тоже окончил Черновицкое музыкальное училище по классу БАЛАЛАЕК, как и ублюдок Матиос ?
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такі Ж ДА.. Підозрюваний в незаконному збагаченні прокурор Кулик провалив атестацію в Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 7062
Штейт а бохер, ун ер Трахт,
Трахт ун Трахт а ганце нахт:
Вемен цу немен ун ніт фаршемен,
Вемен цу немен ун ніт фаршемен?
Приспів:
Тум балу, тум балу, тум балалайке
Тум балу, тум бала, тум Балала
Тум балалайке шпиль балалайке (або навпаки)
Шпиль балалайке, фрейлех зол зайн!
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Как показывает практика, кто-то воюет за страну, а кто-то в это время на этой войне обогащается. Военный прокурор сил АТО Константин Геннадиевич Кулик - яркий представитель коррупционно-клановой системы, которая окутала всю Украину. «Потомственный прокурор» благодаря связям открыл себе все двери на пути карьерного роста, а также накопил нешуточное состояние. История Кулика о том, как одурачить страну и выйти победителем.
Из ниоткуда в военные прокуроры
Найти общие факты биографии (родился-учился-женился-развелся) Константина Геннадиевича оказалось очень сложно. Складывается впечатление, что этот человек появился на свет в августе 2015 года, после того как возглавил новоиспеченную военную прокуратуру в зоне АТО. Напомним, в составе военной прокуратуры ранее действовало три региональных военных прокуратуры - Западная, Центральная и Южная, а военная прокуратура в зоне АТО стала четвертой.
Своей должностью он обязан экс-Генпрокурору Украины Виктору Шокину (подробнее про него читайте в статье Виктор Шокин. Прокурор «на каникулах»), который подписал приказ о создании военной прокуратуры в зоне проведения АТО, и главному военному прокурору Украины Анатолию Матиосу. Толик-тепловизор (кличка Матиоса после инцидента с покушением на Виктора Шокина, когда он заявил, что снайпер вел стрельбу по окнам Генпрокурора с помощью тепловизора), в привычной для себя манере преувеличивать, назвал Кулика высокопрофессиональным кадровым военным. Он также добавил, что Константин Геннадиевич провел год в зоне АТО на должности начальника управления военной прокуратуры. За какие заслуги была получена эта должность не понятно. Ведь Кулик никакого отношения к военной службе не имеет, он ее никогда и нигде не проходил. Более того, до всей вот этой канители с военными должностями наш герой восседал в кресле прокурора за надзором в соблюдении законов в транспортной сфере прокуратуры Киевской области, а еще раньше - в Николаевской. И самая интересная деталь, как только Матиос получает свое назначение, Константин Геннадиевич становится «полковником юстиций» (обычно к этой должности лет 15 идут или и вовсе не получают). Как и Владимир Жербицкий, заместитель Толика-тепловизора, у которого Кулик работал следователем по особо важным делам. С чего же такие привилегии и странные стечения обстоятельств? Все просто - к власти прорвались парни-мажоры.
Оказывается, Матиос - «друг семьи» Кулика. Отец Константина Геннадиевича и дед Матиоса в 50-х годах работали НКВД на Западной Украине. После развала системы Кулик-старший стал прокурором Харьковского гарнизона. В 1995 году руководство Генеральной прокуратуры хотело назначить его военным прокурором Западного региона, но не решилось. Репутация была не очень. Вот так семейства Матиосов и Куликов дружат до сих пор, проталкивая «своих» детей к власти.
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что за бредятина творится у прокуроров. человек под статьями ходит, и одновременно путается туда устроится! ЛЮДИ в какой ещё стране возможен такой бред?
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в КОЖНІЙ країні яка перейшла від камуняцтва-фашизма такі покидьки=НОРМА Підозрюваний в незаконному збагаченні прокурор Кулик провалив атестацію в Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 5098
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ну теперь что остается...в депутаты пойдет, или судьёй станет Підозрюваний в незаконному збагаченні прокурор Кулик провалив атестацію в Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 3463

. буде
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пока не увижу Лауру Ковеши как генпрокурора Украины,никого доверия к этим решалам ...
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