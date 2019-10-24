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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Буковина (232) контрабанда (1019) податкова міліція (1309) Правоохоронні органи (298) цигарки (416)

 У Чернівецькій області вилучено 20 тис. пачок сигарет, призначених для контрабанди до Румунії. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Чернівецькій області спільно з прикордонниками вилучили з незаконного обігу велику партію сигарет без акцизних марок, призначених для незаконного переміщення в Румунію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

У Чернівецькій області вилучено 20 тис. пачок сигарет, призначених для контрабанди до Румунії 01

В межах проведення операцій "Акциз-2019" і "Рубіж" на відстані 3 тис. метрів від лінії українсько-румунського державного кордону було виявлено 20 тис. пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку України, призначених для незаконного переміщення в Румунію.

У Чернівецькій області вилучено 20 тис. пачок сигарет, призначених для контрабанди до Румунії 02

Також дивіться: Податкова міліція викрила схему імпорту в Україну косметики поза митним контролем: вилучено товару на 20 млн грн і 1,6 млн грн готівкою. ФОТО

У Чернівецькій області вилучено 20 тис. пачок сигарет, призначених для контрабанди до Румунії 03

Виявлені сигарети, вартістю 800 тис. грн, вилучено з незаконного обігу.

У Чернівецькій області вилучено 20 тис. пачок сигарет, призначених для контрабанди до Румунії 04
У Чернівецькій області вилучено 20 тис. пачок сигарет, призначених для контрабанди до Румунії 05

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 204 КК України.

Триває слідство.

Дивіться також: На Буковині прикордонники вилучили 20 тисяч пачок контрабандних цигарок загальною вартістю понад 600 тисяч гривень. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155787
 
 
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Какие масштабы!
Видно что и без СБУ там не обошлось в деле обеспечения монополии табачным конгломератам...
труженики...
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Мне от интересно: румынские, польские и т.д. пограничники с контрабандой сигарет борются? Ведь это невыгодно прежде всего тем государствам, куда контрабанда прибывает. Украина от этого ничего не теряет. Но такое чувство, что украинским контрабандистам главное свою же границу преодолеть, а дальше их никто не останавливает.
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Это с тех заводов которые "честные плательщики налогов" ?
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