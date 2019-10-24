 У Чернівецькій області вилучено 20 тис. пачок сигарет, призначених для контрабанди до Румунії. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.
В межах проведення операцій "Акциз-2019" і "Рубіж" на відстані 3 тис. метрів від лінії українсько-румунського державного кордону було виявлено 20 тис. пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку України, призначених для незаконного переміщення в Румунію.
Виявлені сигарети, вартістю 800 тис. грн, вилучено з незаконного обігу.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 204 КК України.
Триває слідство.
хто там против ?
Видно что и без СБУ там не обошлось в деле обеспечения монополии табачным конгломератам...
труженики...