 У Чернівецькій області вилучено 20 тис. пачок сигарет, призначених для контрабанди до Румунії. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

В межах проведення операцій "Акциз-2019" і "Рубіж" на відстані 3 тис. метрів від лінії українсько-румунського державного кордону було виявлено 20 тис. пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку України, призначених для незаконного переміщення в Румунію.

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Виявлені сигарети, вартістю 800 тис. грн, вилучено з незаконного обігу.





За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 204 КК України.

Триває слідство.

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