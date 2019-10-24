 Фракція СН не забороняє нардепам спілкуватися з російськими телеканалами, однак не рекомендує, - Арахамія

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив перед процесом тестування на поліграфі, відповідаючи на запитання одного з каналів російського ТБ.
"Ми не можемо забороняти народним депутатам, вони самостійні політичні одиниці, вони мають право ходити, куди хочуть. Більшість людей, але не рекомендуємо... чому? Зокрема і тому, що в ситуації з нардепом Шевченком його підставили в чистому вигляді. Сказали, що тобі треба виступити в студії, а включили його безпосередньо з терористом, лідером терористичного угруповання Пушиліним", - сказав Арахамія.
За словами Арахамії, російське телебачення славиться маніпуляціями, вирізками, монтажем і саме тому ми не рекомендуємо це робити.
Як повідомлялося раніше, обраний в 76-му окрузі на Запоріжжі Євген Шевченко у форматі включення з Києва взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському "Першому каналі".
Перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко заявив, що народному депутату України Євгену Шевченку у фракції "Слуга народу" не рекомендували виступати на російському телеканалі.
Сам нардеп Євген Шевченко не вважає помилкою свою участь у політичному телевізійному шоу російського "1 каналу".
Ось таке суворе:
Взятку предлагал… Но не дал. (с) ДМБ
Воно навіть в росіске Г зуміло вляпатись ?
Невже в тій голові нічого немає ?
Может на полиграфе хотят выявить самостоятельность, политичность и единичность?...
Когда дело касается нажатия кнопок, в сессионном зале ВР, то сброд зеленского, по своему "единодушию", вполне может соперничать с партией регионов.
А вот трепать языком для кацапских журнашлюх - "не можем запретить"!
Наоборот! Как раз потому, что ОНИ - (самостоятельные ли?!) политические единицы, то НЕ ИМЕЮТ права ходить и ездить, куда они хотят. Что за бред? Кто, если не они представляют нашу власть и нашу страну? Мало того, что они внаглую ведут переписку о встречах в ресторанах во время работы, зная, что люди многие не могут позволить себе купить лишний кусок "хлеба". Казалось бы, это чепуха. На первый взгляд. Обидно, да? Мужичок у соседа стырил гуся (пошел не туда, куда можно) и ему дали ПЯТЬ лет тюрмы. А тут - ходи, не хочу, куда хочешь, мели языком там, куда пошел, что хочешь. И НИЧЕГО ЗА ЭТО НЕ будет?! Афигеть, страна..... И нахрена, спрашивается, все эти выборы. Нет слов. Одни матюки.
Они тем говорят, мы бы уже давно порешали с вами, прогнулись, но нам мешают украинские патриоты.
Они эти "слуги народа", и демократов США попросили сделать заявление по Азову.
У них там родственники по крови.
Мол мешают слиться россии, помогите, назовите их радикальными террористами.
Бояться эти "слуги" патриотического народа.