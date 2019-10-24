 Фракція СН не забороняє нардепам спілкуватися з російськими телеканалами, однак не рекомендує, - Арахамія

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив перед процесом тестування на поліграфі, відповідаючи на запитання одного з каналів російського ТБ.

"Ми не можемо забороняти народним депутатам, вони самостійні політичні одиниці, вони мають право ходити, куди хочуть. Більшість людей, але не рекомендуємо... чому? Зокрема і тому, що в ситуації з нардепом Шевченком його підставили в чистому вигляді. Сказали, що тобі треба виступити в студії, а включили його безпосередньо з терористом, лідером терористичного угруповання Пушиліним", - сказав Арахамія.

Також читайте: Шевченка ніхто не уповноважував давати коментар росЗМІ. У понеділок щодо нього винесемо рішення, - заступниця голови фракції СН Кравчук

За словами Арахамії, російське телебачення славиться маніпуляціями, вирізками, монтажем і саме тому ми не рекомендуємо це робити.

Як повідомлялося раніше, обраний в 76-му окрузі на Запоріжжі Євген Шевченко у форматі включення з Києва взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському "Першому каналі".

Перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко заявив, що народному депутату України Євгену Шевченку у фракції "Слуга народу" не рекомендували виступати на російському телеканалі.

Сам нардеп Євген Шевченко не вважає помилкою свою участь у політичному телевізійному шоу російського "1 каналу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Це ж де в людини голова, щоб на шостому році війни на уклін до ворога йти?" - Бутусов про виступ "слуги" Шевченка на російському ТБ