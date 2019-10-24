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Все про:пропаганда (1267) Росія (20249) ТБ (196) Арахамія (90) Шевченко Євген Слуга народу (3)

 Фракція СН не забороняє нардепам спілкуватися з російськими телеканалами, однак не рекомендує, - Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляє, в його фракції ніхто не забороняє виходити в ефір російських телеканалів, проте не рекомендують це робити.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив перед процесом тестування на поліграфі, відповідаючи на запитання одного з каналів російського ТБ.

"Ми не можемо забороняти народним депутатам, вони самостійні політичні одиниці, вони мають право ходити, куди хочуть. Більшість людей, але не рекомендуємо... чому? Зокрема і тому, що в ситуації з нардепом Шевченком його підставили в чистому вигляді. Сказали, що тобі треба виступити в студії, а включили його безпосередньо з терористом, лідером терористичного угруповання Пушиліним", - сказав Арахамія.

Також читайте: Шевченка ніхто не уповноважував давати коментар росЗМІ. У понеділок щодо нього винесемо рішення, - заступниця голови фракції СН Кравчук

За словами Арахамії, російське телебачення славиться маніпуляціями, вирізками, монтажем і саме тому ми не рекомендуємо це робити.

Як повідомлялося раніше, обраний в 76-му окрузі на Запоріжжі Євген Шевченко у форматі включення з Києва взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському "Першому каналі".

Перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко заявив, що народному депутату України Євгену Шевченку у фракції "Слуга народу" не рекомендували виступати на російському телеканалі.

Сам нардеп Євген Шевченко не вважає помилкою свою участь у політичному телевізійному шоу російського "1 каналу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Це ж де в людини голова, щоб на шостому році війни на уклін до ворога йти?" - Бутусов про виступ "слуги" Шевченка на російському ТБ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155783
 
 
 Топ коментарі
 
А як ота простофіля в депутати потрапила ?
Воно навіть в росіске Г зуміло вляпатись ?
Невже в тій голові нічого немає ?
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хайпооперцация МОЙ-ДО-ДЫР продолжается
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зачем о намерениях?...и так ясно, фракция сн общается с российскими телеканалами, чем и служит им
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Это младшая сестра Машки Захаровой-Триппер?
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А как насчет того, ЧТО они там говорят... ОН НЕС ПРЕДАТЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ ИМЕНЕМ СЛУГ И ЗЕЛЕНСКОГО (правда он фамилии президента не назвал - мож он о Коломойским говорил))
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может Арахамия попросит СБУ подключится к этому говномету 6 не через полиграф а открытием дела о предательстве
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мы им не запрещаем есть г*вно... но не рекомендуем
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Як я власне й казав - буде винесено максимально суворе "Ай-яй-яй".
Ось таке суворе:

Фракція СН не забороняє нардепам спілкуватися з російськими телеканалами, однак не рекомендує, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1887
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Нет слов . Почти на каждом канале ватные сериалы .
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Цирк продолжается.

Взятку предлагал… Но не дал. (с) ДМБ
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Уколов говорит что Дубинскому не полиграф подключили а аппарат замера давления...(в пальцах)
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т.е. осуждения нет и из фракции в ЖОПОБЛОК его не выгонят? тогда получается, что он там віражал мнение Зеленского и всей партии!!!! а нам говорят, только то что хотим слішать, чтобі не было майдана
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А як ота простофіля в депутати потрапила ?
Воно навіть в росіске Г зуміло вляпатись ?
Невже в тій голові нічого немає ?
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И Большой брат следит за "самостоятельными политическими единицами" потому, что они - "самостоятельные политические единицы"? :D

Может на полиграфе хотят выявить самостоятельность, политичность и единичность?...
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Фракція СН не забороняє нардепам спілкуватися з російськими телеканалами, однак не рекомендує, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7505 Ти ворог України,*********** прихвостень,посібник окупанта.Тож тобі за порєбрик у тайгу до своїх Фракція СН не забороняє нардепам спілкуватися з російськими телеканалами, однак не рекомендує, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5443
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Лахта, ты помнишь, что у тебя в прошлом году, когда ты сидел на паперти, из шляпы кто-то вытащил деньги? Так это был я.
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его подставили в пару с лидором террористов! и что? а что он там нес пургу не хочешь прокоментировать? есть у этой партии какая то линия или им разрешено гнать кто что хочет? сомневаюсь, что если бі из прошлого парламента в пару к терроситу попался бы хоть один депутат из прошлого созыва, кроме партии ЖОПОБЛОК, то он нес бы такую пургу!!!
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Радником прем'єр-міністра Олексія Гончарука на громадських засадах планують призначити Сергія Алексашенка - громадянин Росії, обіймав посади заступника міністра фінансів РФ, першого заступником голови правління Центрального банку Росії. https://www.slidstvo.info/news/radnykom-prem-yera-goncharuka-hochut-pryznachyty-rosijskogo-ekschynovnyka/
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В курсе, что статья обсуждается? Или ты решил всюду свою сексуальную ориентацию демонстрировать?
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Удивительное дело!
Когда дело касается нажатия кнопок, в сессионном зале ВР, то сброд зеленского, по своему "единодушию", вполне может соперничать с партией регионов.
А вот трепать языком для кацапских журнашлюх - "не можем запретить"!
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Арахамия узнал, что кто-то, таки, разрешил выступить Шевченко, но назвать фамилию разрешившего очень стремно?.....
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,,якщо "слуги " українського народу не рекомедують ,а "слуги", ложили на рекомендації і обгаджують Україну і її народ ,своїми виступами на каналах оккупанта України,то це є "слуги рашиста" в Україні,котрі не виконують рекомендаціїї "слуг українського народу" ,в чому сумнів надто великий,що вони ними є...
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Ось чого я не розумію, це чому українські журналісти / політики лякаються російських. Ну добре, на російських каналах їм погано. Але чому не пускають російських пропагандистів до Києва, щоб обігнати їх в прямому ефірі на рідній землі?
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Много геббельсовских пропагандонов выступало на совковом радио в 1941-45?
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Україна не оголошувала війну Росії, веде з нею торгівлю, має дипломатичні відносини. Так в чому проблема з пропагандистами, чому їх не розмазати в Києві?
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Ти дурень, чи що? Я кажу не про суперечку. Я кажу про розмазати московських пропагандистів в прямому ефірі. На весь світ!
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Надо найти механизм, который запрещал бы ВСЕМ гражданам Украины выступать на российском телевидении. Эти "заробитчане" позорят Украину и легитимизируют пропагандонские шоу. А уж о представителях власти и речь не должна идти. Но, боюсь, что мы этого от властьпредержащих не дождемся.
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Брати участь і захищати інтереси країни і брати участь і нести в ефір всіляку гидоту про свою країні - дуже різні речі. Це вже було! В Юрмалі.
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Лидия Севастьянова "Защищать интересы" на помойке не следует, не отмыться потом. И, тем более, за деньги врага.
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"они самостоятельные политические единицы, они имеют право ходить, куда хотят." Фракція СН не забороняє нардепам спілкуватися з російськими телеканалами, однак не рекомендує, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8890

Наоборот! Как раз потому, что ОНИ - (самостоятельные ли?!) политические единицы, то НЕ ИМЕЮТ права ходить и ездить, куда они хотят. Что за бред? Кто, если не они представляют нашу власть и нашу страну? Мало того, что они внаглую ведут переписку о встречах в ресторанах во время работы, зная, что люди многие не могут позволить себе купить лишний кусок "хлеба". Казалось бы, это чепуха. На первый взгляд. Обидно, да? Мужичок у соседа стырил гуся (пошел не туда, куда можно) и ему дали ПЯТЬ лет тюрмы. А тут - ходи, не хочу, куда хочешь, мели языком там, куда пошел, что хочешь. И НИЧЕГО ЗА ЭТО НЕ будет?! Афигеть, страна..... И нахрена, спрашивается, все эти выборы. Нет слов. Одни матюки.
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Не будьте наивными, эта *нида получила добро от руководства "слуг народа".
Они тем говорят, мы бы уже давно порешали с вами, прогнулись, но нам мешают украинские патриоты.
Они эти "слуги народа", и демократов США попросили сделать заявление по Азову.
У них там родственники по крови.
Мол мешают слиться россии, помогите, назовите их радикальными террористами.
Бояться эти "слуги" патриотического народа.
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Щоб брать участь в паРашних каналах треба щоб був смалець в голові слуг і була проукраїнська позиція, а і першого і другого у слуг немає, слуги лише посуду можуть розставляти!
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