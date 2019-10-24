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 Політика України
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Все про:Портнов (130) революція (209) Небесна Сотня (239)

 "Воров" держави, ми гнали й будемо гнати", - родичі Героїв Небесної Сотні обурені заявами Портнова про Революцію Гідності

Родичі Героїв Небесної Сотні відповіли на заяву колишнього заступника глави АП Віктора Януковича Андрія Портнова, який назвав протести 2013-2014 рр. "воровская революция".

Про це йдеться в заяві громадської організації Родини "Небесної Сотні", повідомляє Цензор.НЕТ.

Наводимо повний текст заяви:

пан Портнов!

Небачений цинізм і наглість, коли людина без Гідності говорить про Гідність інших.

"Правилом гідності уважати, щоб людська особа ніде й ніколи не була несвідомим засобом до якоїсь чужої їй цілі, а тільки сама була ціллю для свого дальшого духовного розвитку. Почуття гідності нерозривно в’яжеться з почуттям пошани до людської особи, і саме тому, що в Україні - у відмінність від московщини - людина з давніх давен була вільна й вміла відстоювати себе від усяких напасників, в Україні високо цінилися почуття особистої гідности, особистої хоробрості й мужності, що визначали характер людини."
"На вищому моральному ступені стоять ті, що гідність вбачають у високих моральних якостях, як от принциповість, чесність, правдивість, служіння високій ідеї – батьківщині, правді, красі. Прикладом такого розуміння особистої гідності може бути князь Святослав Хоробрий. Він ні одягом, ні способом життя не відрізнявся від звичайних своїх дружинників, бо це для нього не мало істотного значення. Свою гідність він вбачав у хоробрості, лицарській чесноті, жертвенному служінні батьківщині" - З Української малої енциклопедії ( авт. Проф. Євген Онацький)

Герої Небесної Сотні та учасники Майдану вийшли на протест, щоб таких як ви і близько не було на нашій землі.

Так от, А. Портнов – ми, українці, маємо Гідність і вміємо її боронити, все і всіх купити чи залякати не вийде. А от "воров" держави, ми гнали й будемо гнати
СЛАВА УКРАЇНІ!!!

Читайте також: Злодійська революція. Генпрокурору пора на дембель, - Портнов про створення в ГПУ департаменту з розслідування "справ Майдану"

Раніше Портнов заявив, що після створення департаменту з розслідування "справ Майдану" в ГПУ Генпрокурор Руслан Рябошапка має залишити свою посаду

Далі в коментарях Портнов написав: : "Злодійська революція. Приречена країна".

Воров держави, ми гнали й будемо гнати, - родичі Героїв Небесної Сотні обурені заявами Портнова про Революцію Гідності 01
Воров держави, ми гнали й будемо гнати, - родичі Героїв Небесної Сотні обурені заявами Портнова про Революцію Гідності 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155782
 
   
 Топ коментарі
 
Жила-была слепая девочка. Каждый раз за обедом девочка долго ощупывала содержимое тарелки руками и ныла: - Ну вот, как всегда мне меньше всех положили! Раз ничего не вижу - значит и обделить можно! Жмоты… Маме все это надоело и решила она проконсультироваться с психологом. На что доктор дал ей такой совет: - Вы, - говорит, - сварите целый тазик пельменей. На следующий день мама накрывает на стол и ставит перед девочкой целый таз пельменей. Девочка садится за стол, двигает к себе пельмени, долго ощупывает содержимое руками и говорит: - Представляю, сколько вы себе нафигачили…

Вот прям вас напоминает - если столько отстроили, то сколько же тогда наворовали.
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Портнову грозит самосуд если власть его не посадит.
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Когда этого недоколиханого пришибут? Тварюка обнаглела и не видит берегов. "Воров" держави, ми гнали й будемо гнати", - родственники Героев Небесной Сотни возмущены заявлениями Портнова о Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 6932
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Как считает исполнительный директор «Антирейдерского союза предпринимателей Украины» Андрей Семидидько, «…Андрей Портнов… является после Геннадия Корбана (группа «Приват») вторым человеком по «рейдерству» в Украине» («Власть и право», 1 января 2008 г.). По словам А.Семидидько, структуры и юристы, близкие к Портнову - Иван Гранцев, Сидор Кизин, юрфирма «Портнов и партнеры», сопровождали «рейдерские» захваты многих предприятий, и имеют интересы в «половине Украины»…
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Портнову стоило бы варежку захлопнуть и молча работать над посадкой барыги-мародера и Ко за воровство в государственных масштабах. Может, тогда народ не то что бы забыл его деяния, а активно не возжелал бы его наказания. Так нет же! То он в универ сунулся, где ему куёв натолкали. Теперь вот опять злит людей. Зачем? Конченный дегенерат! Он никак не может понять, что моральное презрение, токсичность и политическое забвение ему обеспечено до конца его никчемных дней.
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А ведь Портнов совершенно прав! Те кто пришёл к власти на крови просто ограбили страну, довели людей до выживания!
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НЕ ДУРКУЙ!!знищення крімінальної мішпухі хама-юдькі під паханатом пукіна це БЛАГО для України. В часи майдана такі як партнов отримали ШОК ... Їхнє марення про щасливе життя в імперії пукіна ЛУСНУЛИ... "Воров" держави, ми гнали й будемо гнати", - родичі Героїв Небесної Сотні обурені заявами Портнова про Революцію Гідності - Цензор.НЕТ 5482
саме тому такя як ти злодюжки його і підтримують..
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ХТО ще має сумніви що портнов є агентом фашиста=пукіна?
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"А вот "воров" государства мы гнали и будем гнать." Не так надо:

"Иван Грозный. - Ловят? Как поймают, Якина на кол посадить, это первое дело. А уж опосля...
Шурик. - Зачем, Иван Васильевич, зачем? ...
"Воров" держави, ми гнали й будемо гнати", - родичі Героїв Небесної Сотні обурені заявами Портнова про Революцію Гідності - Цензор.НЕТ 577Иван Грозный. - Ух, добрый ты человек !"

"Воров" держави, ми гнали й будемо гнати", - родичі Героїв Небесної Сотні обурені заявами Портнова про Революцію Гідності - Цензор.НЕТ 7146
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Все идет по российскому заказу - не Революция Достоинства, а незаконный вооруженный госпереворот, добровольцы,воины АТО, вставшие на защиту страны - каратели и убийцы миролюбивого донбасского народа, патриоты - нацисты, РФ не агрессор и оккупант, а миротворцы.
И продажные депутаты и политологи уже озвучивают это, а ведь раньше боялись и заикнуться.
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, РФ не агрессор и оккупант, а миротворцы.

менше дивись кацапські гівноЗМІ
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НИШТЯК
Сергей Ирза
Какой-то безумный подонок,
Втянул Украину в войну.
Приверженный с юности к «зонам»,
Он «зоновским» отдал страну!
Он «зоновским» отдал Отчизну,
Бюджет стал - семейный «Общак»,
Такой уголок Коммунизма,
С названием звонким «Ништяк»!
Такой уголок беспредела,
Где Родина - личный карман,
Вот только страна не хотела,
Терпеть эту ложь и обман!
Вот только страна не желала,
Хотелось ей доли иной… -
Не знала, что жало кинжала,
Вонзит в неё разум больной!
Братан «прошмонает» карманы,
Ну, так, как всегда - «под шумок».
«Заныкать» Крым «с прикупа» - манна,
Когда вдруг «пахан» занемог!
03/04/2014
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