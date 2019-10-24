 Співробітники митного поста "Аеропорт Бориспіль" брали участь у контрабанді рідкісних монет із дорогоцінних металів, - ДБР. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
За попередньою інформацією: громадяни спільно з працівниками митної служби налагодили механізм незаконного переміщення через митний кордон України предметів, які, можливо, становлять культурну цінність. Мова іде про рідкісні монети з дорогоцінних металів.
23 жовтня під час слідчих дій в міжнародному аеропорту "Бориспіль" у громадянина, який мав здійснити перевезення, виявлено та вилучено 38 рідкісних монет.
Призначено мистецтвознавчу експертизу для встановлення належності вилучених об’єктів до культурної цінності. Досудове розслідування триває.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 201 Кримінального кодексу України (контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, вчинена за попередньою змовою групою осіб або службовою особою з використанням службового становища) і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам).