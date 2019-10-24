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Все про:Бориспіль (275) контрабанда (1019) Правоохоронні органи (298) митниця (586) ДБР (581)

 Співробітники митного поста "Аеропорт Бориспіль" брали участь у контрабанді рідкісних монет із дорогоцінних металів, - ДБР. ФОТО

Головного державного інспектора митного поста "Аеропорт Бориспіль" Київської митниці викрито в сприянні контрабанді монет з дорогоцінних металів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Співробітники митного поста Аеропорт Бориспіль брали участь у контрабанді рідкісних монет із дорогоцінних металів, - ДБР 01

За попередньою інформацією: громадяни спільно з працівниками митної служби налагодили механізм незаконного переміщення через митний кордон України предметів, які, можливо, становлять культурну цінність. Мова іде про рідкісні монети з дорогоцінних металів.

23 жовтня під час слідчих дій в міжнародному аеропорту "Бориспіль" у громадянина, який мав здійснити перевезення, виявлено та вилучено 38 рідкісних монет.

Співробітники митного поста Аеропорт Бориспіль брали участь у контрабанді рідкісних монет із дорогоцінних металів, - ДБР 02

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Співробітники митного поста Аеропорт Бориспіль брали участь у контрабанді рідкісних монет із дорогоцінних металів, - ДБР 03

Призначено мистецтвознавчу експертизу для встановлення належності вилучених об’єктів до культурної цінності. Досудове розслідування триває.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 201 Кримінального кодексу України (контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, вчинена за попередньою змовою групою осіб або службовою особою з використанням службового становища) і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155781
 
 
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и никакие это нередкие монеты. фото неинформативное возможно золото 5 руб Николая или современ. такая монета стоит от 5000 до 5500 гр за шт. на футляре написано лот значит монета покупалась на аукционе. бред какой-то если он их купил что нельзя вывозить ?
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У нас очень жесткие правила, любая х-ня возрастом 50+ лет - уже страшная культурная ценность, и ее нельзя вот просто так взять - и вывезти. Только по согласованию с *********, простите, министерством культуры (и что-то мне подсказывает, отнюдь не бесплатно). Так что даже николаевские пятерки и червонцы обретают статус мегараритетов. С живописью и др. искусством походу то же самое.
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Вот мне до сих пор непонятно, если оно мое законно,но старинное, то почему я не могу его вивезти,продать забугор подороже.Или продать моно,но за копейки и только местним баригам.Какой то совковий атавизм.
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а кто из трезвомыслящих людей и знающих чем кто может и где заниматься.... прекрасно знают чем занимаются погранци, таможенники и их братва почти поголовно. они туда на работу и идут заплатив за места немалые деньжища.... контрабанда.взятки... все же знают ... все кто у власти, тот у корыта.
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В чём ценность этого рашинского гамна, какая тут культурная ценность ? Это всего лишь золото. Вот если бы это были монеты древней Украины - другое дело
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это было бы круто монеты древней Украины если незнать что Украинскую Народную Республику Советов в 1917 г превозгласили все те же клятые большевики-москали и рашисты Співробітники митного поста "Аеропорт Бориспіль" брали участь у контрабанді рідкісних монет із дорогоцінних металів, - ДБР - Цензор.НЕТ 8440
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А еще они обложили данью Дьюти Фри, взымая с пассажиров, купивших в них товары, плату за кульки при посадке в самолет! 17% подарок отбирают тут же на трапе, утверждая, что это тоже ручная кладь! там воровство процветает!
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