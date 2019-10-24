EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  147  0
Все про:бюджет (681) ВР (5938) держбюджет (240) Кабмін (3227) Маркарова (71)

 Оновлений проєкт бюджету-2020 внесуть до ВР для другого читання до 3 листопада, - Маркарова

Уряд України має намір до 3 листопада внести до Верховної Ради оновлений проєкт бюджету на 2020 рік для розгляду в другому читанні.

Про це повідомила журналістам міністерка фінансів Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Парламент затвердив бюджетні висновки, які ми на робочому рівні вже отримали. Сподіваємося найближчим часом отримати офіційно. І до 3 листопада Кабмін їх відпрацює і подасть доопрацьований бюджет до другого читання", - сказала Маркарова.

Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада прийняла бюджет на 2020 рік в першому читанні. За нього проголосувало 255 депутатів.

Зазначимо, що законопроєкт про державний бюджет на наступний рік складає Міністерство фінансів, потім його виносять на розгляд уряду, який повинен затвердити цей документ і внести до Верховної Ради у вигляді законопроєкту.

Також читайте: Зростання ВВП на 3,7% і курс 27 грн за долар, - Гончарук озвучив макроекономічний прогноз на 2020 рік. ВIДЕО

У Раді бюджет, на відміну від інших законопроєктів, розглядають на трьох читаннях: між першим і другим до нього можуть вносити поправки. Бюджет стає законом після того, як за нього проголосують депутати після третього читання, а відтак законопроєкт підпишуть спікер і президент і опублікують в офіційній пресі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155780
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору