 Оновлений проєкт бюджету-2020 внесуть до ВР для другого читання до 3 листопада, - Маркарова

Про це повідомила журналістам міністерка фінансів Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Парламент затвердив бюджетні висновки, які ми на робочому рівні вже отримали. Сподіваємося найближчим часом отримати офіційно. І до 3 листопада Кабмін їх відпрацює і подасть доопрацьований бюджет до другого читання", - сказала Маркарова.
Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада прийняла бюджет на 2020 рік в першому читанні. За нього проголосувало 255 депутатів.
Зазначимо, що законопроєкт про державний бюджет на наступний рік складає Міністерство фінансів, потім його виносять на розгляд уряду, який повинен затвердити цей документ і внести до Верховної Ради у вигляді законопроєкту.
У Раді бюджет, на відміну від інших законопроєктів, розглядають на трьох читаннях: між першим і другим до нього можуть вносити поправки. Бюджет стає законом після того, як за нього проголосують депутати після третього читання, а відтак законопроєкт підпишуть спікер і президент і опублікують в офіційній пресі.