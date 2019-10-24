EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події
  1491  5
Матеріали за темою:
Все про:Київська область (1038) Нацполіція (8387) викрадення (366) Правоохоронні органи (298)

 Викрадачці немовляти в Коцюбинському повідомили про підозру, - Нацполіція

Поліція Київської області повідомила про підозру 26-річній жінці, яка 23 жовтня викрала тримісячне немовля в селищі Коцюбинське на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

"Працівники Ірпінського відділу поліції за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури оголосили про підозру 26-річній жінці у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція повідомила подробиці затримання викрадачки немовляти в Коцюбинському. ВIДЕО

Зазначається, що завтра, 25 жовтня, у приміщені Ірпінського суду буде обиратися міра запобіжного заходу зловмисниці на час проведення досудового розслідування.

Нагадаємо, вранці 23 жовтня в селищі Коцюбинське невідома жінка викрала 3-місячну дитину у матері і зникла в невідомому напрямку на автомобілі.

Пізніше поліція повідомила про затримання викрадачки немовляти в Коцюбинському.

Як з'ясувалося, 26-річна зловмисниця - уродженка Бердичева з освітою вихователя, отримала контузію в зоні АТО. Жінка була вагітна від співмешканця, однак, у неї сталося раптове переривання вагітності. Про це вона не повідомляла і продовжувала імітувати майбутнє материнство. Три місяці жінка жила в хостелі, а потім заявила близьким, що перебуває в пологовому будинку.

У цей момент зловмисниця приєдналася до волонтерських спільнот, які пропонують допомогу молодим батькам. Під цим приводом і познайомилася з потерпілою матір'ю. Коли жінки зустрілися, мати, не вбачюачи небезпеки, дала потримати сина новій знайомій, яка і здійснила викрадення. На щастя, з дитиною все добре: хлопчика повернули матері.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155777
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Похитительница -участник АТО.Моё мнение-срок должен быть условный.У неё -контузия.
 показати весь коментар
 
 
Скоріше за все післяродовий психоз , якщо мала місце ще й втрата дитини . Дуже тяжка річ , особливо для рідних . Тут не підозра потрібна , а лікування , тільки не совдепівське як в нас .
 показати весь коментар
 
 
Ось так би швидко, "без *****, без задоринки", притягали-б до відповідальності товстосумів які своїми прихватизаційними діями вкрали куди більше дітей, шляхом позбавлення їхніх батьків достатку, створенням їм матеріальних умов що унеможливлюють утримання дітей!
А тут, або хвора людина, або дурна на всю голову. Навряд це варте уваги!
До речі, а що там з тірірістом на мосту Метро, взяв його ававаков на поруки чи не взяв?.. Похитительнице младенца в Коцюбинском сообщили о подозрении, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7508
 показати весь коментар
 
это не спонтанное решение а продуманное заранее... поэтому на психическое расстройство не похоже
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору