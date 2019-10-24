 Викрадачці немовляти в Коцюбинському повідомили про підозру, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

"Працівники Ірпінського відділу поліції за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури оголосили про підозру 26-річній жінці у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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Зазначається, що завтра, 25 жовтня, у приміщені Ірпінського суду буде обиратися міра запобіжного заходу зловмисниці на час проведення досудового розслідування.

Нагадаємо, вранці 23 жовтня в селищі Коцюбинське невідома жінка викрала 3-місячну дитину у матері і зникла в невідомому напрямку на автомобілі.

Пізніше поліція повідомила про затримання викрадачки немовляти в Коцюбинському.

Як з'ясувалося, 26-річна зловмисниця - уродженка Бердичева з освітою вихователя, отримала контузію в зоні АТО. Жінка була вагітна від співмешканця, однак, у неї сталося раптове переривання вагітності. Про це вона не повідомляла і продовжувала імітувати майбутнє материнство. Три місяці жінка жила в хостелі, а потім заявила близьким, що перебуває в пологовому будинку.

У цей момент зловмисниця приєдналася до волонтерських спільнот, які пропонують допомогу молодим батькам. Під цим приводом і познайомилася з потерпілою матір'ю. Коли жінки зустрілися, мати, не вбачюачи небезпеки, дала потримати сина новій знайомій, яка і здійснила викрадення. На щастя, з дитиною все добре: хлопчика повернули матері.