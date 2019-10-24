 Свідка пропозиції хабаря "слугам народу" не покажуть через заборону правоохоронців, - Арахамія

Про це сказав Арахамія журналістам перед проходженням тесту на поліграфі в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Свідка не буде, тому що йому заборонили правоохоронні органи, оскільки є дві загрози. Перше - витік даних, які можуть порушити слідчий процес, а друге - кількість грошей у цій схемі дуже багато - десь $20 млн на рік упродовж, здається, п'яти років хтось заробив $100 млн. Є потенційні загрози самому депутату та членам його сім'ї", - сказав Арахамія журналістам перед проходженням тесту на поліграфі в четвер у Києві.
Він розповів, що до депутата "підійшли і просто дали в руки законопроєкт і сказали: "Треба зареєструвати".
Як повідомлялося, 23 жовтня Арахамія заявив, що приведе в четвер на ток-шоу "Право на владу" свідка пропозиції хабаря нардепам від "Слуги народу" за відмову підтримати законопроєкт щодо ліквідації так званих "майданчиків Яценка".
Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".
Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.
23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.
Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"
Спеціалізована антикорупційна прокуратура, з метою перевірки викладеної в ЗМІ інформації, зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину чинними народними депутатами Украіни.
СТАТУТ "СН"
ст. 1 СН пиз...оболи.
ст. 2 Якщо член СН заявляє, що він не пиз...бол, дивись ст.1
да и картавят к тому же.
- А где слушал-то?
- Да еврей знакомый напел.
Всегда несет какую-то чушь или врет, а на морду лица вообще невозможно смотреть - тошнит от омерзения.
Откуда берутся такие идиоты во власти?
https://youtu.be/raE4cRJKo1c
Любовник под кровать шмыг, жена с мyжем в кyхню.
Ребенок под кровать залезает:
- Hy што, не дышишь? А как дышал, как дышал!
Чем надеюсь и Украина кончит!..
Это какой то сюр. С каких пор ОП выдвигает подозрения? В этой стране вообще всем плевать на законы? Или законы должны соблюдать только простые смертные? А-а-а! Я понял! Соблюдение законов интересно только порохоботам. Люмпену и их избранникам соблюдение законов не интиресно.
Ну, не показывай его лица, но приведи, как обещал!
Джерело: заява Коломойського в кулуарах Форуму YES, "Інтерфакс-Україна"
Що було раніше: В кінці серпня стало відомо, що Гонтареву в Лондоні збила машина. За її словами, це сталося на пішохідному переході, у неї переломи кісток стопи. Вона додала, що поліція проводить розслідування: це нещасний випадок чи "почали реалізовуватися погрози".
Пряма мова Коломойського: "Пам'ятайте, вона говорила, що я їй щось там погрожував, літак надіслати. Так я хочу уточнити, що обіцяв прислати літак, а не автомобіль".