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 Політика України
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 Свідка пропозиції хабаря "слугам народу" не покажуть через заборону правоохоронців, - Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що не продемонструє в телеефірі свідка пропозиції хабаря нардепам від "Слуги народу" за відмову підтримати законопроєкт щодо ліквідації так званих "майданчиків Яценка".

Про це сказав Арахамія журналістам перед проходженням тесту на поліграфі в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Свідка не буде, тому що йому заборонили правоохоронні органи, оскільки є дві загрози. Перше - витік даних, які можуть порушити слідчий процес, а друге - кількість грошей у цій схемі дуже багато - десь $20 млн на рік упродовж, здається, п'яти років хтось заробив $100 млн. Є потенційні загрози самому депутату та членам його сім'ї", - сказав Арахамія журналістам перед проходженням тесту на поліграфі в четвер у Києві.

Він розповів, що до депутата "підійшли і просто дали в руки законопроєкт і сказали: "Треба зареєструвати".

Як повідомлялося, 23 жовтня Арахамія заявив, що приведе в четвер на ток-шоу "Право на владу" свідка пропозиції хабаря нардепам від "Слуги народу" за відмову підтримати законопроєкт щодо ліквідації так званих "майданчиків Яценка".

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура, з метою перевірки викладеної в ЗМІ інформації, зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину чинними народними депутатами Украіни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155776
 
 
 Топ коментарі
 
Так то один еврей 40 лет водил, а тут целый кибуц пристроился. И каждый по очереди ..
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Господи, какое позорище! Закройте ему рот и не показывайте его фото.
Всегда несет какую-то чушь или врет, а на морду лица вообще невозможно смотреть - тошнит от омерзения.
Откуда берутся такие идиоты во власти?
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Я шо-то не понимаю: все депутаты на полиграфе громко крикнули, что им ничего не предлагали, а у этого есть свидетель, которого он никому не покажет?. Так кто нам вкручивает: шестёрки или смотрящий? Свидетеля предложения взятки "слугам народа" не покажут из-за запрета правоохранителей, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5763
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Читайте статут партії "СН"

СТАТУТ "СН"

ст. 1 СН пиз...оболи.
ст. 2 Якщо член СН заявляє, що він не пиз...бол, дивись ст.1

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- Слушал я вчера этих "********", ну и что. Мотив песни какой-то странный,
да и картавят к тому же.
- А где слушал-то?
- Да еврей знакомый напел. Свідка пропозиції хабаря "слугам народу" не покажуть через заборону правоохоронців, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4861
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Короче, понятно, свидетеля нет, а весь двиг из за того, что слуг надо припугнуть, а то они, слуги, начали мозгами шевелить и понимать, шо Ростов не резиновый - все зебики в нем не поместятся
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Господи, какое позорище! Закройте ему рот и не показывайте его фото.
Всегда несет какую-то чушь или врет, а на морду лица вообще невозможно смотреть - тошнит от омерзения.
Откуда берутся такие идиоты во власти?
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вот не поверишь ,из города Сочи где темные ночи
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Вчера его интервью в обнимку с Дубинским чего стоит. Простоту и близость к народу пытаются\ показать, На самом деле Панибратство натуральное и пошлое, не позволительное для официальных лиц...
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Вы "Деревню Дураков" на ютубе смотрели когда-нибудь ? Вот, советую, повнимательнее присмотритесь к персонажу морячка Свідка пропозиції хабаря "слугам народу" не покажуть через заборону правоохоронців, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1088
https://youtu.be/raE4cRJKo1c
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Что значат не покажут ?Пацан обещал,пацан должен делать не можешь показать,нарисуй Свидетеля предложения взятки "слугам народа" не покажут из-за запрета правоохранителей, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9639
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Трахаются жена с любовником. Звонок в дверь. Мyж ессно.
Любовник под кровать шмыг, жена с мyжем в кyхню.
Ребенок под кровать залезает:
- Hy што, не дышишь? А как дышал, как дышал!
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только мне одной показалось что народ отвлекают от куда более значимых событий , чем вот это вот- "стой там - иди сюда"?
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Почти 30 лет . Ничего не меняется . Моисей тоже 40 лет думал . Недолго осталось ждать . Свидетеля предложения взятки "слугам народа" не покажут из-за запрета правоохранителей, - Арахамия - Цензор.НЕТ 269
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Так то один еврей 40 лет водил, а тут целый кибуц пристроился. И каждый по очереди ..
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Так Моисея, как показало моделирование исторических событий учёными, после сорокалетних плутаний по пустыне, иудеи просто кокнули...
Чем надеюсь и Украина кончит!..
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"Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа.Источник: https://censor.net.ua/n3155776

Это какой то сюр. С каких пор ОП выдвигает подозрения? В этой стране вообще всем плевать на законы? Или законы должны соблюдать только простые смертные? А-а-а! Я понял! Соблюдение законов интересно только порохоботам. Люмпену и их избранникам соблюдение законов не интиресно.
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шо так можна? ну то йду когось бити без суду і слідства
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Ничего не поменялось . На их фоне Петя не так уж и плох .
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прям как Зеля на выборах и после! Вчера дал слово, сегодня - забрал обратно! что и говорить одна команда! Шоу маст го он...
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4 канал .....Арахамія наживо .з коментарями фахівця ! Свидетеля предложения взятки "слугам народа" не покажут из-за запрета правоохранителей, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8988
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Блин! забрали у дваждыГканала хайп вокруг свидетеля , теперь им надо поговорить и об остальных говняных подвигах власти на этой неделе, например о суде Бени с Приватом рассказать, и о том, что все министры в кабмине дебилы - опять же слов слов Президента Бени
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Мало того, по-хорошему и шоу с полиграфом надо отменять , ведь это помеха следствию... А Дубинского запустили только лишь потому , что и не брал бабки в этом случае- скорее всего он их раздавал...
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Ты, волчонок, обещал свидетеля привести на программу.
Ну, не показывай его лица, но приведи, как обещал!
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обіцяти не означає женитись.

Джерело: заява Коломойського в кулуарах Форуму YES, "Інтерфакс-Україна"

Що було раніше: В кінці серпня стало відомо, що Гонтареву в Лондоні збила машина. За її словами, це сталося на пішохідному переході, у неї переломи кісток стопи. Вона додала, що поліція проводить розслідування: це нещасний випадок чи "почали реалізовуватися погрози".

Пряма мова Коломойського: "Пам'ятайте, вона говорила, що я їй щось там погрожував, літак надіслати. Так я хочу уточнити, що обіцяв прислати літак, а не автомобіль".
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Зеля це вже не один раз довів, так що, в них є "камертон", щоб брати приклад.
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какие то мифические свидетели, вокруг арахами трутся
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из-за запрета правоохранителей: поставленным Коломойским Аваковым, руководителем ООО "Квартал 95" Бакановым и Рябошапкой с дипломом университета Соломона.
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