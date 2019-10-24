 Львів побореться за право провести Олімпіаду-2030 - Садовий

Таку заяву зробив міський голова Львова Андрій Садовий під час відкритої зустрічі та прес-брифінгу з президентом НОК України, членом виконавчого комітету МОК, олімпійським чемпіоном, Героєм України Сергієм Бубкою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

"Я щойно мав зустріч з молодими львів'янами. Сказали просити право для Львова бути містом-господарем Зимової Олімпіади 2030 року, а у 2028 року ми готові прийняти молодіжні Зимові Олімпійські ігри. Ми почали цей процес, але війна ці потуги зупинила. Сьогодні треба всьому світу показати, що ми маємо право, і ми на це заслуговуємо. Ми будемо битись за це право проводити Зимові Олімпійські ігри", — зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.

"Коли ми починали 2022, всі вважали це нереальним. Так, це великий, потужний проект, але якби не війна, ми б могли проводили Олімпійські ігри. Тому сьогоднішнє бажання мера Львова проводити Ігри в Україні є дуже правильним. Так, праця над цим питанням не легка, але у нас є достатньо часу, щоб все планувати, будувати потрібну інфраструктуру. Хто не мріє, той не перемагає. Тому давайте працювати і рухатися у цьому напрямку", — наголосив Сергій Бубка, президент НОК України.

"Львів може стати учасником боротьби за право проведення Олімпійських ігор 2030 року. Роботу з подання заявки розпочнуть у 2020 році. Нагадаємо, цьогоріч у червні обрали переможця 2026 року", - зауважили в міськраді Львова.

"Про це вже мало хто згадує, але до 2014 року Україна готувала заявку на Winter Olympics 2022 (Львів-Карпати). Згодом війна перекреслила ці плани. Наступні ігри, на які можемо претендувати, аж у 2030 році", — зазначив Андрій Садовий.