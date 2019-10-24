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 Політика України, Спорт
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Все про:Бубка (15) Львів (1111) Олімпіада (225) Садовий (254)

 Львів побореться за право провести Олімпіаду-2030 - Садовий

Львів готовий поборотись за право приймати Зимові Олімпійські ігри у 2030 році та проводити юнацькі Зимові Олімпійські ігри 2028 року.

Таку заяву зробив міський голова Львова Андрій Садовий під час відкритої зустрічі та прес-брифінгу з президентом НОК України, членом виконавчого комітету МОК, олімпійським чемпіоном, Героєм України Сергієм Бубкою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

"Я щойно мав зустріч з молодими львів'янами. Сказали просити право для Львова бути містом-господарем Зимової Олімпіади 2030 року, а у 2028 року ми готові прийняти молодіжні Зимові Олімпійські ігри. Ми почали цей процес, але війна ці потуги зупинила. Сьогодні треба всьому світу показати, що ми маємо право, і ми на це заслуговуємо. Ми будемо битись за це право проводити Зимові Олімпійські ігри", — зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.

"Коли ми починали 2022, всі вважали це нереальним. Так, це великий, потужний проект, але якби не війна, ми б могли проводили Олімпійські ігри. Тому сьогоднішнє бажання мера Львова проводити Ігри в Україні є дуже правильним. Так, праця над цим питанням не легка, але у нас є достатньо часу, щоб все планувати, будувати потрібну інфраструктуру. Хто не мріє, той не перемагає. Тому давайте працювати і рухатися у цьому напрямку", — наголосив Сергій Бубка, президент НОК України.

"Львів може стати учасником боротьби за право проведення Олімпійських ігор 2030 року. Роботу з подання заявки розпочнуть у 2020 році. Нагадаємо, цьогоріч у червні обрали переможця 2026 року", - зауважили в міськраді Львова.

"Про це вже мало хто згадує, але до 2014 року Україна готувала заявку на Winter Olympics 2022 (Львів-Карпати). Згодом війна перекреслила ці плани. Наступні ігри, на які можемо претендувати, аж у 2030 році", — зазначив Андрій Садовий.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155774
 
 
 Топ коментарі
 
вы бы единственную бобслейную горку в Украине построили....
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Украине осталось только олимпиаду провести.
Тогда страну можно только с молотка продавать, вместе с местными папуасами.
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Львовяне, а до каких пор вы себе в мэры будите выбирать этого Иуду, который сейчас лижет ЗЕлёную дупу одного мастера имитации игры х..м на рояле и ныкающего бабло в кипрском офшоре при этом сдающего Украину парашным московитам и гнидам из Партии Регионов и разрешивщем торговля на крови с Московией ахметовым, пинчукам и коломойским??
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від львівян..

вибачте..
ми вже давно перестали слідкувати,чию владну дупу лиже в даний історичний період пан Андрійко... Львів побореться за право провести Олімпіаду-2030 - Садовий - Цензор.НЕТ 3531 Львів побореться за право провести Олімпіаду-2030 - Садовий - Цензор.НЕТ 8515
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Біда в тому,що цей "никающій бабло і ліжущій зєльоную дупу Іуда" з усіх минулих мерів і навіть претендентів на цю посаду був найкращий...Я львівянин,і знаю всіх отиї претендентів не по пресі,тому ще раз скажу - це справді біда,що кращого ніж Садовий не знайшлося...З усіх отих васюників,гудим,кошулинських,писарчуків можливо лишень Писарчук міг би бути гідним мером але - регіонал,комуняка...Правда,був момент,коли Фаріон могла з легкістю виграти вибори в любого,але цей момент продовжувався десь рік і час виборів не попав...Я не знаю,хто там зараз на підході на майбутню виборчу кампанію,але повірте,навіть зараз той смішний,обпльований,засмічений Садовий в цій гонці номер один...
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Привлекут к себе внимание - и то хорошо.
Потому что инвестировать 10-20 млн. в объекты Украина не потянет...
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10-20 млн???, русским Сочи в 50 лярдов встала)
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Львов - прекраснейший город!
особенно нравится архитектура станции метро имени Степана Андреевича Бандеры.
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ви напевне ще не бачили набережні чудової львівської річки Полтви...
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вы бы единственную бобслейную горку в Украине построили....
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Зачем? Для своих строить смысла нет, а вот для Олимпиады-иностранцев деньги бы нашли. В этом вся Украина: на местных плевать, перед иностранцами на коленках ползают, как будто мы индейцы, а они белые люди с зеркальцами.
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Казочки розповідає,як московити своєму бидлу.
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Видать действительно выборы скоро.... и Боксер опять обещает метро на Троещину построить. Львов поборется за право провести Олимпиаду-2030, - Садовый - Цензор.НЕТ 473
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Украине осталось только олимпиаду провести.
Тогда страну можно только с молотка продавать, вместе с местными папуасами.
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біля нічних клубів -це правильно..
у армії якраз скинуть надлишок енергії...Яку вони не можуть навіть на протязі ночі витратити..))
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"А гімна мерзлого не хочеш?"© - про забаганки Садового.
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На гиперлупах будут возить спортсменов и болельщиков...
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За чей счет банкет ?
Лучше зимнюю. Слалом и трамплин с мусорных куч Садового войдут в историю, и на постройке объектов можно будет сэкономить.
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Маразм крепчает. Разберитесь со свалкой в начале .
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Економіка повинна бути економною!!

на зекономлене від непобудованого сміттєпереробного заводу бабло якраз можна провести зимову олімпіаду..

Плюс,якщо Зе легалізує проституцію ,У Садового в планах перетворити Львів у "місто червоних ліхтарів"..
Турист "попре як дурний"... Львів побореться за право провести Олімпіаду-2030 - Садовий - Цензор.НЕТ 4680
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После постройки ***********, обязательно займемся проведением Олимпиады.

А там и до украинских колоний на Марсе рукой подать...
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про це мріяв ще Космічний мер Києва...
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Ми будемо битись за це право проводити Зимові Олімпійські ігри", - зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.

Ти вже ні ,дерибанщик Львова Садовий..
ти будеш боротись хіба що з генпрокуратурою..
бо х..й тебе львівяни 4-тий раз оберуть мером...
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Садовой еще один дебил: "Сегодня нужно всему миру показать, что мы имеем право, и мы этого заслуживаем".Источник: https://censor.net.ua/n3155774 То есть другими словами он предлагает потратить миллиарды из бюджета и не вернуть их(!!!!!), но что бы кто то за границей может быть подумал что-то о Львове. Ну подумает и дальше то что? Да тратьте эти деньги на инфраструктуру города-страны, а не что бы пускать пыль в глаза иностранцам!
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Садовому пора провести психологічну експертизу із застосуванням поліграфа...
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Львов может!
Токо нахрена оно нам нада, в нашей то ситуации.
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что то на сайте кремлеботов развелось. баньте их!
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В Одессе хотят к 2050 году перенести ООН 7 км. Обещал спонсировать!
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Пан Садовий вже придумав, куди буде сміття вивозити з тієї олімпіади?
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Львов поборется за право провести Олимпиаду-2030, а Садовий за шахматну корону.
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