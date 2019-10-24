 Львів побореться за право провести Олімпіаду-2030 - Садовий

Таку заяву зробив міський голова Львова Андрій Садовий під час відкритої зустрічі та прес-брифінгу з президентом НОК України, членом виконавчого комітету МОК, олімпійським чемпіоном, Героєм України Сергієм Бубкою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.
"Я щойно мав зустріч з молодими львів'янами. Сказали просити право для Львова бути містом-господарем Зимової Олімпіади 2030 року, а у 2028 року ми готові прийняти молодіжні Зимові Олімпійські ігри. Ми почали цей процес, але війна ці потуги зупинила. Сьогодні треба всьому світу показати, що ми маємо право, і ми на це заслуговуємо. Ми будемо битись за це право проводити Зимові Олімпійські ігри", — зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.
"Коли ми починали 2022, всі вважали це нереальним. Так, це великий, потужний проект, але якби не війна, ми б могли проводили Олімпійські ігри. Тому сьогоднішнє бажання мера Львова проводити Ігри в Україні є дуже правильним. Так, праця над цим питанням не легка, але у нас є достатньо часу, щоб все планувати, будувати потрібну інфраструктуру. Хто не мріє, той не перемагає. Тому давайте працювати і рухатися у цьому напрямку", — наголосив Сергій Бубка, президент НОК України.
"Львів може стати учасником боротьби за право проведення Олімпійських ігор 2030 року. Роботу з подання заявки розпочнуть у 2020 році. Нагадаємо, цьогоріч у червні обрали переможця 2026 року", - зауважили в міськраді Львова.
"Про це вже мало хто згадує, але до 2014 року Україна готувала заявку на Winter Olympics 2022 (Львів-Карпати). Згодом війна перекреслила ці плани. Наступні ігри, на які можемо претендувати, аж у 2030 році", — зазначив Андрій Садовий.
вибачте..
ми вже давно перестали слідкувати,чию владну дупу лиже в даний історичний період пан Андрійко...
Потому что инвестировать 10-20 млн. в объекты Украина не потянет...
особенно нравится архитектура станции метро имени Степана Андреевича Бандеры.
Тогда страну можно только с молотка продавать, вместе с местными папуасами.
у армії якраз скинуть надлишок енергії...Яку вони не можуть навіть на протязі ночі витратити..))
😁
Лучше зимнюю. Слалом и трамплин с мусорных куч Садового войдут в историю, и на постройке объектов можно будет сэкономить.
на зекономлене від непобудованого сміттєпереробного заводу бабло якраз можна провести зимову олімпіаду..
Плюс,якщо Зе легалізує проституцію ,У Садового в планах перетворити Львів у "місто червоних ліхтарів"..
Турист "попре як дурний"...
А там и до украинских колоний на Марсе рукой подать...
Ти вже ні ,дерибанщик Львова Садовий..
ти будеш боротись хіба що з генпрокуратурою..
бо х..й тебе львівяни 4-тий раз оберуть мером...
Токо нахрена оно нам нада, в нашей то ситуации.